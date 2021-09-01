«Легенда о Зеленом Рыцаре» выйдет на КиноПоиск HD. Что нужно знать перед просмотром?

10 сентября, всего через две недели после старта проката, эксклюзивно в подписке КиноПоиск HD выйдет «Легенда о Зеленом Рыцаре». Рассказываем, чем интересна экранизация средневековой английской поэмы с Девом Пателем и Алисией Викандер.

О чем фильм?

Это вольная адаптация поэмы XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», написанной неизвестным автором. Сэр Гавейн (Дев Патель) — своевольный племянник короля Артура. Он прибывает в Камелот на рождественский пир, который прерывает Зеленый Рыцарь — антропоморфное существо, покрытое корой дерева. Тот предлагает гостям сделку: любой может нанести ему удар мечом, но смельчаку придется встретиться с ним через год и принять его удар. Чтобы заслужить репутацию при дворе, Гавейн принимает вызов и отрубает Зеленому Рыцарю голову. На следующее Рождество он отправляется в опасное путешествие, где встречает горцев-мародеров, великанов, прорицательницу и даже говорящего лиса.

Историю Гавейна и Зеленого Рыцаря рассматривают как иносказательное противостояние христианства и язычества. «Камелот олицетворяет собой цивилизацию, а Зеленый Рыцарь — природу, — утверждает фольклорист Пегги Нэпп из Университета Карнеги-Меллона. — Он появляется в Камелоте, и сэр Гавейн отсекает ему голову. Можно сказать, что это христианская легенда с моральной подоплекой, но также это и кельтская песнь о героях прошлого, которые живут в гармонии с природой, о людях, которые привыкли поклоняться и боготворить природные явления».

Кто работал над экранизацией?

Режиссером выступил Дэвид Лоури («История призрака»), который впервые прочитал поэму в колледже и с тех пор мечтал ее экранизировать. «Мне кажется, что в основе истории заложена концепция рыцарства, рассматриваемая через попытки молодого человека разобраться в самом себе, — рассказывает режиссер. — Гавейну предстоит удивительное путешествие к осознанию собственных жизненных принципов». За основу Лоури взял образы из фэнтезийной драмы «Виллоу» Рона Ховарда 1988 года.

Производством фильма занималась независимая кинокомпания A24, создавшая «Маяк», «Солнцестояние» и оскароносный «Лунный свет». А великанов, которые встречаются Гавейну, создала новозеландская студия Weta Digital, работавшая над графикой в «Властелине колец».

Подробнее о фильме «Легенда о Зеленом рыцаре». Вычурное фэнтези по мотивам средневековой поэмы

Где проходили съемки?

Подходящие локации нашли в Ирландии. Дэвид Лоури остановил свой выбор на графстве Уиклоу. У места, кстати, богатая кинематографическая история: прежде там снимались фильмы «Барри Линдон» Стэнли Кубрика и «Экскалибур» Джона Бурмена. При этом действие оригинала происходит в Уэльсе. Для внешних кадров Камелота выбрали замок Кэйр в ирландском графстве Типперэри. Каменную крепость построили еще в 1142 году. А вот интерьеры специально отстроили на студии.

Какую роль в съемках сыграли яблоки?

Дев Патель никогда не ездил на лошади, поэтому перед съемками прошел специальный курс по верховой езде. Первые тренировки он провел на пони, а в кадре пересел на своенравного коня Албани, которому явно не нравился. Чтобы поладить с животным, актер каждый день до съемок угощал его яблоками.

Большинство сцен Патель провел в седле, при этом съемки проходили на открытой местности зимой. «Если я и ухитрился избежать обморожения, то только потому, что под моим костюмом было несколько слоев термобелья, — вспоминает он. — Холод забирался под одежду, и спустя несколько часов съемок я чувствовал себя героем Леонардо ДиКаприо в фильме „Выживший“».

Как прошел российский прокат фильма?

За две недели проката в России «Легенда о Зеленом Рыцаре» вошла в десятку лидеров. Фильм также показал лучший старт в кинотеатрах стран СНГ среди проектов компании А24. А с 10 сентября «Легенду» уже можно будет увидеть по подписке в КиноПоиск HD — всего через 15 дней после старта проката.