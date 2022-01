Почему «Энканто» должен получить «Оскар»

«Энканто» мог бы стать очередным типичным фильмом Disney, но получился по-настоящему выдающимся. Он войдет в золотую коллекцию фильмов студии, как и выпущенные во время ренессанса конца 1980-х — начала 1990-х «Русалочка», «Король Лев», «Красавица и чудовище» и «Аладдин». Музыка и роскошная анимация — слишком очевидные слагаемые успеха, потому рассмотрим, что же скрывает «Энканто» и чем так отличается от других мультфильмов студии.

Татьяна Шорохова

Соосновательница сайта kkbbd.com

Семейство Мадригаль — репрезентация Колумбии и семьи

Действие фильма разворачивается в 50-е годы XX века в Колумбии, где среди гор спрятано небольшое поселение, основанное несколько лет назад Альмой Мадригаль, матерью-одиночкой, чудом спасшейся во время гражданской войны. И слово «чудо» здесь не ради красного словца: Альма при помощи волшебной свечи воздвигает защиту для своей будущей семьи, пока ее муж Педро жертвует собой ради ее спасения.

Голливуд не жалует Колумбию. Одно из самых ярких голливудских киновпечатлений об этой стране все получили благодаря приключенческой комедии Роберта Земекиса «Роман с камнем», где писательница (Кэтлин Тёрнер) пускалась во все тяжкие с контрабандистом (Майкл Дуглас). Из фильма следовало, что Колумбия — это джунгли, сомнительная полиция и наркокартели. Последние прочно слились с образом страны благодаря серии боевиков («Кокаин», «Возмещение ущерба», «Полиция Майами: Отдел нравов», «Прямая и явная угроза», «Коломбиана»). Возможно, вы забыли, что прошлогодний фестивальный хит «Память» Апитчатпона Вирасетакула также был снят в Колумбии, но наверняка помните, как Брэд Питт и Анджелина Джоли встречаются в Боготе («Мистер и миссис Смит»). Имидж страны пришлось исправлять «Энканто».

«Роман с камнем» «Мистер и миссис Смит»

Режиссеры Байрон Ховард и Джаред Буш не планировали снимать фильм непосредственно о Колумбии. Композитор Лин-Мануэль Миранда, автор популярнейшего мюзикла «Гамильтон», присоединившись к проекту шесть лет назад, сказал, что очень хочет поставить какой-нибудь латиноамериканский мюзикл для Disney. Но когда Колумбия постепенно вышла на первый план, режиссеры вместе с Мирандой в 2018 году отправились в путешествие по стране, заодно подбирая людей для Colombian Cultural Trust — своего рода колумбийского культурного фонда. Одиннадцать журналистов, архитекторов, музыкантов, художников, документалистов и ботаников объясняли американцам, как максимально аутентично передать особенности страны: акценты, цвет кожи, музыку, магический реализм, обстановку дома, одежду и разные мелочи вроде того, как члены семьи общаются друг с другом или как лежат кудряшки Мирабель.

Крупные города Богота и Картахена были обязательными для посещения, но вдохновение авторам принесли совсем другие места. Городок Саленто, со всех сторон окруженный живописной природой и находящийся вдали от туристических мест, послужил образцом ландшафтов. Поселение Баричара, признанное в 2010 году культурно-историческим наследием Колумбии, взято за основу архитектуры «Энканто». Там же, в Баричаре, режиссеры познакомились с местным гидом и владелицей первого за 314-летнюю историю города книжного магазинчика Алехандрой Эспиносой Урибе, а впоследствие придали ее черты (кудрявые волосы, огромные очки, жесты) главной героине фильма — Мирабель Мадригаль. «Колумбия смешивает сразу несколько краеугольных камней Латинской Америки: Анды, Карибское море, джунгли и Тихий океан», — так Урибе объясняет привлекательность страны.

Алехандра Эспиноса Урибе на премьере «Энканто» Мирабель Мадригаль в «Энканто»

От Алехандры авторы «Энканто» узнали о важности жестов и невербального языка в Латинской Америке. Например, когда Мирабель дарит Антонио плюшевую игрушку, она показывает на коробку глазами и губами — многие латиноамериканцы отмечали, что это типичный для них жест. Урибе консультировала и аниматоров, рассказывая, как здороваются в Колумбии, как танцуют, как проводят праздники («очень шумно, везде бегают дети, все пляшут!»). Все жесты Мирабель в мультфильме — это жесты Алехандры Эспиносы Урибе, записанные во время путешествия в Баричару.

Баричара, Колумбия «Энканто»

Из интервью Алехандры понятно, что, прибыв в Колумбию, Ховард, Буш и Миранда только приблизительно знали, о чем будет мультфильм: «Они говорили, что хотят снимать про семью, в которой все наделены волшебными дарами, кроме главной героини. Семья — универсальная и понятная всем тема». Слово «семья» стала мемом благодаря франшизе «Форсаж», но режиссеры «Энканто» отнеслись к концепции серьезно. Джаред Буш во время работы над фильмом осознал, что его родители совсем иначе относились к его старшей сестре, вынужденной по их прихоти пойти в спорт вместо искусства. «Я понял, что, будучи старшим ребенком, она стала своего рода подопытным кроликом, и ее детский опыт сильно отличался от моего, — говорит Буш. — А ведь я никогда об этом не задумывался. Только после сорока мне стало ясно, какое разное детство у нас было».

Еще одно очень важное решение авторов — не давать лицо насилию, что так травмировало Колумбию на протяжении многих лет. Как верно пишет на Polygon колумбийский кинематографист Хосе Мария Луна, вся история мультфильма сосредоточена на людях, которые выжили. «Это фильм о чуде процветания, которое кажется невероятным, учитывая, что вы словно космически предрасположены страдать ad infinitum. Потому что это и есть Колумбия — страна людей, пытающихся изо всех сил процветать, несмотря ни на что. Мы страна Мирабелей, что стараются понять, как исправить зло, ставшее неотъемлемой частью нас. Как дядя Бруно, мы в ужасе от мрачного будущего. Как бабуля, мы боремся за то, чтобы не видеть этого будущего, ибо для нас немыслима идея столкновения с ними заново. И, как семья Мадригаль, каждый из нас пытается в одиночку справиться со всем. Но благодаря таким проектам, как „Энканто“, мы понимаем: может, зря мы так поступаем».

На самом деле, это история поколенческой травмы

Дети Альмы получают волшебные дары: Джульета умеет лечить стряпней, Пепа контролирует погоду, Бруно предсказывает будущее. Трое детей Пепы умеют хорошо слышать (Долорес), менять внешность (Камило) и разговаривать со зверями и птицами (Антонио). У Джульеты три дочери: старшая Исабела, вокруг которой бушует роскошная флора, средняя Луиза, способная одной рукой поднять дом, и младшая Мирабель, не получившая ни одного дара.

Бабуля Альма, как говорит сценаристка Чариз Кастро Смит, была персонажем, разработка которого заняла максимум времени. «Она основа семьи, но пережитый ею тяжелый и травматичный опыт распространяется на всех Мадригалей и до сих пор влияет на их жизни. Общение с экспертами по семейной психологии укрепило нас в уверенности, что мы верно рассказываем историю». Альма — матриарх семьи, основательница и, по сути, мэр города. Но какой ценой ей все это далось? И как она влияет на детей и внуков?

У Людмилы Петрановской есть отличный текст о травме поколений: как молодой матери, пережившей горе (революции, войны, репрессии) и потерявшей супруга, приходится держать себя в руках, воспитывая детей. Она может быть в глубокой депрессии, но помощи нет, и она срывается на близких, злится на ребенка, который, конечно, не понимает причин такого настроения. Ребенок вырастает, но, травмированный материнским горем, или перенимает ее модель воспитания, или же полностью меняет его, превращаясь в гиперзаботливого родителя.

Да, Пепа умеет влиять на погоду, но какой ценой? Ей с детства приходится сдерживать свои эмоции, чтобы не пошел дождь или не налетела буря. Согласно исследованию Franklin & Marshall College, опубликованному в Psychological Science в 2015 году, попытка постоянно поддерживать позитивный настрой может негативно отразиться на нашем эмоциональном здоровье. Игнорировать эмоции вредно, что иллюстрирует взрослая Пепа, ставшая невротиком и пребывающая в постоянной тревоге.

В таком же состоянии находится дочь Пепы, Долорес. Вынужденная слышать любой шепот, она знает все тайны жителей волшебного дома да и всей деревни. Знать всё — настоящее проклятие, какой там дар! Относительно легко отделался ее брат-подросток Камило, обладающий умением менять внешность, и кажется, будто неплохой дар получил юный Антонио. Однако понять, как эти особенности скажутся на выросших мальчиках, не так-то просто.

Бруно, единственный сын Альмы, не оправдал ожиданий матери: его дар кажется жителям деревни слишком чудовищным. Его предсказания сбываются: рыбки умирают, отрастают животы, появляются лысины. Конечно, людям такое не нравится, ведь волшебство — нечто прекрасное и удивительное, положительное и приятное. Но жизнь не состоит только из положительных историй, и Бруно со своим умением «наводить порчу» (а на самом деле, просто говорить неприятные для людей вещи) становится изгоем в собственном доме. Он буквально живет в его стенах, общается с крысами и не выходит на свет. Попробуйте после такого сохранять психическое спокойствие!

Более-менее стабильной кажется Джульета, вторая дочь Альмы. Она самая сбалансированная из троицы, у нее прекрасный дар врачевательницы, и, кажется, она всем довольна. По крайней мере, мы видим, что Мирабель она воспитывает совершенно нормально, без обид на отсутствие даров. Не везет старшей сестре протагонистки, Исабеле Мадригаль: мало того что приходится соответствовать идеалу, так еще и надо выйти замуж не по любви. Мирабель открыто завидует сестре, но не подозревает, как той осточертели розочки и жених.

Луиза, средняя из трех сестер, обладает огромной силой, с которой, как водится, приходит огромная ответственность. Луизе предстоит открыть Мирабель глаза на огромную ношу, которую приходится ежедневно тащить на плечах, причем не столько физически, сколько морально. Вдруг не потяну? Вдруг я пустышка? У девушки развивается типичный синдром самозванки.

Наконец, Альма настолько боится разрушения семьи (однажды она пережила смерть мужа и не вынесет повторения истории), что бросает все свои силы на охрану дома и семьи, не замечая эмоций детей и внуков. Сохранность дома для нее слишком важна, и она закрывает глаза на тот факт, что тот уже пошел трещинами.

В книге Томаса Гиловича и Ли Росса «The Wisest One in the Room» (русское название — «Наука мудрости») есть такое понятие, как «угроза подтверждения стереотипа» (stereotype threat). Это воспринимаемая человеком угроза того, что его действия подтвердят существующие у окружающих стереотипы в отношении его социальной группы. Считается, что такая угроза особенно вредна, когда глубоко усвоена человеком, порождая в нем неуверенность в себе и приводя в движение круг самосбывающегося пророчества, когда ваши стереотипы влияют на вашу успеваемость, карьеру, отношения и т. д. В семье Мадригаль все женщины, кроме Мирабель, жертвы этого понятия. Им приходится быть достойными высокого звания семейства Мадригаль, хранителями волшебной свечи, образцом для поведения и помощниками всей деревни: они, как основатели, за нее в ответе. Давление, о котором поет Луиза, становится очень и очень осязаемым, поэтому «касита», волшебный дом Мадригалей, постепенно превращается в труху. И только девочка, которая не несет на себе груз ожиданий родни и жителей деревни, оказывается самой здоровой и способной на понимание ситуации. Правда, факт осознания бабулей своей проблемы кажется настолько нереальным, что несколько портит всю картину.

Нечасто встречаются мультфильмы, рефлексирующие на тему травмы поколений. Такого ожидаешь от Pixar (так было, например, с «Тайной Коко»), но не от Disney, где обычно снимают нечто более легковесное. Но за ярким фасадом и бодрыми песнями «Энканто» скрываются темы, о которых мы редко говорим в жизни, и если взрослые смогут осознать, как важно дать своим детям и внукам жить собственной жизнью, то, возможно, у психотерапевтов будет гораздо меньше работы.

Мерч, народная популярность и неготовность студии

«Оскар» регулярно ругают за то, что он не привечает любимые простым зрителем фильмы. Увы, другой отличный фильм про семью — «Митчеллы против машин» — так и не стал событием (а жаль), но у «Энканто» есть все признаки любимого народом проекта.

В конце января 2022-го в топ-10 журнала Billboard вошла вторая песня из «Энканто». После того как композиция «We Don’t Talk About Bruno» обогнала по популярности «Let It Go» из «Холодного сердца», саундтрек к «Энканто» продвинулся еще дальше: теперь американцы слушают «Surface Pressure», песню Луизы Мадригаль в исполнении Джессики Дэрроу. Тем забавнее, что на рассмотрение оскаровской номинации в категории «Лучшая песня» студия Disney отослала «безопасную» балладу «Dos Oruguitas», явно не представляя, что у фильма есть как минимум два настоящих хита, которые не миновали уши киноакадемиков.

Еще до пандемии Disney уверенно занимала первое место по продажам лицензированных сопутствующих товаров (будем называть их «мерч» для простоты): глобальная выручка от них составила почти 55 млрд долларов. Мы привыкли считать, что доходы студии измеряются прибылью от проката, но окупать дорогостоящие проекты сейчас стало непросто.

По данным издания Licence Global, среди самых желанных игрушек на Рождество-2021 были персонажи самых разных франшиз — от классических «Звездных войн» до недавнего мультфильма «Райя и последний дракон». Но опрос делался в середине декабря, пока «Энканто» шел только в кинотеатрах, потерявших свою семейную аудиторию. Когда 24 декабря фильм появился на сервисе Disney+, он волной обрушился на интернет.

В одном TikTok более 13 миллиардов просмотров видео по хештегу #encanto. Когда в середине января я собирала тиктоки для текста на сайт kkbbd, их было 9 миллиардов. «Фильм показывает не только то, как люди справляются с напряжением и давлением в жизни, но и семейную динамику в латиноамериканском сообществе, в котором многие растут, пытаясь справиться с грузом ожиданий. Зачастую родители действуют из благих намерений, но не представляют, как их требования давят на детей», — говорит Марибель Мартинез, косплеер Луизы Мадригаль.

Количество фан-артов по «Энканто» зашкаливает, достаточно набрать в twitter хештег #encanto и увидеть множество замечательных рисунков. У аккаунта, который просто вывешивает гифки по мультфильму, с декабря 2021 года набралось уже более 17 000 фолловеров.

Для сравнения: у другого проекта, нацеленного на латиноамериканскую аудиторию, фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история», всего 187 миллионов просмотров по хештегу #westsidestory. По меркам TikTok это практически провал.

Создается впечатление, что в Disney не ожидали такой волны популярности и оказались к ней совершенно не готовы. Магазин Disney Store, продающий исключительно мерч Disney, выпустил только две куклы из мультфильма — Мирабель как главную героиню и Исабелу как самую идеальную и красивую. Производство такого мерча требует времени, так что становится понятно, на кого ставили диснеевские маркетологи. Сразу после выхода фильма в кино в их магазинах срочно появился набор с Мирабель, Исабелой, Луизой и Антонио, но другие персонажи так и не представлены. Из-за чего в TikTok есть видео, как коллекционеры собственноручно мастерят куклы Долорес, Бруно, Камило и других Мадригалей.

Вердикт

Выходя за пределы своего европоцентрированного наследия, Disney все чаще находит в себе силы рассказывать о других народах мира, не прибегая к заезженным стереотипам. Но, чтобы такая массивная корпорация стала поворотливее, требуются воистину тектонические подвижки. «Энканто» — пример того, как можно сделать не просто качественный мультфильм (все уже привыкли, что Disney работает на очень высоком уровне), но войти в историю, сняв один из важнейших фильмов 2021 года. Потому что под завесой волшебства и суперсил здесь скрываются не просто семейные ценности, но и рассказ о женщинах, и наглядная проработка поколенческой травмы, и прекрасно показанная Колумбия. Возможно, столь неожиданная любовь зрителей заставит пересмотреть студию и подход к мерчу, чтобы выпускать не только идеальных персонажей в виде кукол, да и вообще сподвигнет на разнообразие на экране.



