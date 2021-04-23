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Что смотрели на КиноПоиск HD в апреле

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По традиции в начале каждого месяца рассказываем о самых популярных фильмах и сериалах на КиноПоиск HD из прошлого. Лидером апреля стал «Конек-горбунок», вышедший на сервисе спустя шесть недель после кинопроката. Экранизация сказки Петра Ершова выделяется актерскими работами (Паулина Андреева в роли Царь-девицы, а Павел Деревянко при помощи технологии захвата движения сыграл Конька) и масштабами компьютерной графики.

Чему еще отдали предпочтения подписчики?

На втором месте — мартовский лидер «Лига справедливости Зака Снайдера». Авторская версия комикс-блокбастера покинет топ еще не скоро, потому что ее слишком долго ждали.

Не сдаст своих позиций и отечественный ретродетектив «За час до рассвета», написанный сценаристами «Мажора», «СМЕРШа» и «Обратной стороны Луны» и спродюсированный Федором Бондарчуком. Играют Андрей Бурковский и Константин Хабенский в роли сыщика по прозвищу Сатана, который противостоит банде матерых уголовников во главе с бандитом по кличке Клещ. Финальный эпизод — 11 мая.

Еще один фаворит — сериал «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком в роли пришельца, застрявшего на Земле в теле человека. 31 марта как раз завершился первый сезон, и создатели уже объявили о съемках продолжения.

«Смертельная битва»

Известно, что все познается в сравнении. Вероятно, поэтому вышедший в прокат боевик «Мортал Комбат», снятый по мотивам популярной видеоигры, поднял интерес и к прежней экранизации 1995 года — «Смертельной битве». Среди других новинок подписки в топе апреля есть брутальный боевик «День курка» о спецназовце, застрявшем во временной петле. В топ вышло множество сиквелов: супергеройский боевик по комиксам DC «Чудо-женщина: 1984», анимационный сериал «Обратная сторона Земли», унаследовавший юмор «Рика и Морти», фантастический «Манифест» и романтическая комедия «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Не забываем про «Папика», первый сезон которого получился удивительно легким, бодрым и веселым, а второй всех этих качеств не утратил.

О том, что нового посмотреть в мае на КиноПоиск HD — от «Майора Грома» до «Минари», — мы рассказывали в этом материале. Какие новинки станут самыми популярными, поделимся в следующем обзоре.

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Расследование убийства приводит к делу 80-летней давности: детектив-пазл с Денисом Шведовым на КиноПоиск HD.
В главных ролях:Денис Шведов, Сергей Маковецкий, Антон Васильев
Режиссер:Геннадий Островский
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