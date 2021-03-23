Нео жив, но ничего не помнит. Что мы узнали из трейлера новой «Матрицы»?

Вышел трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Это четвертая часть серии, которую поставила Лана Вачовски. Ее сестра Лилли, работавшая над трилогией, взяла паузу в кинокарьере. Разбираемся, чего ждать от возобновившейся франшизы.

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Нео и Тринити вернулись

В «Революции», пока последней части серии, Тринити (Кэрри-Энн Мосс) погибает при крушении корабля в Городе машин, а Нео (Киану Ривз) слепнет и умирает после битвы с агентом Смитом. Оказывается, главные герои как-то снова подключились к Матрице, но ничего не помнят о своих прежних жизнях. Теперь Томас Андерсон не работает в офисе. Он ходит к психотерапевту (его играет Нил Патрик Харрис), которому жалуется на странные сны (зритель-то знает, что это воспоминания о прошлой жизни). Раньше Томас был известным хакером, а теперь потерянным взглядом смотрит на людей, которые даже в лифте не могут без гаджетов.

Судя по всему, любовь к Тринити снова привела Нео в Матрицу, и его ждет перерождение. Впрочем, внимательных фанатов серии возвращение Избранного не должно удивлять: в финале третьего фильма Пифия (Мэри Элис) предсказывала программе-девочке по имени Сати, что «мы когда-нибудь еще увидим Нео». Оракул никогда не ошибается.

Морфеус тоже, но не тот

Лана Вачовски вернула на площадку Ривза и Мосс, но Лоренсу Фишбёрну, исполнителю роли Морфеуса, даже не позвонила, как признался сам актер! Ни материалы для прессы, ни трейлер это не подтверждают наверняка, но, скорее всего, капитана корабля «Навуходоносор» сыграет Яхья Абдул-Матин II, звезда «Кэндимена» и «Хранителей». Во всяком случае, в трейлере его герой делает все, что делал Морфеус в первом фильме: носит солнцезащитные очки-пенсне, предлагает Нео таблетки и сражается с агентами.

В фильме появятся новые герои

Джессика Хенвик появляется в образе синеволосой партизанки, ведущей войну с восставшими машинами. Судя по ролику, именно у нее на плече теперь находится татуировка с кроликом, за которым должен следовать Нео. Так герой сможет найти Морфеуса и, соответственно, освободиться от жизни в иллюзии.

Нил Патрик Харрис играет психотерапевта в синих очках, который, видимо, выписывает Нео синие таблетки, заставляющие героя принимать Матрицу за реальность.

В четвертой части появится и Джонатан Грофф («Охотник за разумом»). Кого он играет, пока непонятно. Но его персонаж, кажется, многое знает о Нео и мире Матрицы. «Спустя все эти годы ты вернешься туда, где все началось? Обратно в Матрицу?» — спрашивает он Нео. Для агента герой Гроффа расслабленный, и что-то подсказывает нам, что это не положительный персонаж. Вероятно, это Архитектор, создатель Матрицы, или один из его представителей.

У продолжения будет другой визуальный стиль

По картинке четвертая часть будет сильно отличаться от оригинальной трилогии. Неудивительно, ведь Лана Вачовски полностью сменила съемочную группу. Над продолжением «Матрицы» работали люди, создававшие вместе с Вачовски сериал «Восьмое чувство»: операторы Даниэль Массаччеси и Джон Толл, художники-постановщики Хью Бэйтап и Питер Валпоул, художник по костюмам Линдсэй Паг и супервайзер визуальных эффектов Дэн Гласс (он, впрочем, работал и над предыдущими сиквелами «Матрицы»). Уже по трейлеру видно, что в фильме не будет фирменной матричной зеленой цветокоррекции, которой выделялись старые фильмы.

Еще из «Восьмого чувства» пришли актеры Эрендира Ибарра, Макс Римельт и Брайан Дж. Смит, вместе с ними сценаристы Дэвид Митчелл и Александр Хемон, а также композиторы Джонни Клаймек и Том Тыквер (немецкий режиссер, снимавший с Вачовски «Облачный атлас», еще и музыку пишет!). Так что есть все шансы, что сиквел будет ближе к закрытому сай-фаю Netflix, чем к предыдущим боевикам франшизы.

Зачем всюду зеркала?

Если первая «Матрица» была версией «Алисы в Стране чудес», то в «Воскрешении» проглядывают мотивы из «Алисы в Зазеркалье». В ролике героиня Приянки Чопры (кого играет звезда Болливуда, пока непонятно) как раз читает продолжение сказки. Для оригинала Вачовски позаимствовали у Льюиса Кэрролла немало образов. Например, белого кролика, метафору «кроличья нора» и зеркало как проход в иной мир (именно так в сказке Алиса оказалась в Зазеркалье).

Судя по трейлеру, тему зеркал расширят. В начале в них с опаской всматриваются Нео и Морфеус, а в конце Нео все-таки входит в них вместе с героиней Джессики Хенвик. Возможно, зеркала возьмут на себя ту же роль, какую в первой части выполняли телефоны, то есть помогут героям переходить из реального мира в матричный.

А что с музыкой?

В трейлере играет «White Rabbit», классика группы Jefferson Airplane. Песня перекликается с произведениями Льюиса Кэрролла и темой изменения сознания. Трек неоднократно звучал в кино, а самая известная сцена с ее использованием — в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе», где доктор Гонзо (Бенисио дель Торо) слушал «White Rabbit», лежа в ванной под воздействием наркотических веществ.

Какие есть отсылки к первой части?

А их масса! Мы собрали самые явные.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица»

Черный кот, чье двойное появление означает сбой в Матрице. В оригинале при виде кота у Нео случилось дежавю, и все тут же поняли: сейчас придут агенты!

«Матрица: Воскрешение» «Матрица»

Превращение людей в Матрице в агентов. Они по-прежнему нагло крадут тела у всех, кто оказался неподалеку от их врагов.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица: Перезагрузка»

Если соскучились по законам физики из «Начала», ликуйте: Вачовски вернула гравитацию боев, которые вдохновили Нолана.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица»

В одной из самых эффектных сцен оригинала, вертолет влетал в стеклянный небоскреб и взрывался, пуская по нему своеобразные волны.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица»

Ничто так не помогает осознать свою избранность, как тренировка с Морфеусом в декорациях традиционного японского дома!

«Матрица: Воскрешение» «Матрица»

В первом фильме зеркальная поверхность обволокла тело Нео, который выпил красную таблетку. Так он впервые оказался в другом мире. В продолжении Вачовски сохранила эту роль зеркал.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица»

Чтобы понять, что такое Матрица, и опуститься в кроличью нору, по-прежнему нужно выпить красную таблетку.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица»

В открывающей сцене первого фильма появилась девушка с татуировкой белого кролика. Тут она тоже есть.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица: Перезагрузка»

Избранный Нео или нет, он все еще способен останавливать пули.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица: Перезагрузка»

В «Перезагрузке» Тринити возила на мотоцикле Мастера ключей. В сиквеле ее пассажиром стал Нео.

«Матрица: Воскрешение» «Матрица: Перезагрузка»

Небоскреб по-прежнему частое место действия в мире Вачовски. На них можно просто поговорить, а еще среди них можно красиво летать! Теперь, кажется, так умеет делать не только Нео, но и Тринити! Красивый оммаж полету Лоис Лейн и Супермена из самого первого «Супермена».