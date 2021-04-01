Сериал «В поисках любви»: Ироничный взгляд на Англию 1920–1930-х и ее заносчивую аристократию

10 мая на КиноПоиск HD выходит первая из трех серий экранизации романа Нэнси Митфорд о кузинах-аристократках, разбирающихся со своими сердечными тревогами в межвоенной Британии. Кинокритик газеты «Коммерсантъ» Юлия Шагельман рассказывает, что из этого получилось.



Кто такая Нэнси Митфорд?

Нэнси, старшая из семи детей 2-го барона Ридсдейла, как и пятеро ее сестер, не получила никакого формального образования. Барон считал, что школа не дает девочкам ничего, кроме толстых щиколоток и плохих манер, а для выполнения главного женского предназначения — удачного замужества — вполне достаточно умения хорошо ездить верхом, говорить по-французски (чему можно научиться и дома) и аристократизма, данного по праву рождения. Сестры Митфорд и их брат Томас росли в огромном, уродливом, вечно холодном загородном доме, учились французскому у бонны, любившей соленое словцо, и читали случайные книги из семейной библиотеки, собранной их дедом. Единственным развлечением в поместье была «охота на детей», которую устраивал папаша, гонявшийся за ними по лесу верхом с собаками.

Несмотря на такое эксцентричное воспитание (или благодаря ему), четыре из шести сестер Митфорд стали писательницами. Самой заметной из них была Нэнси, снискавшая популярность благодаря своему острому перу, беспощадной иронии и провокационному чувству юмора. При этом, как шутила младшая сестра Джессика, Нэнси была напрочь лишена воображения: она писала только о том, что хорошо знала, щедро заимствуя для своих романов факты из собственной биографии и биографий своих родных, а позаимствовать там можно было многое.

Юнити, Диана и Нэнси Митфорд

Сама Нэнси Митфорд до Второй мировой блистала в светских кругах Лондона, а потом завела роман с Гастоном Палевски, одним из ближайших соратников генерала де Голля. Их связь продолжалась до самой смерти писательницы, что, впрочем, не помешало ветреному французу жениться на другой. Сестры ее выходили замуж и разводились, влюблялись в мужчин и женщин (с которыми вступали в отношения, не скрываясь от света — в 1930—1950-х годах это было нормально). Одна, убежденная коммунистка, сбежала из дома вместе с женихом, воевавшим в интербригадах в Испании; другая вышла замуж за лидера британских фашистов Освальда Мосли; третья, с говорящим именем Юнити Валькирия, боготворила Гитлера (с которым была знакома вся семья) и пыталась покончить с собой в день, когда Британия объявила войну Германии.

Для британской культурной и общественной жизни ХХ века сестры Митфорд были не просто заметными, но скандальными, почти нарицательными фигурами. Они продолжали волновать публику и в XXI веке. Times в 2007-м дала им такую точную характеристику: «фашистка Диана, коммунистка Джессика, гитлеристка Юнити, новеллистка Нэнси, графиня Дебора и Памела, ненавязчивая птичница» («ненавязчивая птичница» сперва вышла замуж за миллионера Дерека Джексона, открытого бисексуала, а после войны развелась с ним и жила гражданским браком с итальянской наездницей). Даже Джоан Роулинг признавалась, что книги Джессики Митфорд оказали на нее очень большое влияние.

О чем роман Митфорд и какой получилась его экранизация?

Лили Джеймс и Эмили Бичем

Эти светские сплетни 85-летней давности очень важны для понимания контекста самого известного романа Нэнси — «В поисках любви», опубликованного в 1945 году (в 1949-м вышла «Любовь в холодном климате», их принято объединять в дилогию). Современники воспринимали его как «роман с ключом»: семейство Радлетт было прозрачно списано с Митфордов, и у всех остальных персонажей тоже были узнаваемые прототипы. Для следующих поколений книга превратилась в свидетельство о жизни английских высших классов между двумя мировыми войнами, лишенное умильной сентиментальности, но все-таки вызывающее определенную ностальгию.

Эмили Мортимер («В поисках любви» — первый режиссерский опыт актрисы) постаралась сохранить в своей адаптации ироничную интонацию оригинала и даже усилить ее. Сатирический эффект достигается благодаря подчеркнутому контрасту современной оптики и той системы взглядов и ценностей, на которую она направлена. Это главное, что отличает мини-сериал от привычных нам британских костюмных шоу вроде «Аббатства Даунтон». Англия, «которую мы потеряли», изображена здесь без всяких романтических иллюзий. Это давно переживший себя мир, застывший в старых традициях и социальных нормах и не заметивший, что жизнь убежала далеко вперед. Впрочем, картинка получается не обличительная, а скорее, юмористическая. Перенестись в этот мир, пожалуй, не хочется, но наблюдать за ним достаточно забавно, а все положенные — и любовно воспроизведенные художниками — интерьеры, шляпки и платья обеспечивают необходимую порцию эскапизма любителям жанра.

Действующие лица и важные акценты

Ассаад Буаб и Лили Джеймс

Главным олицетворением старого недоброго мира служат Мэтью Радлетт (Доминик Уэст) — краснолицый громогласный деревенский сквайр, любитель выпивки, охоты и оперетт Гилберта и Салливана, презирающий все неанглийское — и его долготерпеливая жена Сейди (Долли Уэллс), практически лишенная права голоса в собственном доме, но настаивающая на соблюдении приличий. Несмотря на внешнюю строгость этой четы и склонность отца семейства применять физические наказания, их дети, особенно дочери, растут как трава, предоставленные по большей части самим себе. За неимением других занятий озабочены они исключительно мечтами о любви. Однако представления о любви у них разнятся: если старшая дочь Луиза (Битти Эдмондсон) согласна на брак со скучным шотландским аристократом на 20 лет старше, лишь бы поскорее выйти замуж, то средняя, романтичная и порывистая Линда (Лили Джеймс в намертво приросшем к ней амплуа дикой английской розы), жаждет безумной, сбивающей с ног страсти, которую, конечно, не может обеспечить ни один из одобренных папой-мамой женихов.

Именно Линда — главная героиня этой «безумно смешной и честной», по словам Мортимер, истории. Ее компаньонкой в путешествии от подростковых лет во взрослую жизнь, от первых глупых увлечений к настоящим чувствам становится здравомыслящая и рассудительная кузина Фанни (Эмили Бичем), которая выступает также рассказчицей. Она восхищается подругой, немного завидует ее эмоциональной свободе и даже слегка платонически влюблена в нее, и мы смотрим на Линду ее взглядом, сначала очарованным, потом все более трезвым, но все-таки лояльным даже в те моменты, когда Фанни не принимает и не одобряет ее поступки и решения.

Лили Джеймс и Эмили Бичем

Один из самых интересных аспектов сериала не романтические приключения Линды и Фанни, а их дружба, эволюции которой Мортимер уделяет не меньшее внимание. Она изображена (особенно в первой серии, когда героини еще очень молоды) с необыкновенной интимностью, подчеркивающей их почти телесную близость и тесноту девичьего мирка, делимого только на двоих. По мере того как подруги взрослеют, они отдаляются, а их отношения проходят проверку любовниками, мужьями, детьми, географическими расстояниями и политическими событиями. Погоня за любовью приведет Линду в Испанию, раздираемую гражданской войной, и Париж «потерянного поколения», а начинается и заканчивается сериал бомбардировкой Лондона.

Однако привязанность двух сначала девочек, а потом женщин другу к другу выдерживает все испытания и становится главной жизненной опорой для них обеих. И если для Нэнси Митфорд основным содержанием ее романа были поиски правильного мужчины, с которым только и может быть счастлива женщина, то сериал фокусируется на том, как героини находят собственное место в мире, но ведут к нему, как и в случае настоящих сестер Митфорд, очень разные дороги.

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Автор: Юлия Шагельман

Фото: BBC, Hulton Archive / Getty Images