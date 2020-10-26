«Над „Люсей“ мы работали как над большим кино»: Иван И. Твердовский о сериальном дебюте, работе с Козловским и отмене русской культуры

Что Иван И. Твердовский сам смотрит и вам советует



Большое гуманистическое высказывание Александра Николаевича Сокурова. Ужасы войны раскрываются через детали быта военного гарнизона. Великая Вишневская в мощной актерской драматической роли соединяет ужасное и прекрасное в посещении воинского гарнизона и внука-солдата.

Лаконичный мини-сериал с нелинейной историей о красоте и величии человеческого духа, о том, что внешность — лишь малая часть нашей природы.

Страшнейший авторский триллер про физиологическую необходимость постоянных поездок к инопланетному чудовищу. Их контакт превращает картину в абсолютный режиссерский манифест и философское высказывание.

Документальное исследование природы преступления, человеческого греха и советского судопроизводства во времена, когда еще не был принят мораторий на смертную казнь.

История одного рефлекторного поведения, как одернуть руку от огня, способного разрушить крепкую семью. Главному герою дана попытка внутренних изменений и спасения хрупкого семейного мироустройства.

Интервью: Тимур Алиев

Фото: Шамиль Хасянзанов для Кинопоска