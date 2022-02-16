Что мы смотрим, когда нам плохо

Кинопоиск
Крупным планом

ПодкастЧто мы смотрим, когда нам плохо

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Какие фильмы и сериалы мы смотрим, когда нам тревожно и грустно? Киноэскапизм — благо или зло? Почему просмотр реалити-шоу и телеигр успокаивает? И какие приемы произведений искусства помогают чувствовать себя лучше?

В этом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбираются в психотерапевтических свойствах кинематографа и делятся фильмами, которые помогаю им спастись от неспокойной действительности (от «Звездных войн» и голливудских ромкомов до Луиса Бунюэля и комедий Чарли Чаплина).

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Экшен и вампиры: красочный готический боевик уже в подписке
В главных ролях:Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский
Режиссер:Данила Козловский
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