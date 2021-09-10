Что смотреть дома: «Пропавшая», «Легенда о Зеленом Рыцаре», «Северные воды»

Исчезнувшая 10 лет назад Лена (Лиза Янковская) неожиданно вернулась к родителям. Мама (Мария Куликова) страшно рада, отец (Владимир Мишуков) подозревает, что дочь подменили. Следователь Малевич (Максим Стоянов из «Гив ми либерти») тоже не верит показаниям Лены.

Если «Топи» с Иваном Янковским везли москвичей во всероссийскую хтонь, то «Пропавшая» с его сестрой Лизой привозит мрак в столицу. Лаконичный — всего четыре серии — проект Вадима Перельмана («Уроки фарси», «Измены») по сценарию Павла Тетерского («Хороший человек») соединяет в себе сразу несколько жанров: это и детектив, и мелодрама из жизни буржуазии, и мистический триллер.