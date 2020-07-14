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«Белфаст», «Камон Камон», «Макбет»: почему все ринулись снимать черно-белые фильмы

Монохромных картин за последние пару лет выходит заметно больше, чем раньше. Мы изучили, что об этой волне черно-белых фильмов пишут в медиа, а также попросили российских операторов объяснить, какие преимущества у черно-белого кино перед цветным и в чем его художественные особенности.

При всех технических возможностях работы с цветным кино в последние годы регулярно выходят черно-белые фильмы. В 2021-м на главный «Оскар» номинировали историческую драму «Манк» Дэвида Финчера и в итоге статуэткой наградили оператора Эрика Мессершмидта, а еще вышли «Малкольм и Мари» (оператор Марцель Рев) и шекспировская «Трагедия Макбета» (оператор Брюно Дельбоннель). В 2019-м студия A24 выпустила пленочный хоррор «Маяк», его номинировали на «Оскар» за операторскую работу Джарина Блашке, как лучший фильм Американская киноакадемия рассматривала монохромную «Рому» Альфонсо Куарона, который снял ее сам, а в номинантах также была «Холодная война» Павла Павликовского, снятая Лукашем Залом. В 2012-м «Оскар» за лучший фильм получила драмеди о немом кино «Артист» (Гийом Шиффман). В России вышли черно-белые «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского (спецприз жюри Венецианского фестиваля), «Блокадный дневник» Андрея Зайцева (приз ММКФ) и «Лето» Кирилла Серебренникова, показанное в Каннах.

Для чего создатели выбирают черно-белое кино?

«Артист»

После появления цветного кино черно-белое не исчезло. Культовые режиссеры часто возвращались к черно-белой палитре. Мартин Скорсезе решил снять «Бешеного быка» в ч/б после пары дублей на цветной пленке. Из-за бутафорской крови боксерские перчатки Роберта Де Ниро были то красными, то коричневыми. Вдобавок режиссер не хотел акцентировать на этом внимание, так как после «Таксиста» зрители были недовольны обилием жестокости в фильме, и отсутствие цвета как раз помогло скрыть следы на перчатках. «Эд Вуд» Тима Бёртона вышел черно-белым, потому что таким видел материал режиссер. Бёртон даже ушел от Columbia Pictures, которая была за цветовое решение, к Walt Disney. Дэвид Линч в «Человеке-слоне» монохромом хотел перенести зрителя в показываемую эпоху — сюжет основан на биографии британца Джозефа Меррика, жившего в XIX веке. А Стивен Спилберг, говоря о «Списке Шиндлера», объяснил, что цвет — это жизнь, а фильм о холокосте должен быть черно-белым.

Режиссеры XXI века используют черно-белый формат по похожим причинам. Триумфом монохромной стилистики стала победа французского «Артиста» на «Оскаре» в 2012 году. После его победы The Guardian расспросила режиссеров, почему они отказались от цветной техники. Бен Уитли, снявший хоррор об Английской революции XVII века «Поле в Англии», рассказал, что делал цветные и черно-белые пробы. По его словам, яркие цвета неба, травы отвлекали от содержания. Вдобавок большинство съемок проходили в Великобритании на открытом воздухе с то выходящим, то исчезающим солнцем. Из-за этого сложно было бы монтировать разные по контрастности дубли. А в черно-белом формате это не так заметно. Ноа Баумбак в «Милой Фрэнсис» использовал монохром, чтобы по-новому взглянуть на современный Нью-Йорк, а Джосс Уидон обесцветил экранизацию шекспировской комедии «Много шума из ничего», чтобы отдать дать уважения комедиям 1930–40-х годов.

«Французский вестник»

Vox также отметил бум черно-белых фильмов в 2020-е. Сайт пишет, что Уэс Андерсон использует черно-белые фрагменты во «Французском вестнике», чтобы отдать дань уважения кинематографистам французской новой волны. Драма «Идентичность» Ребекки Холл снята в монохроме, чтобы сфокусировать внимание на расовом вопросе прошлых лет, а «Малкольм и Мари» — чтобы создать утонченную камерную атмосферу. «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна выстраивает диалог с работами немецких экспрессионистов 1910–20-х.

В эпоху стримингов и повторного проката, развитие которых подстегнула пандемия, также стали популярные черно-белые режиссерские версии цветных фильмов. В таком виде были перевыпущены «Безумный Макс» Джорджа Миллера, «Логан» Джеймса Мэнголда, «Лига справедливости» Зака Снайдера. Даже Пон Джун-хо сделал черно-белую версию «Паразитов», иронично объяснив на Роттердамском фестивале, что черно-белые фильмы чаще становятся классикой. Кстати, это было за год до того, как корейская драма стала победительницей «Оскара».

Черно-белые фильмы по-прежнему рискованны в коммерческом плане. При этом, как отмечает Variety, они менее затратны, поэтому их чаще снимают независимые режиссеры. По оценке издания, «Артист» подстегнул интерес зрителей к черно-белым фильмам в два раза.

Что о черно-белом кино говорят наши операторы

Владислав Опельянц

Снимал «Лето», «Петровых в гриппе»

Я считаю, что черно-белый формат позволяет концентрировать внимание на деталях или драматургии. Зачастую это инструмент, который используется для усиления глубины содержания. Он помогает создать настроение и тональность повествования точно так же, как в других фильмах это делает цвет. Порой ч/б дает гораздо большую перспективу для киноязыка, чем цветной вариант.

Чаще формат используется для передачи настроения, а не в качестве атмосферы исторического кино. Точно так же, например, это происходит в фотографии. Как мне видится, в современных способах работы с изображением ч/б — это эстетическая потребность, а не стремление передать ретростиль.

Из недавних черно-белых фильмов понравился очень «Манк». Как ни странно, мой фильм «Лето» — мне нравится, что он сделан в черно-белом варианте. Меньше других, но понравился «Макбет».

Михаил Хасая

Снимал «Ивана Денисовича», «Анну К»

Все фильмы, снятые в черно-белом варианте, в основном создают определенный стиль. [Черно-белая палитра нужна] ради получения драматургии в истории, она тебя окунает в ту или иную временную эпоху. Видя черно-белое изображение, ты подсознательно думаешь о прошлом. Можно визуально с помощью света и тени добиваться такого характера освещения, чтобы передать зрителю нужную эмоцию истории, не отвлекаясь от дополнительной нагрузки цветом. С черно-белыми работами как-то по-особенному наблюдается повествование времени в кино, это видно в работе у Финчера в «Манке» и у Коэна в «Трагедии Макбета».

Очень крутая работа у наших мэтров кинематографа Кирилла Семеновича Серебренникова и Владислава Юрьевича Опельянца — «Лето». Оно снято в ч/б, но выглядит, как по мне, максимально свежо и современно, хоть и передает эпоху 1980-х. Или фильм Роберта Эггерса и оператора Джарина Блашке «Маяк». Они сняли его на черно-белую пленку с очень низкой светочувствительностью. Это сильно усложнило производство, и всё ради того, чтобы получить ту фактуру, которую мы увидели на экранах в итоге, она помогала получить нужное впечатление от истории.

Даша Графова

Снимала «Джетлаг»

Как по мне, черно-белое кино всегда было и останется отдельным видом искусства в нашем мире. Какой бы широкой ни была палитра возможностей в цветном кино, черно-белое не менее сложно устроено.

Почему выбирают, снимают, смотрят, оценивают черно-белое кино? Во-первых, это определенная эстетика. Во-вторых, оно создает определенное настроение, созданное за счет выбора фактур, контрастов, геометрии, «силуэтности» и света, как это было в «Трагедии Макбета». Театральная черно-белая условность и ничего лишнего. В-третьих, это чистота восприятия без лишних инструментов. Например, фильм «Камон Камон» — трогательная и довольно интимная история отношений между героем и его племянником. Ничто не может отвлечь от эмоциональной составляющей фильма.

Конечно же, в последнюю очередь черно-белое кино отражает исторический момент, его архивность. И то я думаю, что большинство фильмов при создании даже не ссылались на это. Хороший пример стилизации — фильм «Манк», в котором воссоздается атмосфера 1940-х годов. Фильм снят по всем канонам устаревшего голливудского кино. В том числе и цвет играет тут важную роль.

Из черно-белых фильмов последних лет определенно могу выделить «Лето», «Камон Камон» и «Рому». Ни один из фильмов не могу представить цветным, в каждом есть особая атмосфера и осознанно выбранный прием, работающий на содержание фильма.

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