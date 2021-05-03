Что смотреть дома: «В поисках любви», 2-й сезон «Любовь. Смерть. Роботы», «Женщина в окне»

Затишье между мировыми войнами. Кузины Фанни (Эмили Бичем из «Малыша Джо») и Линда (Лили Джеймс из «Малыша на драйве») ищут мужей и весело проводят время в высшем свете.

«В поисках любви» — режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер («Служба новостей»), основанный на романе Нэнси Митфорд 1945 года. Интересен он, впрочем, не только легкомысленно-трагичным сюжетом, но и кастингом и работой художника-постановщика. Кроме Бичем, Джеймс и самой Мортимер, в сериале сыграли Эндрю Скотт и Доминик Уэст. На пышных вечеринках, на которые ходят их герои, рекой льется шампанское. В общем, пир за миг до чумы.