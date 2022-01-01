Сериалы января: «Мы все мертвы», «Эйфория» и «Миротворец»

В январе Софи из Нью-Йорка начнет рассказывать сыну о том, как встретила его отца, анархист Карамора станет расправляться с нечистью, а Кристофер Смит будет убивать ради мира и справедливости.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде
Главные сериалы
«Триггер», 2-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск — с 7 января
Продолжение драмы о психологе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), который использует неэтичные и жестокие методы в работе с клиентами. Во втором сезоне Стрелецкому предстоит раскрыть дело, в котором он стал главным подозреваемым. В новых сериях появятся Сергей Гилев, Яна Сексте, Екатерина Варнава, Сабина Ахмедова и Зоя Бербер.
«Эйфория», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, Кинопоиск — с 10 января
После несколько специальных эпизодов HBO выпускает второй сезон откровенной драмы о жизни подростков. Авторы скрывают детали сюжета, но актриса Сторм Рейд намекнула, что ее героиня Джиа, младшая сестра Ру, получит больше экранного времени, а Сидни Суини назвала сюжетную линию своей героини Кэсси «сумасшедшей». К актерскому составу присоединились Келвин Харрисон («Волны»), Минка Келли («Соседка по комнате»), Деметриус «Младший Мич» Фленори («Семья черной мафии») и хип-хоп-музыкант Доминик Файк.
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«Миротворец», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 14 января
Приключенческая экшен-комедия Джеймса Ганна о герое из его недавнего «Отряда самоубийц». Пацифист-экстремист Кристофер Смит (Джон Сина) — то ли супергерой, то ли суперзлодей: ради мира он готов убить любого. В его команде будут эксперт по технике и тактике Джон Экономос (Стив Эйджи) и бывший прокурор, известный как Линчеватель (Фредди Строма из «Бриджертонов»). Других соратников Миротворца сыграли Дженнифер Холланд и Даниэль Брукс.
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«Мы все мертвы», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 января (премьера всех серий)
Сериал по корейскому вебтуну «Сейчас в нашей школе» о старшеклассниках, которые оказываются запертыми в школе во время зомби-апокалипсиса и пытаются избежать заражения. Смесь хоррора и драмы взросления сняли Ли Джэ-гю («Вирус Бетховена») и Ким Нам-су — продюсер, для которого «Мы все мертвы» станет режиссерским дебютом. В ролях — молодые корейские звезды Юн Чхан-ён («Никто не знает»), Чо И-хён («Школа 2021») и Пак Чи-ху (драма «Колибри», получившая приз Берлинале).
«Как я встретила вашего папу», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 18 января
Спин-офф ситкома «Как я встретил вашу маму», в котором романтик Тед вспоминал бурную молодость в Нью-Йорке. Героиня нового сериала — обаятельная Софи (Хилари Дафф). Она рассказывает сыну, как познакомилась с его отцом. Среди ее друзей — импульсивная соседка-стилистка Валентина (Франсиа Рэйса) и ее бойфренд-модель Чарли (Том Эйнсли), владелец бара Сид (Сурадж Шарма), начинающий музыкант Джесси (Крис Лоуэлл), подрабатывающий в Uber, и его сестра Эллен (Тиен Трэн), которая переехала из глубинки в Нью-Йорк после разрыва с женой.
В отличие от оригинального сериала, в котором рассказчик, то есть взрослый Тед, не появлялся в кадре, в спин-оффе зрители увидят Софи в будущем. Ее сыграла звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл. Одним из режиссеров шоу стала Памела Фрайман, которая сняла большую часть эпизодов «Как я встретил вашу маму».
«Карамора», 1-й сезон
Где смотреть: START — 20 января
Дебютный для Данилы Козловского сериал, в котором он выступает в качестве режиссера. Шоу в жанре альтернативной истории разворачивается в дореволюционной России. Потерявший возлюбленную анархист Карамора (Данила Козловский) объявляет войну тайной организации, члены которой обладают сверхчеловеческими способностями.
В сериале появятся реальные исторические персонажи, например революционер Степан Халтурин (Родион Рудаков), князь Феликс Юсупов (Евгений Шварц) и поэт Владимир Маяковский, которого сыграл лидер группы Shortparis Николай Комягин. Сценарий триллера в декорациях Серебряного века написал Александр Фомин («Восьмидесятые»), вдохновившись одноименным рассказом Максима Горького.
«Позолоченный век», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, Кинопоиск — с 25 января
Новая костюмированная драма создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Главная героиня — молодая сирота Мариан Брук (Луиза Джейкобсон), которая переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетушкам. Незамужнюю «добрую, но не умную» Аду играет Синтия Никсон, а «умную, но не добрую» вдову Агнес — Кристин Барански. Также в сериале снялись Джинн Трипплхорн («Основной инстинкт»), Таисса Фармига («Элитное общество») и Одра МакДональд («Хорошая борьба»).
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Что еще посмотреть
«Турист», мини-сериал
Где смотреть: BBC, HBO Max — с 1 января, Амедиатека, Кинопоиск — со 2 января
Триллер с Джейми Дорнаном в роли британца, оказавшегося в австралийской глубинке, где за ним охотится неизвестный на огромном грузовике. Герою нужно выяснить, кто и почему его преследует. Среди исполнителей главных ролей — Даниэль Макдональд («Пышка») и Дэймон Херриман («Решала»). Режиссер Дэниэл Неттхейм был одним из создателей «Убийства на пляже», а сценаристы Гарри и Джек Уильямсы работали над детективным сериалом «Пропавший без вести», который был номинирован на «Золотой глобус».
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«Предпоследняя инстанция», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — с 1 января
Фэнтези-комедия о сотрудниках Управления по распределению душ, которые за сутки до смерти человека должны решить, попадет ли он в ад или в рай. В перерывах между работой Валентина (Ирина Розанова) пытается вернуть мужа из ада, а Максим (Павел Прилучный) — подороже продать свое место в раю, гарантированное ему по трудовому кодексу. Сценарий шоу написал один из авторов «Трудных подростков» — Иван Новиков.
«Почка», 1-й сезон
Где смотреть: KION — с 1 января
Беспринципная пожарная инспекторша Наташа заработала состояние, но потеряла доверие семьи. Девушка узнает, что ей необходима пересадка почки, а донором может стать только родственник. У Наташи есть всего три месяца, чтобы успеть наладить отношения с близкими и спасти свою жизнь. Авантюрную драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли спродюсировали Борис Хлебников и Авдотья Смирнова. Режиссер сериала — Мария Шульгина («Любовь без размера»). В «Почке» снялись Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова и Алексей Розин.
«Ферия: Самый темный свет», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 января (премьера всех серий)
Испанская фэнтези-драма от сценариста «Элиты» Карлоса Монтеро и автора детектива «Охота. Монте-Пердидо» Агустина Мартинеса. Две сестры (Ана Томено и Карла Кампра), живущие в андалузской деревне в 1990-х, узнают, что их исчезнувших родителей обвиняют в убийстве 23 человек. Девочкам предстоит выжить среди людей, которые их ненавидят, и выяснить правду об отце и матери.
«Уборщица», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — с 3 января
Криминальная драма по мотивам аргентинского сериала «Уборщица». Молодая женщина-врач Тони (Элоди Юнг из «Сорвиголовы») вынуждена приехать из Филиппин в США ради спасения сына, которому диагностировали редкое заболевание. Женщина ищет донора, работает уборщицей и случайно становится свидетельницей убийства. Так Тони получает работу чистильщицы у местного авторитета: ей нужно прибирать места преступлений и скрывать улики. Среди режиссеров шоу о двойной жизни — Марисоль Торрес («Крестный отец Гарлема») и Стивен ДеПол («Хороший доктор»).
«Бесит», 1-й сезон
Где смотреть: PREMIER — с 5 января
Сатирическая антология из пяти самостоятельных эпизодов о самых разных проблемах в нашей жизни, которые бесят. «Фокусники» расскажут о фальсификации уголовных дел, «Бьет — значит любит» — о домашнем насилии, «Чапалах» — о деградации контента в социальных сетях, «Супермен» — о гиперопекающий маме, а «Ты же девочка» — о стереотипах и ярлыках. Все серии сняты разными режиссерами (Аксинья Гог, Василиса Кузьмина, Илья Аксенов, Артем Соловьев), а роли сыграли Максим Лагашкин, Глеб Калюжный, Ольга Кузьмина, Нонна Гришаева, Иван Ефремов, Борис Дергачев, Полина Ауг, Сергей Лавыгин и многие другие.
«Хорошая Сэм», 1-й сезон
Где смотреть: CBS, Амедиатека, Кинопоиск — с 6 января
Саманта (София Буш) становится главным хирургом больницы, когда ее отец (Джейсон Айзекс), талантливый врач, впадает в кому. Но едва ему становится лучше, он решает вернуть свой статус обратно. Сценаристка Джен Клейн уже работала в жанре медицинской драмы над сериалами «Анатомия страсти» и «Ординатор». Режиссер шоу — Рэндолл Зиск («Отчаянные домохозяйки», «Менталист») и Тамра Дэвис («Долина соблазна», «Чудотворцы»).
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«Сергий против нечисти», 1-й сезон
Где смотреть: KION — с 5 января
Бывший священник Сергий (Роман Маякин) раскрывает преступления, совершенные темными силами, а за пойманную нечисть получает вознаграждение от Тетушки (Ирина Розанова), представительницы добрых сил. За поимку ведьмы она платит 60 000 рублей, а за Кощея — 300 000 рублей. Напарницей Сергия в этой охоте становится капитан полиции Катя (Лукерья Ильяшенко). Мистический комедийный детектив снял Кирилл Кузин, один из режиссеров сериала «Лондонград. Знай наших».
«Женщины движения», 1-й сезон
Где смотреть: ABC, Амедиатека, Кинопоиск — с 7 января
Драма о реальной истории темнокожей женщины Мэми Тилл-Мобли (Эдриэнн Уоррен), которая в 1955 году начала борьбу за гражданские права, после того как ее сын (Седрик Джо) был убит на Юге США. Одну из главных ролей играет обладатель «Оскара» Тимоти Хаттон («Обыкновенные люди»). Среди продюсеров сериала — Уилл Смит и Джей Зи.
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«Поворот», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — с 9 января
Комедия о трех подругах детства, которые после смерти близкого человека решают жить сегодняшним днем. Продюсер кулинарного шоу Эми (Элиза Куп) хочет больше времени проводить с детьми, примерная жена Джоди (Джиннифер Гудвин) заводит роман со своим тренером, а врач Сара (Мэгги Кью) переживает развод с женой и бросает карьеру ради работы в супермаркете. Шоураннер сериала — Лиз Астроф («Две девицы на мели»), режиссеры — Даниэлла Эйсман и Тристрам Шапиро, снимавшие «Бруклин 9-9».
«Семейка», 1-й сезон
Где смотреть: СТС — с 10 января
Жизненная комедия о семейной паре (Борис Дергачев и Ольга Дибцева), которая идет к психологу (Вадим Демчог), чтобы спасти свой 17-летний брак. Роль сварливой свекрови исполнила Татьяна Орлова. Режиссеры сериала — Михаил Соловьев («#СеняФедя») и Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»).
«Мне плевать, кто вы», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 10 января
Ирина (Евгения Дмитриева) вместе со взрослым, но инфантильным сыном Женей (Денис Власенко) ходят к семейному психологу. Чтобы помочь парню избавиться от чрезмерной опеки матери, специалист советует ему пожить отдельно. В съемной квартире Женя живет в одной комнате, а другая сдается туристам со странностями. Там молодой человек знакомится с соседкой Дашей, которая помогает ему справиться с комплексами и страхами.
«Журналистка», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 13 января (премьера всех серий)
Сериал Митихито Фудзии, основанный на его полнометражной драме «Репортер», ставшей фильмом 2019 года в Японии. Шоу вдохновлено работой реальной журналистки Исоко Мочизуки, которая расследует политические дела и задает неудобные вопросы представителям власти. В сериале борющуюся за справедливость героиню играет Рёко Ёнэкура, звезда комедии «35-летняя школьница».
«Архив 81», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 января (премьера всех серий)
Хоррор в жанре «найденная пленка», спродюсированный Джеймсом Ваном («Пила: Игра на выживание», «Заклятие»), классиком современных ужасов. Молодой архивист Дэн (Мамуду Ати) берется за восстановление поврежденных видеокассет 1994 года и понимает, что работает с материалами режиссера-документалиста Мелоди (Дина Шихаби), которая занималась расследованием загадочного культа. Шоураннер сериала — создательница «Дневников вампира» и «Пацанов» Ребекка Сонненшайн, режиссер — Ребекка Томас, снимавшая «Очень странные дела».
«Этот дом», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 января (премьера всех серий)
Мультсериал-антология посвящен истории дома, в который в разные периоды заезжают новые обитатели и сталкиваются со сверхъестественными существами, сводящими их с ума. Героев озвучивают Мэттью Гуд и Хелена Бонем Картер. Режиссеры Эмма де Свааф и Марк Джеймс Рулс вместе работали над анимационным фильмом «Этот восхитительный пирог!». Дебютный мультфильм Рулса «Бормочущий» был показан на Берлинале в конкурсе короткометражных фильмов.
«Те, кто читает сердце тьмы», 1-й сезон
Где смотреть: SBS — с 14 января
Корейский детектив о харизматичном криминалисте, который ищет серийных убийц. Сериал снят по одноименному научно-популярному роману, написанному реальным профайлером. В главной роли — Ким Нам-гиль из триллера «Воспоминания убийцы».
«Кто-то где-то», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, Кинопоиск — с 17 января
Одинокая Сэм из провинциального Канзаса пытается справиться с потерей сестры. Ей на помощь приходит новый друг (Джефф Хиллер), который убеждает Сэм снова заняться музыкой и выступать на сцене. Главную роль в драмеди играет певица и комикесса Бриджет Эверетт. Шоу сняли Роберт Коэн («Стэн против сил зла») и Джей Дюпласс («В поиске»).
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«Одинокая пьющая женщина», 1-й сезон
Где смотреть: Freeform — с 20 января
У алкозависимой Саманты (София Блэк-Д’Элиа) случается неловкий публичный срыв, после которого она возвращается домой к матери, чтобы справиться с зависимостью и переосмыслить свою жизнь. Один из режиссеров драмеди — Трэвон Фри, чей дебютный короткометражный фильм «Два далеких незнакомца» получил «Оскар» в прошлом году.
«Нашими глазами», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 21 января
Трогательная драмеди о трех молодых людях с расстройством аутистического спектра, которые живут вместе и помогают друг другу найти поддержку, друзей и партнеров. Главные роли играют актеры с РАС Рик Глассман, Альберт Рутецки и Сью Энн Пиен. Режиссер Джаффар Махмуд снимал ситкомы «Детство Шелдона», «Бруклин 9-9» и «Американская семейка».
«Засланец из космоса», 2-й сезон
Где смотреть: SyFY, Кинопоиск — с 27 января
Продолжение драмеди об инопланетном биологе (Алан Тьюдик), который терпит крушение в Колорадо, где принимает облик земного доктора и расследует преступления. В новом сезоне после провала своей секретной миссии он вновь окажется среди людей (на этот раз в Нью-Йорке), испытает еще больше человеческих эмоций и заведет роман с сотрудницей лаборатории Карлин (Алекс Борштейн из «Удивительной миссис Мейзел»).
«Афтепати», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 28 января
Комедия Кристофера Миллера («Мачо и ботан», «ЛЕГО Фильм») о расследовании убийства знаменитости на встрече выпускников. В каждой серии детектив (Тиффани Хэддиш) беседует с новым подозреваемым, который рассказывает свою версию произошедшего. Все эпизоды сняты в разных жанрах — от мюзикла до боевика. В шоу играют Дэйв Франко, Бен Шварц и Джэми Деметриу.
«С холода», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 28 января (премьера всех серий)
В прошлом Дженни (Маргарита Левиева) была агентом КГБ. Теперь она живет размеренной жизнью и вместе с дочкой едет в отпуск в Европу. Но на отдыхе ее вербует ЦРУ, для того чтобы она помогла найти убийцу, который обладает такими же уникальными способностями, как и она. За создание шпионского триллера отвечает сценарист «Сверхъестественного» Адам Гласс.
«Монарх», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — с 30 января
Музыкальная драма Джейсона Энслера («Изгоняющий дьявола») о первой в Америке семье кантри-музыкантов — Romans. Главу династии, жесткую королеву кантри Дотти Роман, сыграла обладательница «Оскара» Сьюзен Сарандон. Роль одной из дочерей — Николетт Роман, попытавшейся свергнуть маму с кантри-трона — исполнила номинантка на «Золотой глобус» Анна Фрил («Мертвые до востребования»).
Остальное
«DOTA: Кровь дракона», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 января (премьера всех серий)
В новом сезоне анимационного экшена к знакомым героям — рыцарю-дракону Дэвиону, который сражается со злыми силами, принцессе Миране и оруженосцу Марси — добавятся новые герои. Среди них — огненная волшебница Лина.
«911: Одинокая звезда», 3-й сезон
Где смотреть: FOX — с 3 января
Пожарный Оуэн Стрэнд (Роб Лоу) будет спасать город от ледяного шторма и других чрезвычайных ситуаций, связанных с зимними погодными условиями.
«Черная комедия», 8-й сезон
Где смотреть: ABC — с 4 января
Финал ситкома о повседневной жизни большой афроамериканской семьи. Ожидается, что приглашенной гостьей сезона станет бывшая первая леди США Мишель Обама.
«Мятежники: Новое поколение», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 5 января (премьера всех серий)
Мексиканский подростковый мюзикл — перезагрузка одноименного шоу нулевых. Ученики элитной школы-интерната собирают музыкальную группу, чтобы победить в престижном конкурсе.
«В поиске», 5-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 7 января
Комедийный триллер о компании друзей, которая начинает поиски пропавшей знакомой. В новом сезоне Джефф Голдблюм появится в роли миллиардера, Кэти Гриффин сыграет любительницу заговоров, а режиссер «Плаксы» Джон Уотерс исполнит пока неназванную эпизодическую роль.
«Открытие ведьм», 3-й сезон
Где смотреть: Sky Max, Кинопоиск — с 7 января
Последний сезон фэнтези-саги о любви ведьмы Дианы (Тереза Палмер) и вампира Мэттью (Мэттью Гуд) снят по заключительной части трилогии-бестселлера Деборы Харкнесс. В третьем сезоне Диане будет грозить серьезная опасность за нарушения пакта между ведьмами и вампирами.
«Праведные Джемстоуны», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, Кинопоиск — с 10 января
У семьи богатых телепроповедников появятся противники, которые захотят уничтожить их империю. Одним из новых героев сатирической комедии станет еще один телепроповедник (Эрик Андре), который пытается присоединиться к Джемстоунам.
«Зовите меня Кэт», 2-й сезон
Где смотреть: FOX — с 9 января
Комедия с Майем Биалик, чья эксцентричная героиня на пороге сорокалетия на отложенные на свадьбу деньги решает открыть котокафе. Кроме ведения бизнеса, ей предстоит решить, какого из мужчин она по-настоящему любит.
«Супермен и Лоис», 2-й сезон
Где смотреть: The CW, Кинопоиск — с 12 января
Кларк Кент (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок) продолжают спасать мир и растить детей в американской провинции. Во втором сезоне Супермен будет конфликтовать с министерством обороны в лице лейтенанта Митча Андерсона (Иэн Боэн).
«Озарк», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 21 января (премьера всех серий)
Последний сезон криминальной драмы Джейсона Бейтмана о злоключениях семьи Бёрд. Чтобы обстоятельно завершить историю семьянина, который попал в преступный мир, в новом сезоне будет четырнадцать эпизодов вместо привычных десяти.
«Дом с прислугой», 3-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 21 января
Продолжение жуткого триллера М. Найта Шьямалана о семье, где место погибшего младенца заняла пугающая кукла, которую нянчит загадочная молодая няня.
«Миллиарды», 6-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, Кинопоиск — с 24 января
Шестой сезон драмы о буднях финансистов выйдет без главной звезды — Дэмиэна Льюиса. На первый план выйдет инвестор Майкл Принс (Кори Столл), который будет конфликтовать с прокурором Чаком Роудсом (Пол Джаматти).
«Сквозь снег», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 24 января (премьера всех серий)
В постапокалиптической сай-фай-драме выжившие после катастрофы люди продолжают мчаться в огромном поезде, конфликтовать и пытаться выяснить, сохранилась ли жизнь за пределами вагонов.
«Атака титанов», 2-я часть 4-го сезона
Где смотреть: Crunchyroll, Кинопоиск — с 9 января
Финал постапокалиптического аниме по мотивам манги Хадзимэ Исаямы, в котором люди противостоят нападениям титанов.
Автор: Сабрина Карабаева