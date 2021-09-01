«Первая корова», «Снежная королева» и «Космическая одиссея»: кураторы КиноПоиска советуют фильмы на неделю

КиноПоиск запускает новую рубрику «Выбор кураторов». Каждую неделю Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Сыендук, Юрий Арабов, Майя Кузина, Илья Попов, Артем Габрелянов и Егор Лоскутов будут советовать фильмы и сериалы, объясняя, почему на них стоит обратить внимание.
В подборки будут попадать как новые фильмы из библиотеки КиноПоиск HD, так и старые проекты, связанные с важными датами или личными историями наших кураторов. Советы и рекомендации всегда полезнее получать от друзей или экспертов, вкусу и выбору которых доверяют, но эта рубрика также призвана помочь сориентироваться в мире кино — следить за трендами, узнавать новых авторов и не забывать классиков.
В первом выпуске кураторы рассказывают, что можно посмотреть в начале осени, чтобы вспомнить школу, не грустить о прошедшем лете и с пользой провести вечер.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Александр Роднянский
Продюсер
Куратор направления
«Авторское кино»
«Первая корова» (в подписке с 16 сентября)
Келли Райхардт, важная фигура в американском независимом кино, сняла фильм о провинциальных пройдохах и пустяковых надувательствах, которые проходили где-то за границами Большой истории. Действие фильма разворачивается в первой половине XIX века на Диком Западе, в Орегоне, куда только-только вступили поселенцы, охотники за пушниной, в том числе русские. Двое хитрецов — проходимец Лю, в 6 лет сбежавший из Северного Китая, и еврейский повар из Мэриленда (все его зовут Печенькой) — становятся партнерами в комической авантюре. Осев в единственном центре цивилизации — деревне белых поселенцев, они начинают жарить пончики «как у мамы», замешивая чудесное тесто на молоке, тайно сдоенном у единственной в штате коровы.
«Первая корова» по духу похожа на рассказы О’Генри. Драматичные события рассказаны с мягким юмором. Жестокая история первичного накопления капитала в Новом Свете становится рассказом о дружбе и корове (с коровой у Печеньки тоже устанавливаются приятельские отношения).
Юрий Арабов
Сценарист, режиссер, продюсер Куратор направления
«Драма»
«2001 год: Космическая одиссея»
Эту картину Стэнли Кубрика принято считать научно-фантастической. Думаю, если бы это было так, то фильм не остался бы в истории кино. В «Одиссее» содержится смысловой ключ ко всему творчеству великого режиссера. И этот ключ крайне пессимистичен. Разум, пришедший на Землю из глубин Вселенной, напрямую связан с грубым насилием, а грубое насилие таинственным образом порождает современную цивилизацию. Посмотрите, как в начале эпопеи кость убитого животного превращается в космический корабль, и вам сразу все станет ясно. Но самое печальное, по Кубрику, — это то, что высшее порождение технологического разума — компьютер на космическом корабле — сходит с ума и потихоньку расправляется со всеми участниками космического полета. Перед нами крайне пессимистичная философская концепция, что создатель мира — зло.
Начиная с «Одиссеи», Кубрик ищет более локальные ниши, в которых пребывает зло на земле. В «Заводном апельсине» носитель этого зла — социальная жизнь, которая немыслима без грубого угнетения друг друга. В «Цельнометаллической оболочке» — война против коммунизма во Вьетнаме. Но наиболее парадоксален последний фильм режиссера — «С широко закрытыми глазами». Там дьявольское эйцехоре (семя) содержится в физической стороне любви. Я не могу пожелать вам приятного просмотра этих картин, это все равно что считать приятными, например, книги Фридриха Ницше. Однако без подобного философского радикализма человеческая культура не существует.
Майя Кузина
Продюсер
Куратор направления
«Документальное кино»
«Everybody in the Place: Рейв как забастовка»
Британский художник Джереми Деллер читает ученикам старших классов лекцию о волнениях середины 80-х — начала 90-х в британском обществе через историю музыкального движения того времени. Расцвет эйсид-хауса и нелегальные многотысячные рейвы он связывает с реформами Тэтчер и ростом безработицы, накал массовых забастовок — с революционным зарядом второго «Лета любви». Кажется, что лекция Деллера с архивной хроникой, треками Prodigy и драм-машиной — мечта каждого школьника.
Тимур Бекмамбетов
Продюсер, режиссер, сценарист
Куратор направления
«Фантастика и фэнтези»
«Побег из Шоушенка»
Спустя 27 лет фильм остается на верхней строчке всех кинорейтингов! Когда-то, смотря его в первый раз, я даже не мечтал, что именно Морган Фриман поможет мне сделать свой первый фильм в Америке — «Особо опасен»!
Илья Попов
Продюсер
Куратор направления
«Детская анимация»
«Снежная королева»
В конце лета 101 год отметил замечательный художник и режиссер Леонид Аронович Шварцман. И, мне кажется, лучший способ поздравить этого легендарного человека — пересмотреть мультфильмы, в создании которых он участвовал. Например, «Снежную королеву», где Шварцман был художником-постановщиком. Также можно посмотреть его режиссерскую работу — мини-сериал «Обезьянки» — и, конечно, мультфильмы про Чебурашку, визуальный образ которого создал Леонид Аронович.
Артем Габрелянов
Сценарист, продюсер
Куратор направления
«Комиксы»
«Человек-паук: Через вселенные»
Если и начинать новый учебный год, то только так! Безумно красивый и захватывающий анимационный фильм о приключениях совсем юного школьника Майлза Моралеса, ставшего новым Человеком-пауком. Супергеройские сражения тут перемежаются типичными подростковыми проблемами, и еще непонятно, за чем интереснее наблюдать!
Егор Лоскутов
Режиссер, сценарист, продюсер
Куратор направления
«Взрослая анимация»
«Гравити Фолз»
Если вам грустно, что лето прошло, то его можно заново прожить, пересматривая культовый мультсериал Алекса Хирша, который как раз об этом. А еще о взрослении, загадках, теориях заговора и… Ладно, не буду спойлерить (вдруг вы еще не видели).
Дмитрий Сыендук
Актер дубляжа
Куратор направления
«Взрослая анимация»
«Университет монстров»
Отмечаем начало учебного года (или ностальгируем по школьным/университетским временам) вместе с еще совсем зеленым Майком Вазовски! В приквеле суперхита Pixar «Корпорация монстров» Салли и Майк только начинают учиться искусству быть страшными. А еще оказывается, что когда они первый раз встретились, то терпеть друг друга не могли! Так что это мультфильм про путь от взаимной неприязни до крепкой дружбы.