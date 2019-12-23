10 коротких анимационных хитов, посмотреть которые можно прямо сейчас

В Суздале прошел юбилейный, 25-й по счету Открытый российский фестиваль анимационного кино — главное для отечественных мультипликаторов событие, где ежегодно подводятся итоги развития анимационной индустрии. Лидеры «Суздальфеста-2020» (список победителей есть вот тут) будут два года доступны лишь на профессиональных киносмотрах или больших фестивальных показах. Но, для того чтобы почувствовать сердцебиение российской авторской анимации, не обязательно ждать. Можно прямо сейчас пересмотреть главные хиты фестиваля за прошедшее десятилетие, лучшие мультфильмы по совокупности выбора жюри и рейтинга участников смотра.

«Дождь сверху вниз»

Гран-при и первое место профессионального рейтинга в 2008 году завоевал фильм Ивана Максимова «Дождь сверху вниз». Максимов для многих синефилов — символ российской авторской анимации. Его фильмы очень узнаваемы; стиль «как у Максимова» вдохновляет других аниматоров, но только у Ивана получается рассказывать такие абсурдно-сюрреалистические истории, которые словно собираются в один бесконечный полнометражный фильм или сериал. «Дождь сверху вниз» — фильм о стихийном бедствии в горах; он так ярко показывает сложность отношений героев с капризной природой, что буквально чувствуешь во время просмотра, как начинает накрапывать дождь.

«Лесной оркестр»

Фильм-шутка «Лесной оркестр» («KJFG#5») Алексея Алексеева буквально взорвал фестивальную публику «Суздальфеста-2009». «Название фильма само по себе раскрывает сюжет, поэтому аннотация излишняя», — такой синопсис был опубликован в фестивальном каталоге, и он удивительным образом соответствует всему тому абсурду, который происходит на экране. Лесное трио пытается музицировать, но ему постоянно что-то мешает. То волк возьмет не ту ноту, то охотник появится из-за кустов. «KJFG#5» стал настолько вирусным, что Алексеев на его основе запустил целый интернет-сериал о бедовых приключениях лесных музыкантов.

«Со вечора дождик»

В 2010 году первое место профессионального рейтинга и приз за лучшую режиссуру «Суздальфеста» получила работа «Со вечора дождик» режиссера Валентина Ольшванга. Анимационная сказка о том, как дед случайно поймал русалку, пригрел ее у себя на печи, и том, к чему это привело, была создана на екатеринбургской студии «А-Фильм» и является одним из важнейших современных произведений так называемой свердловской школы анимации, режиссеры которой основываются на интерпретации мифов и народных верований. Поэтическая визуальность фильма, проникновение страшной сказочности в реальность и потрясающий саспенс никого не оставят равнодушным.

«Шатало»

Режиссер Алексей Демин — признанный мастер анимационных экранизаций литературной классики: он прикасался и к Антону Чехову, и к Ги де Мопассану. Несмотря на фундаментальность первоисточников, Демин умеет рассказывать очень личные истории героев, тонко настраивать зрителя на понимание их жизни. Лучше всего ему это удавалось в случае с экранизациями стихотворений, песен или, к примеру, произведений Юрия Коваля, фильм «Шатало» по рассказам которого возглавил рейтинг «Суздальфеста-2011». В картине речь идет о жизни крохотной деревеньки на берегу реки, где живет черный кот Шатало. Вроде никакого волшебства нет, а получилась настоящая современная сказка.

«Заснеженный всадник»

Фильм «Заснеженный всадник» не только возглавил рейтинг 2012 года, но и завоевал Гран-при «Суздальфеста». Это ода режиссера Алексея Туркуса своему отцу. Сыновняя любовь раскрывается через детские фантазии и реальные события, а картина — прекрасный образец во многом автобиографических произведений в современной авторской анимации.

«Снежинка»

В 2013 году единственный раз за последние десять лет лидером профессионального рейтинга стал дебютный фильм. В «Снежинке» Натальи Чернышевой, созданной на студии «Пчела», африканский мальчик получает снежинку в письме от друга, что запускает целый ворох чудесных событий. Всех поразило, насколько молодой режиссер мастерски использует все возможности анимации по передаче эмоций героев и метафоричности визуального языка. Кстати, эта картина, будучи созданной на компьютере, примирила с новыми технологиями их давнего противника, создателя «Ежика в тумане» Юрия Норштейна.

«Мой личный лось»

Лидерство фильма Леонида Шмелькова «Мой личный лось» в рейтинге «Суздальфеста-2014» стало закономерным продолжением триумфа на Берлинале, где он получил спецприз в короткометражной номинации. Выходные мальчик Миша проводит вместе со своим папой. У Миши есть мечта повстречать настоящего живого лося. Тот всегда где-то рядом, но все никак не получается его увидеть.

«Мы не можем жить без космоса»

В 2015 году абсолютным лидером мировой авторской анимации стал фильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Два друга грезят о космических полетах и с помощью упорных ежедневных тренировок добиваются, чтобы их мечта стала реальностью. Картина об этой мечте, дружбе, обретении и потере завоевала не только всевозможные награды в России; ей достались Гран-при крупнейшего и самого значительного Международного анимационного фестиваля во французском городе Анси, номинация на «Оскар» и даже премия президента России (хотя, казалось бы, где президент, а где — анимация).

«Питон и сторож»

Чуть ли не впервые за всю историю Открытого российского фестиваля анимационного кино первое место рейтинга завоевал проект, созданный на киностудии «Союзмультфильм». Картина «Питон и сторож» Антона Дьякова о похождениях двух, на первый взгляд, несовместимых героев — сторожа зоопарка и его подопечного питона — стала одой дружбе и верности. Странная парочка попадает в непростые ситуации, но в конце концов преодолевает все и попадает в… Крым. Полуостров становится порталом достижения несбыточной мечты и доказательством силы дружбы главных героев.

«Среди черных волн»

Фильм «Среди черных волн» по мотивам древней северной легенды, гласящей, что души утонувших людей превращаются в морских животных, был снят одним из главных молодых российских режиссеров анимации — Анной Будановой. Охотник крадет шкуру девушки-тюленя, и она не может обратно превратиться в животное. Девушка становится его женой, но все чаще с тоской поглядывает на море. Фильм покорил и зрителей, и жюри «Суздальфеста-2017». «Среди черных волн» завоевал Гран-при и первое место фестивального рейтинга.

Бонус

Алексей Туркус и Алексей Шелманов задумали сделать фильм по мотивам творчества Шагала и необычной жизни витебского еврейского местечка еще в начале 1990-х годов. И даже сняли пилот под названием «Лестница Иакова». Потом прошло много лет, в 2011 году Алексея Шелманова не стало, но Туркус не забывал о мечте, воплотить которую в реальность удалось лишь в 2018 году. «Суета сует» — история любви в провинциальном городе, насыщенная юмором, чудесами и национальным колоритом — завоевала Гран-при и заняла первое место в рейтинге «Суздальфеста-2019».

Петербургский режиссер Наталья Мирзоян относится к тем авторам, которые сумели реализоваться как в коммерческой, так и в авторской анимации. И если те же «Смешарики» заставляют режиссера не отходить от визуального канона и уже разработанной вселенной, то каждый новый авторский фильм Мирзоян становится полигоном для эстетических экспериментов. «Пять минут до моря», лидер «Суздальфеста-2019», не стали исключением. Мама заставляет дочку сделать передышку между купаниями в море, и эти пять минут перерыва маленькой девочке кажутся вечностью. Она разглядывает соседей по пляжу, для которых те же пять минут заполнены ожиданием своего моря. Способность режиссера удержать мгновение была отмечена спецпризом жюри. Сам фильм будет доступен в сети через год.