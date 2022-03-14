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Что смотреть дома: «Глубокие воды», «Параллельные матери», «Не сработало»

Эротический триллер с Беном Аффлеком и Аной де Армас, новый фильм Педро Альмодовара, сериал про горе-стартаперов — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Глубокие воды»

Долгострой по роману создательницы «Талантливого мистер Рипли»

Где смотреть: Hulu

Брак Вика (Бен Аффлек) и Мелинды (Ана де Армас) кажется идеальным. Однако она ему регулярно изменяет и не скрывает этого, а Вик как будто не против. Когда любовники Мелинды начинают умирать один за другим, подозрение падает на мужа.

Работа над «Глубокими водами» началась еще девять лет назад. В основе — одноименный роман Патриции Хайсмит, за адаптацию которого отвечал среди прочих автор «Эйфории» Сэм Левинсон. В режиссерском кресле — живой классик Эдриан Лайн («Лестница Иакова», «9 ½ недель», «Неверная»).

«Параллельные матери»

Драма Педро Альмодовара о семье и памяти

Где смотреть: Кинопоиск

Дженис (Пенелопа Крус) забеременела от судебного археолога Артуро (Исраэль Элехальде), который должен был помочь ей с раскопками захоронения времен гражданской войны 1930-х. Ее соседкой по родильному отделению становится юная Ана (Милена Смит). Их жизни по-альмодоварски причудливо переплетаются. За роль в новом фильме испанского мэтра Крус получила актерский приз в Венеции и номинацию на «Оскар».

Рецензия Станислава Зельвенского

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Не сработало», 1-й сезон

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй в сериале про нарциссов-стартаперов

Где смотреть: Apple TV+

В 2019 году компания WeWork вышла на биржу, и все узнали, как нелепо строил бизнес один из самых дорогих и амбициозных стартапов мира. Адам Нейман (Лето) и Мигель МакКелви (Кайл Марвин) продавали компаниям реальные и виртуальные места для коворкинга, а на самом деле — мечту о бизнесе с большими доходами и идеями. На этих мечтах Нейман и его супруга Ребекка (Хэтэуэй) и погорели.

История о предпринимателях, которые поверили, что меняют мир, основана на реальных событиях и одноименном подкасте WeCrashed. Шоураннер — один из сценаристов «Офиса» и «Очень плохой училки», Ли Айзенберг.

«Исправление и наказание», 1-й сезон

Комедия о прогрессивной колонии

Где смотреть: Premier

Алина Неверова (Анна Михалкова) работает в колонии-поселении, где используют экспериментальную методику: заключенных перевоспитывают сказками, песнями и добротой. Среди подопечных Неверовой оказывается семья скончавшегося олигарха, им нужен шифр от швейцарской ячейки, где лежат деньги покойного. «Исправление и наказание» — новый проект дуэта Анны Михалковой и Анны Пармас, работавших вместе над комедией «Давай разведемся».

«Внезапная удача»

Камерная криминальная драма с Джесси Племонсом и Джейсоном Сигелом

Где смотреть: Netflix

Мужчина (Сигел) проникает на пустующую виллу хамоватого техномиллиардера (Племонс), но тот как назло приезжает туда с супругой (Лили Коллинз). Кража со взломом перерастает в ограбление, а затем в спор на повышенных тонах о классовом неравенстве. Фильм-спектакль сочинили режиссер «Рассказов из Петли» и «Силиконовой долины» Чарли МакДауэлл, сценарист «Семи» и «Сонной Лощины» Эндрю Кевин Уокер, а также сам Сигел.

«Обоюдное согласие», 1-й сезон

Триллер Валерии Гай Германики про школу и изнасилование

Где смотреть: Kion

Анна Федорова (Светлана Иванова) преподает русский и литературу в обычной школе. Как-то вечером вместе с тремя высокопоставленными друзьями она отдыхала на яхте, а рано утром выпрыгнула за борт, чтобы прийти в полицейский участок и написать заявление об изнасиловании. Коллега (Мария Голубкина) шипит: «Сама виновата». Следователь (Федор Лавров) тянет время, обвиняемые пытаются запугать.

«Обоюдное согласие» — новый сериал Валерии Гай Германики, уже сделавшей один проект про школьные нравы. Сценарий ей помогали писать Анастасия Пальчикова («Маша») и Виктория Островская («The Телки»).

«Дурман», все сезоны

Черная комедия о торговле марихуаной

Где смотреть: Амедиатека

Нэнси Ботвин (Мэри-Луиз Паркер) живет в Агрестике, богатом пригороде Лос-Анджелеса. Когда ее муж умирает от сердечного приступа во время пробежки, женщина начинает торговать травой, чтобы содержать дом и двоих сыновей.

«Дурман» — культовый сериал нулевых, придуманный Дженджи Коэн («Оранжевый — хит сезона»). Шоу принесло Паркер актерский «Золотой глобус», а оскароносный Ричард Дрейфус (школьный учитель Нэнси, который был одержим ею все эти годы) получил «Сатурн» за лучший гостевой выход.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Отдел кадров», 1-й сезон

Корпорация монстров с персонажами «Большого рта»

Где смотреть: Netflix

Человек — сложное существо: его чувствами управляют бесчисленные создания, среди которых гормонмонстры, твердоголики, колдуны-стыдуны и мухоморы, помогающие людям с любовными страданиями. К последним относится растяпа Эмми (Эйди Брайант), которую неожиданно бросают на сложную миссию: ее клиентка беременна.

«Отдел кадров» — спин-офф анимационного хита о пубертате «Большой рот». Новый сериал, правда, больше напоминает производственную комедию в традиции «Офиса»; героев озвучили Хью Джекман, Али ВонгКрис О’Дауд и другие звезды.

«Черный краб»

Нуми Рапас на коньках в ледяном постапокалипсисе

Где смотреть: Netflix

В недалеком будущем благополучную Скандинавию накрывает гражданская война на фоне климатической катастрофы, погрузившей Землю в вечную зиму. У фигуристки Каролины (Рапас) крадут дочь, и правительство обещает помочь ей в обмен на выполнение секретного задания. Вместе с шестью незнакомцами она на коньках должна преодолеть ледяной архипелаг и доставить загадочный груз. Постапокалиптическую притчу по роману Йеркера Вирдборга снял Адам Берг («Рассказы из Петли»).

«Жизнь и Бет», 1-й сезон

Комедия о переоценке ценностей

Где смотреть: Hulu

Бет (Эми Шумер) — преуспевающая жительница мегаполиса (квартира на Манхэттене, бизнес по продаже вина и успешный бойфренд). Однако внезапно возникшие проблемы со здоровьем заставляют ее переосмыслить собственную жизнь.

«Жизнь и Бет» — возвращение на телевидение стендаперши и сценаристки Эми Шумер («Девушка без комплексов», «Внутри Эми Шумер»). В команде проекта — продюсировавшая «Эмили в Париже» Эмили Голдвин, продюсер «Красотки на всю голову» Кевин Кэйн и Александр Хаммер, снявший док «Ожидание Эми» о беременности артистки. В роли нового друга Бет, фермера-кулинара — Майкл Сера.

Автор: Алексей Филиппов

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