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Что смотреть дома: «В поисках любви», 2-й сезон «Любовь. Смерть. Роботы», «Женщина в окне»

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Новый сезон анимационного проекта Тима Миллера и Дэвида Финчера, экранизация бестселлера о женщине с агорафобией, мини-сериал Райана Мёрфи с Юэном Макгрегором — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде

«В поисках любви», мини-сериал

Бойкая экранизация романа Нэнси Митфорд

Где смотреть: КиноПоиск HD

Затишье между мировыми войнами. Кузины Фанни (Эмили Бичем из «Малыша Джо») и Линда (Лили Джеймс из «Малыша на драйве») ищут мужей и весело проводят время в высшем свете.

«В поисках любви» — режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер («Служба новостей»), основанный на романе Нэнси Митфорд 1945 года. Интересен он, впрочем, не только легкомысленно-трагичным сюжетом, но и кастингом и работой художника-постановщика. Кроме Бичем, Джеймс и самой Мортимер, в сериале сыграли Эндрю Скотт и Доминик Уэст. На пышных вечеринках, на которые ходят их герои, рекой льется шампанское. В общем, пир за миг до чумы.

Подробнее о сериале

Смотрите этот сериал только на КиноПоиск HD в Плюсе

«Любовь. Смерть. Роботы», 2-й сезон

Возвращение популярного анимационного альманаха

Где смотреть: Netflix

Два года назад сериал Тима Миллера и Дэвида Финчера встретили с восторгом: зрителей подкупило то, что истории про тревожный мир будущего были сделаны в разной стилистике, но всегда иронично и раскованно. В новых эпизодах роботы собирают собачьи экскременты, люди любуются на летающих китов, поля оказываются не тем, чем кажутся, а сама «Любовь» становится для Netflix таким же важным проектом, как когда-то «Черное зеркало».

«Женщина в окне»

Эми Адамс в триллере Джо Райта

Где смотреть: Netflix

Анна (Адамс) уже много лет живет с агорафобией и тревожным расстройством. Однажды к ней заходит соседка из дома напротив, представляется Джейн Расселл (Джулианна Мур), и женщины проводят вечер за вином и разговорами. Ночью Анна видит, как Джейн убивает ее супруг Алистер (Гари Олдман), но следующим утром тот приходит с полицией и супругой Джейн Расселл (Дженнифер Джейсон Ли).

Переосмыслив литературную классику («Анна Каренина») и поставив эталонную костюмную драму («Темные времена»), Джо Райт взялся за актуальную беллетристику. Со сценарием ему помог актер и драматург Трэйси Леттс («Август», «Киллер Джо»), а Netflix вовремя подхватил проект, который из-за пересъемок и ковида прошел через производственный ад — мы ждали картину еще осенью 2019 года.

«Подземная железная дорога», 1-й сезон

Историко-фантастический сериал о рабстве

Где смотреть: Amazon Prime

Начало XIX века. На плантациях Вирджинии в нечеловеческих условиях трудятся рабы. Однажды Кора (Тусо Мбеду) вместе с возлюбленным Цезарем (Аарон Пьер) решают бежать на Север, воспользовавшись подземной железной дорогой. Новинка Amazon — экранизация популярного романа Колсона Уайтхеда, которую поставил Барри Дженкинс, автор «Лунного света» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

«Холстон», мини-сериал

Юэн Макгрегор в байопике известного модельера

Где смотреть: Netflix

Амбициозный модельер Рой Холстон Фроуик (Макгрегор) стремился покорить Америку. Его имя превратилось в бренд, но в итоге мечты пошли прахом. Плодовитый Райан Мёрфи продолжает продюсировать американские истории — если не преступлений и ужасов, так взлетов и падений. Кроме Макгрегора, в мини-сериале сыграли Вера Фармига и Билл Пуллман.

«Слишком близко», 1-й сезон

Психологический триллер с Эмили Уотсон и Денис Гоф

Где смотреть: КиноПоиск HD 

Конни (Гоф) обвиняют в жестоком убийстве, но та не признает вины, ссылаясь на амнезию. Для решения суда нужно психиатрическое заключение Эммы (Уотсон), которая начинает с Конни битву умов. Одна хочет выяснить, что случилось с лучшей подругой подозреваемой, вторая заставляет собеседницу сомневаться в себе, давя на ее внутренние слабости.

Смотрите этот сериал только на КиноПоиск HD в Плюсе

«Кислород»

Мелани Лоран пытается вспомнить все

Где: Netflix

Элизабет (Лоран) пробуждается в криогенной камере и ничего не помнит. Голос искусственного интеллекта (Матьё Амальрик) любезно сообщает, что тело в норме, а вот кислород скоро закончится. Чтобы оказаться на свободе, Элизабет должна восстановить заблокированные воспоминания.

Александр Ажа в начале нулевых мощно заявил о себе «Кровавой жатвой», а следующие 20 лет стремился оправдать авансы, то пугая простыми историями («Зеркала»), то оживляя откровенно слабые сценарии («Девятая жизнь Луи Дракса»). «Кислород», кажется, будет клаустрофобным моноспектаклем, причем наверняка с неожиданным финалом.

«Сокровенный человек»

Экспериментальный фильм о жизни и творчестве Андрея Платонова

Где: КиноПоиск HD, Okko

Автор «Котлована» и «Чевенгура» Андрей Платонов пережил революцию, войну, смерть репрессированного сына и другие удары века. Его проза написана языком нового мира — странного и глубоко оригинального. Фильм-коллаж Ромы Либерова, снявшего документальные фантазии о Довлатове и Бродском, Мандельштаме и Олеше, смешивает быль и стиль Платонова, анимацию и игровые вставки.

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«Преступление века», мини-сериал

История фармакологического заговора

Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD

Только в XXI веке от передозировки таблетками погибло около полумиллиона человек. Причина — синтетические опиоиды, которые массово прописывали как обезболивающее. Плодовитый документалист Алекс Гибни, в прошлом году выпустивший ленту «Безумен, но не болен» и спродюсировавший сериал про Тайгера Вудса, разоблачает заговор фармакологических компаний и правительства, которые наживаются на тех, кого они должны лечить и спасать.

Смотрите этот мини-сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Старый камень»

Триллер о современном Китае

Где смотреть: Mubi

Из-за пьяного пассажира таксист Лао Ши (Чэнь Ган) сбивает мотоциклиста и пытается ему помочь, пока не становится слишком поздно. Теперь по китайским законам его ждет еще больше неприятностей, чем если бы он бросил беднягу умирать.

«Старый камень» — дебют Джонни Ма, пять лет назад приглянувшийся Берлинскому кинофестивалю. Фильм рассказывает о кругах ада, на которые совестливого человека обрекает китайский закон. Почти документальная камера фиксирует абсурд в духе Кафки.

Автор: Алексей Филиппов

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В главных ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков
Режиссер:Олег Трофим
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