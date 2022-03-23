Оскаровские прогнозы Станислава Зельвенского

Разбираем 15 основных номинаций Академии — те награды, которые будут вручены во время прямого эфира церемонии.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Лучший фильм

Еще пару недель назад «Власть пса» Джейн Кэмпион, новозеландский вестерн про токсичную маскулинность, подавленную гомосексуальность и семейные ценности, казался железобетонным фаворитом «Оскара», в том числе в главной категории (напомним, что всего у «Власти пса» 12 (!) номинаций). Но на финише в затылок «Власти» вдруг задышал скромный фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» — духоподъемная полукомедия-полудрама о слышащей девушке из семьи глухих рыбаков, открывающей в себе талант певицы. CODA, хит прошлогоднего еще «Сандэнса», в частности, получил на днях премию Гильдии продюсеров. Именно этот приз в последние годы считается важным (хотя и порой сбоящим) предсказанием главного «Оскара», поскольку там используется такая же хитроумная система подсчета голосов на примерно таком же наборе кандидатов.

Против «Власти» может сыграть целый ряд факторов. Во-первых, слишком долго ходить в фаворитах вредно: академики тоже люди и не хотят быть настолько предсказуемыми. Во-вторых, Джейн Кэмпион в последний момент допустила досадный faux pas, в очередной благодарственной речи сообщив присутствующим сестрам Уильямс (знаменитым теннисисткам посвящен другой оскаровский фаворит, байопик «Король Ричард»), что, в отличие от нее, им не приходится соревноваться с мужчинами. Эта шуточка, которую многие сочли высокомерной и даже расистской и за которую Кэмпион вскоре извинилась, по нынешним временам вполне может стоит фильму награды.

Наконец, «Власть пса» вызывает скорее уважение, чем симпатию. А простенький и шаблонный, но трогательный CODA растопил множество сердец. Оптимистичный фильм о солидарности, любви и проблемах рабочего класса в марте 2022 года выглядит более подходящим оскаровским победителем, чем ядовитая пьеса о сексуальных травмах столетней давности.

Если сравнивать как бы второстепенные, но важные показатели, упомянем, что CODA тоже поставила женщина, малоизвестная до сих пор Шан Хейдер, так что здесь ничья. «Власть» — Netflix, CODA — Apple TV+; представляется, что первый остается красной тряпкой для большего числа людей в индустрии.

Так или иначе, у «Власти» все равно, разумеется, сохраняются прекрасные шансы. Но разумнее и уж точно веселее ставить на темную лошадку, то есть на CODA. Победа любого другого фильма будет уже сенсацией.

Кто должен был бы получить: «Сядь за руль моей машины»

В позапрошлом году выиграл фильм корейца, в прошлом — китаянки, так что теперь логично было бы премировать модного японца Рюсукэ Хамагути. Впрочем, четыре ключевые номинации — уже небывалый успех для японского кино, и «Оскар» едва ли готов склониться перед тихой трехчасовой драмой с субтитрами, где ставят «Дядю Ваню» и стоически грустят.

Лучшая режиссура

Здесь Кэмпион никто не помешает — Шан Хейдер даже не попала в пятерку (там Спилберг, Пол Томас Андерсон, Хамагути и Кеннет Брана). «Власть пса» собрана чрезвычайно уверенными руками, и Кэмпион уже взяла режиссерские призы Венеции, BAFTA, Гильдии режиссеров, «Золотой глобус» и так далее, возьмет и тут.

Все номинанты, кроме Кеннета Браны, по-своему достойны этой награды; не все зрители в восторге от «Лакричной пиццы», но то, что у Андерсона, безальтернативно ведущего американского режиссера своего поколения, до сих пор нет «Оскара», — скандал.

Лучший актер

В другой ситуации мог бы победить Бенедикт Камбербэтч с колоритной ролью страдающего тирана во «Власти пса». Но тут, судя по ходу наградного сезона, без вариантов. Смит хорош в роли амбициозного папаши сестер Уильямс, но еще лучше — классический оскаровский сюжет: всеобщий любимец, когда-то самый популярный артист на свете, на шестом десятке выступает в нехарактерном для себя амплуа и наконец получает вожделенный приз.

Кто должен был бы получить: он и должен

У Смита в фильме душераздирающая седая щетина и шорты. И вообще, как можно не болеть за Уилла Смита?!

Лучшая актриса

Тут ситуация запутанная. Приз может отойти Оливии Колман за «Незнакомую дочь», но Колман совсем недавно получила «Оскар», да и сама героиня уж больно непростая (Джесси Бакли, играющая ее во флешбэках, номинирована за второй план — не факт, что это хорошо отражается на шансах обеих). Какие-то шансы есть у Николь Кидман, с избытком класса и грима сыгравшей телелегенду Люсиль Болл, и даже у Кристен Стюарт, манерно, но увлеченно изображающей принцессу Диану. Но победит, видимо, Честейн, уже получившая приз от влиятельной в силу многолюдности Гильдии киноактеров. Фильм «Глаза Тэмми Фэй», где она играет скандальную телепроповедницу, так себе, но роль подходящая: реальная противоречивая женщина, разные возрасты, много визуальных трансформаций.

Про сам дебют Мэгги Джилленхол можно спорить, но это в любом случае мощнейшая, бесстрашная актерская работа, снимающая с героини один защитный слой за другим; возможно, пока лучшая в карьере Колман.

Лучший актер второго плана

«Власть пса» представляют сразу два актера — Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи, второй даже имеет небольшие шансы на победу (он получил кучу призов от критиков, в том числе «Золотой глобус»). Но Академия вряд ли упустит шанс наградить Коцура, малоизвестного слабослышащего актера, сыгравшего похабного, но нежного внутри и вообще чрезвычайно обаятельного отца героини CODA.

Кто должен был бы получить: он и должен

Это не выдающаяся, но милая роль, к тому же несущая инклюзивный месседж. Кроме того, конкуренция тут не очень большая: Племонс и Смит-Макфи молодцы, но ничего прямо экстраординарного не показали. А мелодраматичные Киран Хайндс в «Белфасте» и Дж. К. Симмонс в «Быть Рикардо» и подавно.

Лучшая актриса второго плана

ДеБос, молодая актриса сложно смешанных кровей, энергично отыгравшая и оттанцевавшая Аниту в «Вестсайдской истории», с уверенностью идет по сезону наград (Гильдия киноактеров, BAFTA, «Золотой глобус»).

Жертва психологической войны с деверем — сложная, филигранно исполненная роль, и это всего лишь первая номинация Данст; вот уж кто давно заслужил аплодисменты.

Лучший оригинальный сценарий

Считается, что в этой категории схватка проходит между «Белфастом» и «Лакричной пиццей», двумя очень разными мемуарами о юности. Шансы «Пиццы» выглядят чуть более убедительными: Андерсон получил приз BAFTA, плюс у него сейчас 11 номинаций на «Оскар», но ни одной статуэтки. Конечно, приз за режиссуру был бы логичнее, но и сценарный тоже неплохо.

Кто должен был бы получить: он и должен

Среди соперников, помимо «Белфаста», есть «Король Ричард» (крепкое ровное качество), «Не смотрите наверх» (явно есть что сократить) и норвежский «Худший человек на свете» (история яркая, но не слишком оскаровская).

Лучший адаптированный сценарий

Здесь тоже все непонятно. Если оскаровской ночью в целом попрет картине CODA (ремейку французского фильма, только не про рыбаков, а про фермеров), он, вероятно, получит и награду за сценарий. А если это будет «Оскар» имени «Власти пса», то, наверное, Кэмпион (использовавшая роман Томаса Сэвиджа) победит и тут. Теоретически есть шанс и у Мэгги Джилленхол, адаптировавшей многоэтажный текст Элены Ферранте.

Эта вольная экранизация рассказа Мураками далеко уходит от первоисточника (в сторону Чехова, например), экспериментируя и с формой, и со смыслами, то поднимаясь на театральную сцену, то переходя, например, на язык жестов, как CODA. Именно сценарный приз Хамагути, кстати, получил в Каннах.

Лучший иностранный фильм

Компания номинантов тут довольно пестрая: «Рука бога» Паоло Соррентино, «Худший человек на свете» норвежца Йоакима Триера, самопальный бутанский дебют «Лунана» про молодого учителя в забытой богом деревне и, наконец, датский анимационный док «Побег». Но японский фильм тут, кажется, вне конкуренции, и с этим давно все смирились.

Кто должен был бы получить: он и должен

Хотя тут стоит обратить внимание и на «Побег», очень эмоциональный рассказ гея-беженца, спасавшегося сперва из Афганистана, а потом из России. Он благодаря необычной форме представлен сразу в трех номинациях — «иностранной», анимационной и документальной (и, увы, скорее всего, пролетит повсюду).

Лучший полнометражный анимационный фильм

Здесь, как обычно, сплошной Disney («Энканто», «Лука», «Райя и последний дракон»), плюс «Митчеллы против машин». «Энканто» с его популярным саундтреком Лина-Мануэля Миранды выглядит безопасной ставкой.

Кто должен был бы получить: «Побег»

Это как минимум разнообразило бы категорию, где все 20 лет ее существования безальтернативно царит семейное кино голливудских мейджоров.

Лучший полнометражный документальный фильм

У дебютировавшего в режиссуре музыканта Амира-Халиба Томпсона (он же Questlove) уже целая полка наград, и почти наверняка на нее встанет и «Оскар». Это фильм про «черный „Вудсток“» — гарлемский фестиваль 1969 года, про который все сразу забыли; в фильме мы видим фрагменты фестиваля вперемешку с интервью и политико-культурологическими комментариями на тему черной культуры.

Кто должен был бы получить: он и должен

Грандиозные концертные съемки: юный Стиви Уандер, молодая Нина Симон и все остальные.

Лучшая операторская работа

Здесь соревнуются поляк (Януш Каминский, любимец Спилберга), датчанин (Дан Лаустсен, любимец дель Торо), француз (Брюно Дельбоннель, любимец Коэнов и Тима Бёртона) и двое австралийцев — Эри Вегнер, получившая массу комплиментов за свою работу с Кэмпион, и Грег Фрейзер, который после «Дюны» успел снять «Бэтмена», то есть де-факто сейчас коммерческий оператор номер один. Победит кто-то из Австралии.

Кто должен был бы получить: Брюно Дельбоннель

Кто видел коэновского «Макбета», не забудет его дезориентирующий, лаконичный и магический визуальный ряд.

Лучшая песня

В последнее время бондиана исправно побеждает в этой категории («Skyfall», «Writing’s on the Wall»), и нет никаких причин, чтобы эта традиция была нарушена.

Кто должен был бы получить: она и должна

Фан-клуб Вэна Моррисона («Белфаст»), впрочем, с этим не согласится. Также для протокола отметим, что это будет тринадцатая бесплодная оскаровская номинация Дайан Уоррен (за балладу из героиновой мелодрамы «Четыре хороших дня»).

Лучший дизайн костюмов

Будет как минимум странно, если заслуженная англичанка Беван не получит очередной костюмный «Оскар» за фильм, где условно положительная и совершенно отрицательная героини — дизайнеры костюмов.

Кто должен был бы получить: она и должна

Новая «Круэлла» получилась, может быть, несколько детской и беззубой, но вся модная, вивьен-вествудовская сторона и правда сделана восхитительно.

Лучшие визуальные эффекты

Категория, в которой наконец появляются знакомые названия: «Главный герой», «Шан-Чи и легенда семи колец», «Нет времени умирать» и даже «Человек-паук: Нет пути домой»! Но академики, судя по десяти номинациям «Дюны», решили считать серьезным кино именно ее, и собираются наградить гигантских червей Арракиса и летающего Скарсгарда.

Кто должен был бы получить: «Человек-паук: Нет пути домой»

В затяжной войне киноакадемиков и кинозрителей это был бы неожиданный символический ход; в общем, было бы о чем поговорить в комментариях.

Фото: Lia Toby / Getty Images, Samir Hussein / Getty Images