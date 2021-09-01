«Первая корова», «Снежная королева» и «Космическая одиссея»: кураторы КиноПоиска советуют фильмы на неделю

КиноПоиск запускает новую рубрику «Выбор кураторов». Каждую неделю Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Сыендук, Юрий Арабов, Майя Кузина, Илья Попов, Артем Габрелянов и Егор Лоскутов будут советовать фильмы и сериалы, объясняя, почему на них стоит обратить внимание.

В подборки будут попадать как новые фильмы из библиотеки КиноПоиск HD, так и старые проекты, связанные с важными датами или личными историями наших кураторов. Советы и рекомендации всегда полезнее получать от друзей или экспертов, вкусу и выбору которых доверяют, но эта рубрика также призвана помочь сориентироваться в мире кино — следить за трендами, узнавать новых авторов и не забывать классиков.

В первом выпуске кураторы рассказывают, что можно посмотреть в начале осени, чтобы вспомнить школу, не грустить о прошедшем лете и с пользой провести вечер.