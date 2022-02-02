«Власть пса» против «Дюны». Кто получит «Оскар» за лучшую музыку?

«Не смотрите наверх», «Параллельные матери», «Энканто», «Власть пса» и «Дюна» — все эти фильмы претендуют на премию «Оскар» в номинации «Лучший саундтрек». В специальном выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин разбирает работу композиторов в фильмах-номинантах и делает прогноз, кто из них победит.

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