На секс-стримах правда легко заработать? Вебкам-модели комментируют сериал Happy End

Сериал more.tv, в котором Лера и Влад переезжают в Москву и зарабатывают на жизнь вебкамом, по большей части хвалят — за смелую трактовку темы и правдоподобную игру Лены Трониной и Дениса Власенко. Но что можно сказать об изображении в нем секс-работы, насколько оно правдивое? КиноПоиск задал этот вопрос девушкам и мужчине, которые этим зарабатывают. Режиссер Сангаджиев говорит, что консультировался с вебкам-моделями, готовясь к съемкам Happy End, однако зрителю, который не работает в секс-индустрии или не пользуется ее услугами, трудно понять, удалось ли ему прислушаться к их советам. Знакомых с ней смущает, что в кадре фигурирует один конкретный сервис — BongaCams, который также указан партнером по производству проекта, и из-за этого авторы фильма рисуют неправдоподобно радужную картину. В России вебкам и другие виды секс-работы в интернете остаются в тени, при этом в стране открывается все больше студий, которые предлагают моделям условия для стриминга за процент от заработанных денег. Юридически их деятельность не преследуется, если органам не удается доказать, что они занимаются распространением порнографии или привлекают к работе несовершеннолетних. Точной статистики нет, но утверждается, что в одном только Петербурге, который называют столицей российского вебкама, доход серых студий составляет 300 млн рублей. За последние пару лет об этичности и экономике вебкам-индустрии много пишут российские медиа, герои фильмов «Китобой» Филиппа Юрьева и «Sheena667» Георгия Добрыгина влюбляются в вебкам-моделей, а сериал Happy End стал, вероятно, самым подробным погружением в секс-индустрию со времен «Интердевочки». Мы поговорили с представителями этой сферы о том, как они в нее пришли и насколько достоверно в фильме показана их профессия. Некоторые из героев не захотели называть свой возраст и настоящие имена.

Лиза 21 год, Санкт-Петербург, студентка, фотограф. Занимается вебкамом на Chaturbate

Когда я училась на втором курсе, столкнулась с проблемой поиска работы: никому не нужна была студентка без опыта. Так я узнала про вебкам и устроилась на студию, где работал знакомый. Условия были отвратительными: токсичный коллектив, грязные комнаты и большие штрафы, если модель выходила в туалет больше трех раз за девятичасовую смену. Когда через месяц я получила первую зарплату в 6000 рублей, больше никогда туда не возвращалась. Я нашла новую студию, где был исключительно женский коллектив. Там мне повезло, что администраторы оказались очень понимающими и помогли выразить себя. Сейчас я второй год вебкамлю дома одна, и это обеспечивает мне комфортную жизнь, не мешает учебе и дает возможность развиваться в других направлениях. Многие показанные в Happy End ситуации встречались у меня и моих знакомых. Влад в сериале постоянно твердит, что вебкам — это не про порно, а про индивидуальность, самовыражение и творчество, и я с ним согласна. 80% моих приватных шоу исключительно разговорные, оставшиеся 20% я импровизирую, танцую или доминирую. Все базируется на моем желании. Лера смогла быстро раскрутиться — такое возможно. Первое время сайт продвигает твой аккаунт, но, когда промопериод заканчивается, начинается настоящая работа, которая требует усидчивости и терпения. Как и везде, в вебкаме важную роль играет самодисциплина: важно понимать, что успех не падает с неба. Многим моделям, которые, по мнению большинства, «сидят и ничего не делают», пришлось потрудиться, чтобы сейчас они смогли спокойно работать и экспериментировать. Успех и высокий заработок не означает, что нужно на камеру пихать в себя все, что попросят. Погоня за легкими деньгами не приносит ничего хорошего: тут и выгорание, и травмы, и деперсонализация. Люди ценят индивидуальность, а еще хотят быть нужными, и включенность в диалог — это бесценный ресурс, который можно дать мемберам. Это сформирует у них интерес и эмпатию, а для секс-работниц этот интерес выражается в финансовой поддержке. Проблемы вебкам-моделей, показанные в сериале, тоже реальны. К шантажу невозможно подготовиться, поэтому надо реально оценивать риски. Преследование поклонников жутко и страшно, здесь даже блокировка IP-адресов из России и хороший VPN не гарантируют конфиденциальности. В моей жизни такое тоже было: сначала парень шел за мной по улице, потом догнал, дернул за руку и назвал по нику. Он настойчиво хотел познакомиться, я вызвала такси и буквально сбежала. Неокрепшие наивные умы склонны романтизировать секс-работу. Однако токсичные отношения с друзьями или партнером могут оказывать разрушительное влияние, что хорошо иллюстрирует первая серия Happy End, где девушка находится в созависимых отношениях, а поступки ее парня усложняют ей жизнь. Когда позже героиня вступает в здоровые отношения, она раскрывается иначе. А вообще, здорово, что тему вебкама начинают затрагивать в России. И хорошо, что среди героев много разных типажей. Главное, что вышло жизненно.

Юлана Работает через OnlyFans

Я снимаю свое тело десять лет, и это смесь художественной практики и изучения себя. Аккаунт на OnlyFans завела этим летом, потому что Instagram банит обнаженку. Да и вообще, почему бы не монетизировать то, чем я всегда занималась бесплатно? Конечно, мне бы хотелось работать с телом как художники-акционисты и заниматься перформансом, делать скульптуры, большие сложные коллажи со своими портретами. Но трудно пробиться среди художников-мужчин, меня не воспринимают всерьез, а мой сексуальный образ востребован. Это одновременно и сила, и слабость.

Я посмотрела вышедшие серии Happy End залпом. Было интересно, что будет совпадать с моей историей, что — нет. Плюс через сериал можно представить, как воспринимают жизнь моделей извне. Пока не увидела в сериале жизнь вне треугольника «вебкам — проблемы с бывшим — обосноваться в Москве». В реальности ведь обычная жизнь никуда не пропадает, и совмещать обнаженку с остальными занятиями и развлечениями — тот еще вызов. А если все время этому посвящать, то свихнешься, начинаются проблемы с восприятием тела и сексуальности.

А еще где же в сериале показаны подготовки к съемкам? Надо ведь побриться, настроиться, кто-то красится и наряжается, достает реквизит. А как идти на съемку, когда у тебя месячные или проблемы с кожей? То, что Лере секс-игрушки предоставил магазин за упоминание в стриме, — это шок-контент! Хочу так же, потому что это огромная статья расходов. Персонажей в вебкам-студии показали разных, но все-таки плоско и карикатурно. Среди них нет цисгендерных гетеросексуальных мужчин, а они в индустрии есть! И о них молчат везде, притом что их проблемы и уязвимости самые неочевидные!

Грустно, что Лера начала заниматься вебкамом в экстремальной ситуации, ничего не зная о сфере. Нужно сказать, что многие девушки, трансперсоны и негетеролюди идут в индустрию, потому что не знают, где еще могут работать, потому что у них нет любимого дела. Постановка ситуации «у нее не было другого выхода» рождает связь вебкама с криминалом и отсутствием образования и исключает позитивный опыт. А многие мои знакомые заводили аккаунты, потому что им нравилось, они осознавали риски и понимали всю специфику. Говорить, что секс-работа от безысходности, — это зло, ведь вебкам может быть прекрасным делом для людей, которые хотят так проявлять свою сексуальность.

Пока сериал не завершился, сложно понять, насколько он прогрессивный. Я боюсь, что в итоге выплывет морализаторство: «Смотрите, к чему вас приведут брошенный университет, наркотики и вебкам». Такие высказывания не помогают решать проблемы, которые приводят людей в индустрию. И еще единственный парень в сериале, который занят в вебкаме, — гей, персонаж второстепенный, потому плоский. Но, вообще, я надеюсь на хеппи-энд, иначе будет риск, что у меня повысится тревожность.

Ника 23 года, занимается вебкамом на Chaturbate

Отсутствие перспектив в трудоустройстве не единственная причина выбора секс-работы. Я любила свою «обычную» работу, но мой организм не выдерживал нагрузки, и я сделала выбор в пользу здоровья. Про вебкам мне рассказала подруга, которая на тот момент занималась этим несколько лет. Я рискнула попробовать, начала из дома. Сперва зарабатывала немного, со временем смогла купить камеру получше, компьютер помощнее, сделать красивый интерьер для бэкграунда и начать зарабатывать достаточно, чтобы вебкам стал моим основным делом. В сериале ребята за одну ночь решили заняться вебкамом. Лера вышла в эфир, а деньги они получили еще до утра. В реальности нужно пройти кучу верификаций, сделать документы, дождаться решения техподдержки. Свои деньги я вывела больше чем через месяц с начала работы. Мне понравилось, как показан процесс работы и особенно студия. Действительно, в чате могут возникнуть просьбы от клиентов, на которые не знаешь, как ответить, и есть сложности с языковым барьером, платят 2800 рублей за смену! А в случае с Полиной (Любовь Толкалина) показали стеснение, когда не можешь выдавить из себя слова, которые хочет услышать клиент. Круто, что уделили внимание преодолению этого чувства — для меня это чуть ли не самый сложный аспект вебкама. Новички тяжело проходят через аутинг, осуждение со стороны родственников, знакомых и травлю. Друзьями могут остаться лишь те, кто принял твою работу безусловно, остальные отсеиваются, а коллеги по вебкаму могут стать твоими новыми лучшими друзьями. Поэтому нет смысла шантажировать модель, которая несколько лет в бизнесе: ее близкие и так знают, а на мнение остальных ей плевать. При этом многие все равно стараются скрывать свое настоящие имя, город и даже страну ради безопасности. Да, существуют криповые и грубые клиенты. Они могут указать на какой-то недостаток (например, во внешности), из-за которого ты и так сильно загоняешься. Я иногда плакала из-за такого после смен. Очень романтично показана работа в паре, хотя это более стрессово, потому что нужно найти взаимопонимание одновременно и с клиентами, и с партнером. Многие ругаются из-за этого, поэтому я перформлю одна, а мой муж занимается офлайн-контентом — монтажом видео и обработкой фотографий. Мне понравилось, что главную роль в Happy End играет обычная девушка, далекая от обывательского образа работницы секс-индустрии. А вот участие Леры в наркобизнесе укрепляет стереотип, что в этой профессии по жизни занимаются чем-то незаконным.

Алексей Снимается в видео для OnlyFans и JustForFans В жизни главный барьер работы в вебкаме — страх осуждения общества, все именно этого и боятся. Если бы этого не было, такая работа стала возможной для каждого. Я начал заниматься этим два года назад, и мной двигало любопытство: я посмотрел, откуда у OnlyFans и JustForFans трафик, какая монетизация. По сути, это социальные сети с определенной направленностью. Тогда было легко туда зайти и чего-то добиться, и сейчас у меня есть какие-то результаты, но назвать их суперуспехом нельзя. Сериал Happy End снят хорошо: мне нравится картинка, операторская работа. В той части сериала, которая относится к человеческим отношениям, он тоже работает отлично: диалоги, актеры — все прекрасно. Все остальное — бьющая в глаз реклама главного спонсора и остальных партнеров. Они говорят потенциальным работникам: приходи к нам, сразу получишь то что нужно. Все возрасты, все типажи — мне было отвратительно видеть прямой и примитивный посыл. Сериал преувеличивают бенефиты, которые человек получит в вебкаме. Даже секс-игрушки показаны странно — не этими пользуются в кадре. В любом бизнесе, где вам платят случайные люди, вы можете заработать большие деньги. Да, в качестве исключения Лера могла много заработать. У актрисы, кстати, идеальный типаж для вебкама: беби-фейс, голубоглазая, блондинка, худая, похожа на девственницу. Похоже на вебкам у OnlyFans: если вы попадете типажом, вам будете хорошо; если промажете, если у вас техника плохая, то получится ни о чем. Кстати, в фильме они начинают работать на веб-камеру — в жизни с такой ничего не разглядишь. Сейчас все больше людей занимаются этим, все больше рассказывают об этом своим друзьям, и вебкам перестает быть чем-то особенным. Хорошо, что сериал говорит об этой индустрии, пусть даже и через сказку. Возможно, в следующий раз снимут реалистичнее, хотя, на мой взгляд, стигма секс-работы в таком случае может даже укрепиться. Лубочный подход скорее сделает запретное доступным и понятным.

Винтажная киска 22 года, занимается вебкамом на платформе Chaturbate

Я не работала на BongaCams и не знаю, как там все устроено, но, судя по фильму, у этого сайта немного отличий с теми, на которых я работаю. Если честно, BongaCams больше ассоциируется с кринж-контентом; мне кажется, Сhaturbate — более узнаваемая и правдоподобная платформа, могли бы выбрать ее.

От Happy End у меня несколько раз возникали смешанные чувства: было стыдно за главных героев, потому что порой они вытворяли какую-то дичь. В целом сюжет у сериала интересный, хотя напрягают поставленные рядом с вебкамом наркотики и невероятная скорость вывода денег после эфира. Ситуация, в которую попала главная героиня, закрепляет уверенность, что в вебкам по желанию не идут. Это так, но многие приходят туда из любопытства, или им просто нравится это.

В вебкаме нельзя ни в чем быть уверенным. Ты можешь собрать кучу зрителей с первого стрима и много заработать, а можешь остаться ни с чем. Многие модели нарабатывают аудиторию, проводя в онлайне много часов, которые потом не сразу, но окупаются. Очень жестоко в Happy End показаны деанон и отношения с семьей после него — такое с каждой может случиться. Можно сказать определенно: боишься деанона, в вебкам не ходи.