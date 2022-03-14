6 важных оскаровских фильмов, которые вы могли пропустить

Экранизация одноименного романа Элены Ферранте (известна по циклу «Неаполитанский квартет» и сериалу-адаптации «Моя гениальная подруга»). Преподавательница литературоведения Леда Карузо (Оливия Колман) проводит отпуск в Греции, делает заметки в блокноте и наблюдает с затененного шезлонга за людьми. Там она знакомится с молодой матерью Ниной (Дакота Джонсон), которой трудно воспитывать дочь. Общение с Ниной становится триггером для депрессивной Леды: та начинает вести себя странно (например, крадет детскую куклу), а заодно вспоминает, как она сама была молодой матерью и как тяжело ей это давалось.

«Незнакомая дочь» — это камерная драма на фоне мягкого греческого лета (см. «Перед полуночью» Ричарда Линклейтера). Интонация у фильма спокойная, без лишней надрывности — неудивительно, что на «Оскар» выдвинуты именно актерские работы Колман и Джесси Бакли. Возможно, кому-то в этой ленте не хватит психологизма, зато «Незнакомая дочь» подтверждает амбиции Мэгги Джилленхол: это не просто снятый на пленку спектакль (так выглядят многие фильмы актеров, ставших режиссерами), а настоящее кино с особым вниманием к цветовым решениям и мизансценам.