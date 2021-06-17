Тарантино для детей: что известно о мультфильме-ограблении «Плохие парни»

Кинопоиск побывал на закрытой презентации DreamWorks Animation, где президент студии Марджори Кон, режиссер Пьер Перифел и продюсеры Ребекка Хантли и Дэймон Росс рассказали о своем первом за три года оригинальном мультфильме.

С 2019 года студия выпустила три сиквела («Тролли: Мировой тур», «Семейка Крудс: Новоселье», «Босс-молокосос 2») и один спин-офф («Спирит Непокорный»).

Рассказываем, чем новый мультфильм похож на работы Квентина Тарантино, Гая Ричи и Стивена Содерберга, чем разительно отличается от «Зверополиса» и «Зверопоя» и почему имеет хорошие шансы стать культовым.

О чем «Плохие парни»

Их герои — пятеро легендарных преступников: мистер Волк, мистер Змея, мистер Пиранья, мистер Акула и мисс Тарантул. Когда их преступления публично называют примитивными и скучными, грабители решают украсть статуэтку «Золотой дельфин», которая вручается за добрые дела. Чтобы подобраться к цели, злоумышленникам придется сделать вид, что они готовы перевоспитаться и стать хорошими парнями под руководством профессора-святоши. Но на практике заботиться о других криминальным гениям оказывается сложно.

Кто их герои

Лидер банды — харизматичный и смекалистый красавец мистер Волк, чье имя заставляет вспомнить о фиксере Харви Кейтеля из «Криминального чтива». Продюсеры описывают его как плод любви Джорджа Клуни и Марти МакФлая. Он обожает свой криминальный образ жизни, но в глубине души мечтает, чтобы все вокруг перестали видеть в нем страшного серого волка, которого боится и ненавидит общество. Его озвучивает Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Циничный, раздражительный и саркастичный мистер Змея — гениальный взломщик сейфов. Он понимает, что родился ползучим гадом, и не ждет, что мир будет к нему добр. В отличие от своего лучшего друга мистера Волка, он обожает статус плохого парня, не сомневается в выборе карьеры и наслаждается образом жизни, который не хочет менять ни за что на свете. Он говорит голосом комика, подкастера и актера Марка Мэрона («Джокер», «Блеск»).

Мистер Акула — мастер переодеваний и чувствительный гигант. Однажды он украл «Мону Лизу», переодевшись в Мону Лизу. Он довольно мил, но не стоит забывать, что он все же большая белая акула. Его озвучивает комедийный актер Крэйг Робинсон («Бруклин 9-9», «Машина времени в джакузи»).

Маниакальный и импульсивный мистер Пиранья — главный громила в банде. Его главные качества — воинственность, мощь и смелость — компенсируют его туповатость. Но когда он нервничает, то непроизвольно пускает газы. Озвучкой героя занимался Энтони Рамос, звезда мюзиклов «Гамильтон» и «На высоте мечты».

Мисс Тарантул — гений, хакерша и арахнид, которая отвечает за технологическую сторону ограблений. Она говорит голосом Аквафины, звезды «8 подруг Оушена» и «Шан-Чи и легенды десяти колец».

Это оригинальная история?

В основу мультфильма легла серия детских книг австралийского писателя Аарона Блэйби, выходящая в издательстве Scholastic и уже попавшая в список бестселлеров New York Times. На данный момент вышло тринадцать книг серии, а еще семь находятся в работе. Они переведены на двадцать языков (русского среди них нет). Книги очень популярны среди детей 5–10 лет. Однако продюсеры Ребекка Хантли и Дэймон Росс подчеркивают, что экранизация рассчитана на более взрослую аудиторию.

Прочитав книги Блэйби, режиссер Пьер Перифел сразу же увидел в них материал для «фильма Тарантино для детей». Насилия там, конечно, не так много, как в «Криминальном чтиве» и «Бешеных псах»; это все-таки семейный мультфильм, поэтому создатели ушли от крови и мата в сторону фильмов-ограблений. Перифел ждет, что «Плохие парни» подготовят детей ко взрослым криминальным комедиям, которые любят их родители. «Наш фильм не пародирует жанр, а всеми возможными способами отдает ему дань уважения», — уверяет постановщик.

Кто режиссер

Француз Пьер Перифел — автор ярких короткометражек «Дом» и «Билби», работавший в качестве аниматора над «Иллюзионистом», «Хранителями снов» и «Кунг-фу Пандой». «Плохие парни» — его дебют в полнометражной режиссуре.

Чем вдохновлялись создатели

«Невозмутимость „Одиннадцати друзей Оушена“ и адреналин фильмов Тарантино», — описывает фильм Марджори Кон, обещая «захватывающую историю и удивительных персонажей».

«Малыш на драйве» «Мачо и ботан»

Среди других экшен-референсов фильма в презентации упоминались «Малыш на драйве», «Миссия: невыполнима» и неофициальный бондовский боевик «Никогда не говори „никогда“», в котором Шон Коннери убивал врагов банкой с мочой.

По словам режиссера, ироничным и абсурдным метаюмором фильм напоминает такие комедии, как «Мачо и ботан» и «Дэдпул». За это Перифел благодарит сценариста Этана Коэна (не брат Джоэла, а автор «Солдат неудачи», «Идиократии», «Мадагаскара 2»).

Главный комедийный двигатель фильма — то, что герои оказываются не в своей стихии. Разбойники стараются быть хорошими, но каждый раз терпят в этом поражение. Из-за этого «Парней» сравнивают с «Моей прекрасной леди», где профессор Генри Хиггинс делал из уличной цветочницы (Одри Хепберн) великосветскую леди, и «Поменяться местами», где уличного мошенника (Эдди Мёрфи) выдавали за преуспевающего бизнесмена.

Каким будет саундтрек

«Музыка — это отдельный персонаж в нашем фильме. Ближайший ориентир — саундтреки к фильмам Гая Ричи и Квентина Тарантино. Поверьте, вы захотите поставить наш OST на повтор в Spotify», — хвастается Перифел, обещая, что в фильме будет звучать яркая и энергичная смесь джаза, фанка и рок-н-ролла.

Композитором мультфильма выступил Дэниэл Пембертон, в фильмографии которого уже есть и успешная анимация «Человек-паук: Через вселенные», и фильм-ограбление «8 подруг Оушена», и два фильма Гая Ричи («Агенты А.Н.К.Л.» и «Меч короля Артура»).

Чем это отличается от другой анимации

Пьер Перифел хотел найти неповторимый лук, чтобы его дебют отличался от других CGI-мультфильмов. Например, в мире «Плохих парней» люди и антропоморфные животные живут вместе, что, по словам постановщика, отличает его работу от таких франшиз, как «Зверополис» и «Зверопой».

Российский релиз «Плохих парней» запланирован на 24 марта 2022 года.