Сериалы января: «Мы все мертвы», «Эйфория» и «Миротворец»

Дебютный для Данилы Козловского сериал, в котором он выступает в качестве режиссера. Шоу в жанре альтернативной истории разворачивается в дореволюционной России. Потерявший возлюбленную анархист Карамора (Данила Козловский) объявляет войну тайной организации, члены которой обладают сверхчеловеческими способностями.

В сериале появятся реальные исторические персонажи, например революционер Степан Халтурин (Родион Рудаков), князь Феликс Юсупов (Евгений Шварц) и поэт Владимир Маяковский, которого сыграл лидер группы Shortparis Николай Комягин. Сценарий триллера в декорациях Серебряного века написал Александр Фомин («Восьмидесятые»), вдохновившись одноименным рассказом Максима Горького.