«Тор: Любовь и гром». Вайтити пробует превратить мир Marvel в трагическую оперу. Неудачно

Станислав Зельвенский посмотрел в кино нового «Тора» и обнаружил у его режиссера Тайки Вайтити амбиции Вагнера. Как и оперы немца, это история о затянувшемся умирании и обреченной на неловкость любви. Но с гэгами!



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Тор (Крис Хемсворт) убивает время в сомнительных миротворческих миссиях Стражей Галактики, когда у него наконец появляется достойный противник — некто Горр (Кристиан Бэйл). Горр разгневался на богов после смерти дочери и поклялся истребить их всех с помощью специального меча. Горр и Тор одновременно прибывают в Новый Асгард — процветающее под руководством Валькирии (Тесса Томпсон) туристическое направление в Норвегии. Там бог грома с удивлением встречает свою земную экс-гёрлфренд, доктора Джейн Фостер (Натали Портман), скопировавшую его образ и подружившуюся с его любимым молотом Мьёльниром. Выясняется, что Джейн диагностировали рак в терминальной стадии, и она с помощью Мьёльнира превратилась в Ториху. Что если им все-таки суждено быть вместе? А если так, то сколько времени им осталось?

Сын Одина первым из супергероев MCU удостоился аж четырех персональных фильмов, и кто бросит в Кевина Файги камень? Жонглирующий молниями белобрысый братишка, которого с равным успехом можно вклеить в трагедию Шекспира и в «Большого Лебовски», — самый универсальный персонаж франшизы. Играющий его малоизвестный прежде Хемсворт, конечно, самая крупная кастинговая удача в ее истории. Лучшим выходом Тора был (и, забежим вперед, остается) «Рагнарёк» Тайки Вайтити, где юмор и фантазия автора пришлись герою идеально по богатырскому росту и оттеснили тяжеловесную скандинавскую мифологию и космические битвы куда-то на второй план.

В «Любви и громе», еще более авторских, Вайтити продолжает расшатывать марвеловский конвейер, но теперь более тонкими и, увы, менее эффективными орудиями. Он сталкивает ребячество и сентиментальность, слэпстик и драму, пытается демонстративно соединить вроде бы несоединяемое — концепт, хорошо работавший в его ранних фильмах (и шумно лопнувший в «Кролике Джоджо»). И Кристиан Бэйл, и Натали Портман играют с полной отдачей, без тени улыбки. Еще бы, он — покрытый струпьями и шрамами богоборец, упрямо шагающий к цели, пока его жизненные силы пожирает собственный проклятый меч. А ее угасающая жизнь точно так же связана с волшебным оружием, а тут еще не вовремя появляется взволнованный бывший. В общем, то ли Вагнер, то ли Пуччини.

Кристиан Бэйл

Но вместо оперы за кадром звучит «Welcome to the Jungle» Guns N’Roses, ставшая тут главной боевой темой. Тор размахивает своей нетоксичной маскулинностью, седлает пару гигантских козлов и на глазах раздраженных Стражей Галактики мочит вооруженных до зубов космических куриц. Пухлый Рассел Кроу в роли Зевса безбожно пародирует греческий акцент. Дружелюбная груда камней снова разговаривает голосом режиссера. Есть планета, на которой всё в ч/б. Есть грандиозная драка с участием маленьких детей.

Иначе говоря, здесь снова множество первоклассных гэгов, но в этот раз они объединены возвышенными историями, совершенно не подходящими этому парку аттракционов по настроению. И это кажется не приемом, а слабостью. В линии про гибель богов и мятежника Горра есть начало и конец, но отсутствует середина — отчасти потому, что из-за шуток про козлов и греков на развитие главного злодея попросту не хватило времени. При всем бэйловском энтузиазме Горр выглядит бледно (и не только буквально), а его приключения, от киднеппинга в Асгарде до путешествия к центру Вселенной, придуманы откровенно лениво.

Натали Портман и Крис Хемсворт

Что касается линии с Джейн, здесь ставки еще выше, и Вайтити так и не удается оправдать свое смелое решение поженить космический комикс с «Историей любви», ввести трагический роман в асексуальный и в общем антиромантический (несмотря на известное количество пар и разбитых сердец) мир Marvel. Про Тора и Джейн сделана довольно смешная нарезка псевдофлешбэков, но, когда герои оказываются наедине в настоящем времени, ничего не происходит, чувствуется только неловкость.

Может быть, Портман не нужно быть Тором, а Хемсворту не нужно (во всяком случае, в этой роли) играть такие сложные эмоции. Может быть, персонажи расстались восемь лет назад не случайно, и их запоздалое воссоединение, как чаще всего и бывает в жизни, лишь подтверждает этот невеселый факт.