6 важных оскаровских фильмов, которые вы могли пропустить

Основные претенденты на «Оскар-2022» известны почти всем киноманам: это «Власть пса», «Дюна», «Вестсайдская история» и еще ряд фильмов, получивших несколько номинаций. А мы решили вспомнить менее известные ленты, которые не претендуют на главную награду, но все равно заслуживают внимания зрителей.
«Незнакомая дочь»
«Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший адаптированный сценарий»
Экранизация одноименного романа Элены Ферранте (известна по циклу «Неаполитанский квартет» и сериалу-адаптации «Моя гениальная подруга»). Преподавательница литературоведения Леда Карузо (Оливия Колман) проводит отпуск в Греции, делает заметки в блокноте и наблюдает с затененного шезлонга за людьми. Там она знакомится с молодой матерью Ниной (Дакота Джонсон), которой трудно воспитывать дочь. Общение с Ниной становится триггером для депрессивной Леды: та начинает вести себя странно (например, крадет детскую куклу), а заодно вспоминает, как она сама была молодой матерью и как тяжело ей это давалось.
«Незнакомая дочь» — это камерная драма на фоне мягкого греческого лета (см. «Перед полуночью» Ричарда Линклейтера). Интонация у фильма спокойная, без лишней надрывности — неудивительно, что на «Оскар» выдвинуты именно актерские работы Колман и Джесси Бакли. Возможно, кому-то в этой ленте не хватит психологизма, зато «Незнакомая дочь» подтверждает амбиции Мэгги Джилленхол: это не просто снятый на пленку спектакль (так выглядят многие фильмы актеров, ставших режиссерами), а настоящее кино с особым вниманием к цветовым решениям и мизансценам.
«В роли Рикардо»
«Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана»
Байопик актрисы Люсиль Болл, звезды американского ситкома «Я люблю Люси». В 1953 году пресса обвиняет ее в симпатиях к коммунистам — во времена маккартизма за такое можно было попасть в черные списки, то есть получить запрет на профессию. Действие фильма укладывается в одну неделю, когда сериал находился под угрозой закрытия. В это время Люсиль (Николь Кидман) пытается сохранить шоу и свой брак с актером, музыкантом и партнером по съемочной площадке Дези Арназом (Хавьер Бардем), которого регулярно подозревает в изменах.
«В роли Рикардо» — уже третья режиссерская работа Аарона Соркина, который пытается освоиться в новой профессии. Увы, попытка снова неудачная, и отсутствие персональной оскаровской номинации у самого Соркина это подтверждает. Двухчасовой фильм перегружен флешбэками и псевдодокументальным вставками. Финал тоже вызывает не радость, а ужас: Люсиль прямо перед съемками на глазах у живой аудитории созванивается с директором ФБР Дж. Эдгаром Гувером, а тот подтверждает, что она не враг народа. Лучшее, что тут есть, — изображение телевизионной кухни (самые смешные моменты посвящены сценаристам, которые балансируют между прихотями звезд, продюсеров и спонсоров) и игра Николь Кидман, которая умудряется выдавать живые эмоции через тонны грима.
«Глаза Тэмми Фэй»
«Лучшая женская роль», «Лучший грим и прически»
Молодая и невинная Тэмми Фэй (Джессика Честейн) выросла в религиозной семье и училась в библейском колледже, пока не встретила юного чувственного проповедника Джима Беккера (Эндрю Гарфилд). Вместе они решают бросить учебу, пожениться и отправиться в духоподъемное турне по Соединенным Штатам. Вскоре они станут настоящими телезвездами. Беккеры создают сеть вещания PTL, которая приносит им огромные деньги, но после нескольких скандалов эта медиаимперия с грохотом рушится.
Режиссер Майкл Шоуолтер («Любовь — болезнь») снял старомодный байопик о восхождении и падении американских идолов. Но актерские перформансы портит поверхностный сценарий, который торопливо бежит по всем важным событиям, не раскрывая ни одно из них. Падение PTL вообще освещается минимально (а ведь Джима Беккера впоследствии сравнивали с Харви Вайнштейном!), поэтому в сухом остатке это фильм не о злоупотреблении властью, а рассказ о несчастной женщине, которая злоупотребляла макияжем, слишком сильно верила в своего мужа и в итоге осталась у разбитого корыта.
«Лунана: Як в классной комнате»
«Лучший иностранный фильм»
Угьен (Sherab Dorji) работает учителем в Тхимпху, столице Бутана, но мечтает переехать в Австралию и начать там музыкальную карьеру. Для этого ему нужно завершить пятилетнюю государственную стажировку. Оставшийся год Угьен должен провести в горной деревне Лунана с населением в несколько десятков человек. После изматывающего пешего пути молодой учитель прибывает в школу, изучает местные песенные традиции и понимает, что счастливым можно быть и без интернета.
«Лунана» — традиционный роман воспитания, история о городском зумере с айподом, с удивлением осознающем, что далеко не все сограждане могут позволить себе даже пару сапог. А тот самый як в классной комнате чуть ли не главная надежда горных деревень, где на его молоке растут дети, а его навозом растапливают печь.
«Лунана» — это всего лишь второй фильм за историю Бутана, выдвинутый на соискание «Оскара», причем в шорт-лист он попал не с первой попытки (годом ранее ленту дисквалифицировали по техническим причинам). Его сняли в настоящей Лунане — без электричества (его в деревне попросту нет), на чистой солнечной энергии. А все актеры в кадре — ее жители, то есть непрофессионалы.
«Тик-так… БУМ!»
«Лучшая мужская роль», «Лучший монтаж»
Невротичный молодой композитор Джонатан Ларсон (Эндрю Гарфилд) в формате музыкального стендапа рассказывает о своих неудачах. Еще пару лет назад он был артистом-неудачником — снимал обшарпанную квартиру, работал в захудалой забегаловке и сочинял песни для своего антиутопического мюзикла. Герой старался не падать духом, жил весело и бедно, но в голове назойливо тикали воображаемые часы: Джонатану вот-вот исполнится 30 лет, а его карьера так и не запустилась, несмотря на сдержанные комплименты самого Стивена Сондхайма.
Человек-оркестр Лин-Мануэль Миранда (ему мы посвятили отдельный текст), сочинивший хитовый бродвейский мюзикл «Гамильтон» и песни для «Энканто», решил попробовать свои силы в кинорежиссуре. И материал выбрал соответствующий: Джонатан Ларсон — фигура культовая и трагическая. Он умер в 35 лет от расслоения аорты, а почти всю славу приобрел уже после смерти. Миранда со свойственными ему сентиментальностью и жизнелюбием (см. «На высоте мечты») создает портрет живого и недооцененного артиста, а Гарфилд, старательно посещавший уроки вокала, разыгрывает эту роль по нотам.
«Побег»
«Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший иностранный фильм»
Анимационная биография афганского беженца Амина, который в детстве бежал из Афганистана, а потом попал в перестроечную Москву со всеми ее приметами — от мыльных опер до очереди в первый «Макдоналдс». После нескольких попыток сбежать из России Амин окажется в Дании, где ему придется начать новую жизнь с нуля и принять себя как гомосексуала.
В 2009 году на «Оскар» уже номинировали документальную анимацию — «Вальс с Баширом», посвященный событиям ливанской войны 1982-го. У фильма датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена шансов куда больше: «Побег» представлен сразу в трех категориях, а до этого победил на «Сандэнсе» и других фестивалях. У Расмуссена получилось убедительно рассказать трагическую судьбу мальчика, вынужденного переживать постоянные смены стран и идентичностей, так что хотя бы одну статуэтку он точно получит. Правда, поклонникам жанра «Побег» вряд ли полюбится: он уступает по качеству и стилю рисунка другим выдающимся анимационным документалкам (например, «Персиполису» или «Башне»).
Автор: Марат Шабаев