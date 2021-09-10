Что смотреть дома: «Пропавшая», «Легенда о Зеленом Рыцаре», «Северные воды»

Мини-сериал Вадима Перельмана, новое прочтение знаменитой средневековой поэмы, драма про китобойное судно с Колином Фарреллом — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Пропавшая», мини-сериал
Психологический триллер про вернувшуюся из небытия дочь
Где смотреть: КиноПоиск HD
Исчезнувшая 10 лет назад Лена (Лиза Янковская) неожиданно вернулась к родителям. Мама (Мария Куликова) страшно рада, отец (Владимир Мишуков) подозревает, что дочь подменили. Следователь Малевич (Максим Стоянов из «Гив ми либерти») тоже не верит показаниям Лены.
Если «Топи» с Иваном Янковским везли москвичей во всероссийскую хтонь, то «Пропавшая» с его сестрой Лизой привозит мрак в столицу. Лаконичный — всего четыре серии — проект Вадима Перельмана («Уроки фарси», «Измены») по сценарию Павла Тетерского («Хороший человек») соединяет в себе сразу несколько жанров: это и детектив, и мелодрама из жизни буржуазии, и мистический триллер.
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«Легенда о Зеленом Рыцаре»
Племянник короля Артура пытается совершать подвиги
Где смотреть: КиноПоиск HD
Под Рождество, когда Гавейн (Дев Патель) оказывается на пиру у дяди — короля Артура (Шон Харрис), в зал въезжает Зеленый Рыцарь. Тот предлагает любому из присутствующих нанести ему удар, а через год и один день получить такой же в ответ. Племянник короля бодро срубает незнакомцу голову и через год отправляется к загадочному гостю фактически на казнь.
Автор этой визионерской экранизации анонимной поэмы XIV века — Дэвид Лоури («История призрака», «Старик с пистолетом»), один из самых интересных инди-режиссеров последних лет. Его «Легенда» — завораживающе красивый фильм, в котором у классического сюжета появляется сразу несколько новых измерений.
«Северные воды», мини-сериал
Колин Фаррелл и Джек О’Коннелл на корабле во льдах
Где смотреть: КиноПоиск HD
1850 год, Великобритания. Уволенный армейский хирург Самнер (О’Коннелл) нанимается врачом на китобойное судно, которое отправляется в Арктику. Другой новобранец — гарпунщик-садист Дракс (Фаррелл), который планирует убить и обобрать доктора.
«Северные воды» основаны на одноименном романе, дотошном до подробностей сурового китобойного промысла. Автор экранизации — Эндрю Хэй, режиссер «45 лет» с Шарлоттой Рэмплинг и Томом Кортни, а также двух эпизодов «OA».
«Американская история преступлений», 3-й сезон
Райан Мёрфи рассказывает о попытке объявить импичмент Биллу Клинтону
Где смотреть: Амедиатека
В 1998 году президента США Билла Клинтона (Клайв Оуэн) уличили в сексуальных отношениях со стажеркой Белого дома Моникой Левински (Бини Фелдштейн). Под присягой он все отрицал, что позволило оппонентам обвинить Клинтона в лжесвидетельстве и запустить процесс импичмента.
Райан Мёрфи и Брэд Фалчук покажут одно из самых громких политических событий 1990-х глазами трех женщин: Левински, ее подруги Линды Трипп (Сара Полсон), раскрывшей связь президента и стажерки, и Полы Джонс (Аннали Эшфорд), которая ранее сообщала о сексуальных домогательствах Клинтона.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой с 10 сентября
«Контейнер», 1-й сезон
Триллер о суррогатном материнстве
Где смотреть: START
Замминистра экономики Вадим (Филипп Янковский) и его супруга Марина (Мария Фомина) ходят завести ребенка и прибегают к услугам суррогатной матери. Выбор падает на Сашу (Оксана Акиньшина), которая переезжает в их особняк, а вместе с собой привозит не только будущего ребенка, но и ворох тайн из прошлого.
«Контейнер» написали сценаристы «257 причин, чтобы жить» Алексей Ляпичев, Вадим Свешников и Николай Муратов. Мать Саши играет Юлия Ауг, возлюбленного — Дмитрий Чеботарев, опасного мужчину из прошлого — Артем Быстров.
«Паразиты»
Главный корейский фильм последних лет
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 12 сентября
Семья Ким живет в подвальной квартире и зарабатывает, складывая из листов картона упаковки для пиццы. Когда сын получает временную вакансию учителя английского в богатой семье Пак, он постепенно трудоустраивает и папу, и маму, и сестру. Вскоре Паки начинают целиком от них зависеть. Два года назад «Паразиты» Пон Джун-хо собрали урожай ключевых кинонаград — от «Золотой пальмовой ветви» до «Оскара», выведя южнокорейское кино в топ для тех, кто не особо следил за этой кинематографией последние 20 лет.
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«Братья по крови: Малкольм Икс и Мохаммед Али»
История дружбы и ссоры двух легенд
Где смотреть: Netflix
Случайная встреча в 1960-х легендарного боксера Али, исповедующего ислам, с одним из лидеров «Нации ислама» и борцом за права афроамериканцев Малкольмом Икс переросла в невероятную дружбу. И так же стремительно распалась, когда Икс разочаровался в движении.
О событиях трех лет, когда длились отношения двух кумиров, рассказывают их дети и хроника. Режиссером выступил Маркус А. Кларк, помимо дока снимавший неигровую рекламу (вот ролик для Gillette, похожий на сцену в парикмахерской из «Души»).
«Гости издалека»
Жизнеутверждающий мюзикл о 11 сентября
Где смотреть: Apple TV+
Трагедия 11 сентября 2001 года затронула не только окрестности башен-близнецов, но и небо над городом. 78 самолетов кружили в ожидании посадки, и тысячи людей вернулись уже в совсем другой мир.
«Гостей издалека» написали канадские драматурги Айрин Сэнкофф и Дэвид Хейн. С 2017 года мюзикл успешно шел на Бродвее, а потом в Вест-Энде. К двадцатой годовщине трагедии 9/11 видеоверсию покажет Apple TV+, напоминая не столько об ужасе, который окутал тогда весь мир, сколько о гуманности и взаимовыручке, которую продемонстрировали пассажиры и те, кто их встретил.
«Кейт»
Мэри Элизабет Уинстэд убивает, чтобы не быть убитой
Где смотреть: Netflix
Кейт (Уинстэд) — ас в преступном деле, но одна промашка может стоить ей жизни: девушку отравили, через 24 часа она умрет. Столько же времени у Кейт на разборки с якудза, которым она перешла дорогу.
«Кейт» — продюсерский проект одного из двух режиссеров «Джона Уика», Дэвида Литча. Режиссером выступил Седрик Николя-Троян, не снимавший пять лет после дебюта — провального сиквела «Белоснежки и охотника».
«Желтая кошка»
Остроумный казахстанский вестерн
Где смотреть: Mubi
Кермек (Азамат Нигманов) возвращается из тюрьмы домой и обнаруживает, что в его родном городе все теперь принадлежит бандитам. Устроившись на работу сторожем, он решает открыть посреди степи кинотеатр.
Новый фильм Адильхана Ержанова («Ласковое безразличие мира»), едва ли не самого известного в мире режиссера из Казахстана, в прошлом году показывали на Венецианском кинофестивале. «Желтая кошка» смешивает кинематографический пафос с комичностью обыденного, попутно цитируя Кафку, Леоне, Мельвиля и Скорсезе.
Автор: Алексей Филиппов