Оскаровские прогнозы Станислава Зельвенского

Разбираем 15 основных номинаций Академии — те награды, которые будут вручены во время прямого эфира церемонии.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Лучший фильм
Кто получит: «CODA: Ребенок глухих родителей»
Еще пару недель назад «Власть пса» Джейн Кэмпион, новозеландский вестерн про токсичную маскулинность, подавленную гомосексуальность и семейные ценности, казался железобетонным фаворитом «Оскара», в том числе в главной категории (напомним, что всего у «Власти пса» 12 (!) номинаций). Но на финише в затылок «Власти» вдруг задышал скромный фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» — духоподъемная полукомедия-полудрама о слышащей девушке из семьи глухих рыбаков, открывающей в себе талант певицы. CODA, хит прошлогоднего еще «Сандэнса», в частности, получил на днях премию Гильдии продюсеров. Именно этот приз в последние годы считается важным (хотя и порой сбоящим) предсказанием главного «Оскара», поскольку там используется такая же хитроумная система подсчета голосов на примерно таком же наборе кандидатов.
Против «Власти» может сыграть целый ряд факторов. Во-первых, слишком долго ходить в фаворитах вредно: академики тоже люди и не хотят быть настолько предсказуемыми. Во-вторых, Джейн Кэмпион в последний момент допустила досадный faux pas, в очередной благодарственной речи сообщив присутствующим сестрам Уильямс (знаменитым теннисисткам посвящен другой оскаровский фаворит, байопик «Король Ричард»), что, в отличие от нее, им не приходится соревноваться с мужчинами. Эта шуточка, которую многие сочли высокомерной и даже расистской и за которую Кэмпион вскоре извинилась, по нынешним временам вполне может стоит фильму награды.
Наконец, «Власть пса» вызывает скорее уважение, чем симпатию. А простенький и шаблонный, но трогательный CODA растопил множество сердец. Оптимистичный фильм о солидарности, любви и проблемах рабочего класса в марте 2022 года выглядит более подходящим оскаровским победителем, чем ядовитая пьеса о сексуальных травмах столетней давности.
Если сравнивать как бы второстепенные, но важные показатели, упомянем, что CODA тоже поставила женщина, малоизвестная до сих пор Шан Хейдер, так что здесь ничья. «Власть» — Netflix, CODA — Apple TV+; представляется, что первый остается красной тряпкой для большего числа людей в индустрии.
Так или иначе, у «Власти» все равно, разумеется, сохраняются прекрасные шансы. Но разумнее и уж точно веселее ставить на темную лошадку, то есть на CODA. Победа любого другого фильма будет уже сенсацией.
Кто должен был бы получить: «Сядь за руль моей машины»
В позапрошлом году выиграл фильм корейца, в прошлом — китаянки, так что теперь логично было бы премировать модного японца Рюсукэ Хамагути. Впрочем, четыре ключевые номинации — уже небывалый успех для японского кино, и «Оскар» едва ли готов склониться перед тихой трехчасовой драмой с субтитрами, где ставят «Дядю Ваню» и стоически грустят.
Лучшая режиссура
Кто получит: Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Здесь Кэмпион никто не помешает — Шан Хейдер даже не попала в пятерку (там Спилберг, Пол Томас Андерсон, Хамагути и Кеннет Брана). «Власть пса» собрана чрезвычайно уверенными руками, и Кэмпион уже взяла режиссерские призы Венеции, BAFTA, Гильдии режиссеров, «Золотой глобус» и так далее, возьмет и тут.
Кто должен был бы получить: Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Все номинанты, кроме Кеннета Браны, по-своему достойны этой награды; не все зрители в восторге от «Лакричной пиццы», но то, что у Андерсона, безальтернативно ведущего американского режиссера своего поколения, до сих пор нет «Оскара», — скандал.
Лучший актер
Кто получит: Уилл Смит («Король Ричард»)
В другой ситуации мог бы победить Бенедикт Камбербэтч с колоритной ролью страдающего тирана во «Власти пса». Но тут, судя по ходу наградного сезона, без вариантов. Смит хорош в роли амбициозного папаши сестер Уильямс, но еще лучше — классический оскаровский сюжет: всеобщий любимец, когда-то самый популярный артист на свете, на шестом десятке выступает в нехарактерном для себя амплуа и наконец получает вожделенный приз.
Кто должен был бы получить: он и должен
У Смита в фильме душераздирающая седая щетина и шорты. И вообще, как можно не болеть за Уилла Смита?!
Лучшая актриса
Кто получит: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
Тут ситуация запутанная. Приз может отойти Оливии Колман за «Незнакомую дочь», но Колман совсем недавно получила «Оскар», да и сама героиня уж больно непростая (Джесси Бакли, играющая ее во флешбэках, номинирована за второй план — не факт, что это хорошо отражается на шансах обеих). Какие-то шансы есть у Николь Кидман, с избытком класса и грима сыгравшей телелегенду Люсиль Болл, и даже у Кристен Стюарт, манерно, но увлеченно изображающей принцессу Диану. Но победит, видимо, Честейн, уже получившая приз от влиятельной в силу многолюдности Гильдии киноактеров. Фильм «Глаза Тэмми Фэй», где она играет скандальную телепроповедницу, так себе, но роль подходящая: реальная противоречивая женщина, разные возрасты, много визуальных трансформаций.
Кто должен был бы получить: Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
Про сам дебют Мэгги Джилленхол можно спорить, но это в любом случае мощнейшая, бесстрашная актерская работа, снимающая с героини один защитный слой за другим; возможно, пока лучшая в карьере Колман.
Лучший актер второго плана
Кто получит: Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
«Власть пса» представляют сразу два актера — Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи, второй даже имеет небольшие шансы на победу (он получил кучу призов от критиков, в том числе «Золотой глобус»). Но Академия вряд ли упустит шанс наградить Коцура, малоизвестного слабослышащего актера, сыгравшего похабного, но нежного внутри и вообще чрезвычайно обаятельного отца героини CODA.
Кто должен был бы получить: он и должен
Это не выдающаяся, но милая роль, к тому же несущая инклюзивный месседж. Кроме того, конкуренция тут не очень большая: Племонс и Смит-Макфи молодцы, но ничего прямо экстраординарного не показали. А мелодраматичные Киран Хайндс в «Белфасте» и Дж. К. Симмонс в «Быть Рикардо» и подавно.
Лучшая актриса второго плана
Кто получит: Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
ДеБос, молодая актриса сложно смешанных кровей, энергично отыгравшая и оттанцевавшая Аниту в «Вестсайдской истории», с уверенностью идет по сезону наград (Гильдия киноактеров, BAFTA, «Золотой глобус»).
Кто должен был бы получить: Кирстен Данст («Власть пса»)
Жертва психологической войны с деверем — сложная, филигранно исполненная роль, и это всего лишь первая номинация Данст; вот уж кто давно заслужил аплодисменты.
Лучший оригинальный сценарий
Кто получит: Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Считается, что в этой категории схватка проходит между «Белфастом» и «Лакричной пиццей», двумя очень разными мемуарами о юности. Шансы «Пиццы» выглядят чуть более убедительными: Андерсон получил приз BAFTA, плюс у него сейчас 11 номинаций на «Оскар», но ни одной статуэтки. Конечно, приз за режиссуру был бы логичнее, но и сценарный тоже неплохо.
Кто должен был бы получить: он и должен
Среди соперников, помимо «Белфаста», есть «Король Ричард» (крепкое ровное качество), «Не смотрите наверх» (явно есть что сократить) и норвежский «Худший человек на свете» (история яркая, но не слишком оскаровская).
Лучший адаптированный сценарий
Кто получит: Шан Хейдер («CODA: Ребенок глухих родителей»)
Здесь тоже все непонятно. Если оскаровской ночью в целом попрет картине CODA (ремейку французского фильма, только не про рыбаков, а про фермеров), он, вероятно, получит и награду за сценарий. А если это будет «Оскар» имени «Власти пса», то, наверное, Кэмпион (использовавшая роман Томаса Сэвиджа) победит и тут. Теоретически есть шанс и у Мэгги Джилленхол, адаптировавшей многоэтажный текст Элены Ферранте.
Кто должен был бы получить: Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
Эта вольная экранизация рассказа Мураками далеко уходит от первоисточника (в сторону Чехова, например), экспериментируя и с формой, и со смыслами, то поднимаясь на театральную сцену, то переходя, например, на язык жестов, как CODA. Именно сценарный приз Хамагути, кстати, получил в Каннах.
Лучший иностранный фильм
Кто получит: «Сядь за руль моей машины»
Компания номинантов тут довольно пестрая: «Рука бога» Паоло Соррентино, «Худший человек на свете» норвежца Йоакима Триера, самопальный бутанский дебют «Лунана» про молодого учителя в забытой богом деревне и, наконец, датский анимационный док «Побег». Но японский фильм тут, кажется, вне конкуренции, и с этим давно все смирились.
Кто должен был бы получить: он и должен
Хотя тут стоит обратить внимание и на «Побег», очень эмоциональный рассказ гея-беженца, спасавшегося сперва из Афганистана, а потом из России. Он благодаря необычной форме представлен сразу в трех номинациях — «иностранной», анимационной и документальной (и, увы, скорее всего, пролетит повсюду).
Лучший полнометражный анимационный фильм
Кто получит: «Энканто»
Здесь, как обычно, сплошной Disney («Энканто», «Лука», «Райя и последний дракон»), плюс «Митчеллы против машин». «Энканто» с его популярным саундтреком Лина-Мануэля Миранды выглядит безопасной ставкой.
Кто должен был бы получить: «Побег»
Это как минимум разнообразило бы категорию, где все 20 лет ее существования безальтернативно царит семейное кино голливудских мейджоров.
Лучший полнометражный документальный фильм
Кто получит: «Лето соула»
У дебютировавшего в режиссуре музыканта Амира-Халиба Томпсона (он же Questlove) уже целая полка наград, и почти наверняка на нее встанет и «Оскар». Это фильм про «черный „Вудсток“» — гарлемский фестиваль 1969 года, про который все сразу забыли; в фильме мы видим фрагменты фестиваля вперемешку с интервью и политико-культурологическими комментариями на тему черной культуры.
Кто должен был бы получить: он и должен
Грандиозные концертные съемки: юный Стиви Уандер, молодая Нина Симон и все остальные.
Лучшая операторская работа
Кто получит: Грег Фрейзер («Дюна»)
Здесь соревнуются поляк (Януш Каминский, любимец Спилберга), датчанин (Дан Лаустсен, любимец дель Торо), француз (Брюно Дельбоннель, любимец Коэнов и Тима Бёртона) и двое австралийцев — Эри Вегнер, получившая массу комплиментов за свою работу с Кэмпион, и Грег Фрейзер, который после «Дюны» успел снять «Бэтмена», то есть де-факто сейчас коммерческий оператор номер один. Победит кто-то из Австралии.
Кто должен был бы получить: Брюно Дельбоннель
Кто видел коэновского «Макбета», не забудет его дезориентирующий, лаконичный и магический визуальный ряд.
Лучшая песня
Кто получит: Билли Айлиш, «No Time to Die» («Не время умирать»)
В последнее время бондиана исправно побеждает в этой категории («Skyfall», «Writing’s on the Wall»), и нет никаких причин, чтобы эта традиция была нарушена.
Кто должен был бы получить: она и должна
Фан-клуб Вэна Моррисона («Белфаст»), впрочем, с этим не согласится. Также для протокола отметим, что это будет тринадцатая бесплодная оскаровская номинация Дайан Уоррен (за балладу из героиновой мелодрамы «Четыре хороших дня»).
Лучший дизайн костюмов
Кто получит: Дженни Беван («Круэлла»)
Будет как минимум странно, если заслуженная англичанка Беван не получит очередной костюмный «Оскар» за фильм, где условно положительная и совершенно отрицательная героини — дизайнеры костюмов.
Кто должен был бы получить: она и должна
Новая «Круэлла» получилась, может быть, несколько детской и беззубой, но вся модная, вивьен-вествудовская сторона и правда сделана восхитительно.
Лучшие визуальные эффекты
Кто получит: «Дюна»
Категория, в которой наконец появляются знакомые названия: «Главный герой», «Шан-Чи и легенда семи колец», «Нет времени умирать» и даже «Человек-паук: Нет пути домой»! Но академики, судя по десяти номинациям «Дюны», решили считать серьезным кино именно ее, и собираются наградить гигантских червей Арракиса и летающего Скарсгарда.
Кто должен был бы получить: «Человек-паук: Нет пути домой»
В затяжной войне киноакадемиков и кинозрителей это был бы неожиданный символический ход; в общем, было бы о чем поговорить в комментариях.
Фото: Lia Toby / Getty Images, Samir Hussein / Getty Images