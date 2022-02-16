Что мы смотрим, когда нам плохо

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Какие фильмы и сериалы мы смотрим, когда нам тревожно и грустно? Киноэскапизм — благо или зло? Почему просмотр реалити-шоу и телеигр успокаивает? И какие приемы произведений искусства помогают чувствовать себя лучше?
В этом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбираются в психотерапевтических свойствах кинематографа и делятся фильмами, которые помогаю им спастись от неспокойной действительности (от «Звездных войн» и голливудских ромкомов до Луиса Бунюэля и комедий Чарли Чаплина).
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов