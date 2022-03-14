Что смотреть дома: «Глубокие воды», «Параллельные матери», «Не сработало»

В 2019 году компания WeWork вышла на биржу, и все узнали, как нелепо строил бизнес один из самых дорогих и амбициозных стартапов мира. Адам Нейман (Лето) и Мигель МакКелви (Кайл Марвин) продавали компаниям реальные и виртуальные места для коворкинга, а на самом деле — мечту о бизнесе с большими доходами и идеями. На этих мечтах Нейман и его супруга Ребекка (Хэтэуэй) и погорели.

История о предпринимателях, которые поверили, что меняют мир, основана на реальных событиях и одноименном подкасте WeCrashed. Шоураннер — один из сценаристов «Офиса» и «Очень плохой училки», Ли Айзенберг.

