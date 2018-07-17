Почему «Холодное сердце» — самый революционный мультфильм Disney

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ВидеоПочему «Холодное сердце» — самый революционный мультфильм Disney

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Почему «Холодное сердце» стало самым революционным мультфильмом студии Disney последних лет? Как в первой части раскрываются темы психического расстройства и абьюзивных отношений? Какие отсылки к расовому угнетению, Black Lives Matter и сложному прошлому самой Disney можно найти в «Холодном сердце 2»? И что сделало главную героиню дилогии, Эльзу, символом движения ЛГБТ+?

В нашей новой видеорубрике мы будем советовать интересные фильмы и сериалы из каталога онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD и раскрывать неочевидные смыслы культового кино.

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