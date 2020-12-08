Почему «Шиттс Крик» стал лучшим сериалом 2020 года и о чем он

На КиноПоиск HD теперь можно посмотреть шоу, уже два года собирающее главные американские телепризы. О том, почему сериал о клане миллионеров, ставших вынужденными дауншифтерами, стал хитом Netflix и фаворитом критиков, рассказывает Татьяна Алешичева.



Для миллионеров Роузов наступили тяжелые времена: они разорены. Джонни Роуз (Юджин Леви) сколотил состояние на сети видеопрокатов, но его бухгалтер обчистил счета босса, а еще годами не платил налоги. Обо всем этом Роузы узнают, только когда судебные приставы приходят в их роскошный особняк описывать имущество. Жена Джонни, бывшая звезда мыльных опер Мойра (Кэтрин О’Хара), мечется по дому, пытаясь припрятать хоть что-нибудь ценное, пока их великовозрастные отпрыски — изнеженный хипстер Дэвид (Дэн Леви) и светская тусовщица Алексис (Энни Мерфи) — причитают и хлопают глазами. Последний оставшийся у Роузов актив — городишко Шиттс Крик, настоящий медвежий угол, который Джонни прикупил ради шутки. Но теперь это единственное место, где они могут жить. Мэрия готова выделить владельцам города две бесплатные комнаты в мотеле.

Прибыв на место, Роузы знакомятся с мэром Роландом Шиттом (Крис Эллиот), семья которого издавна управляет городом, и приходят в ужас. Этот заповедный реднек туповат и навязчив. Для начала он запирается в туалете в крошечном номере Роузов и не выходит оттуда полчаса. Потом еще выясняется, что он мелочен, мстителен и вдобавок ест руками. Его жена Джослин — добродушная блондинка, одетая по моде 1980-х, и все остальные жители городка тоже не блещут изысканным стилем и манерами. В мотеле работает мрачная девица Стиви (Эмили Хэмпшир), которую Мойра сразу подозревает в краже; у официантки единственного кафе в городе, Твайлы (Сара Леви), отец в тюрьме, а ищущую романтических знакомств Алексис окружают лишь деревенские бородачи.

В этой жуткой дыре Роузам отныне предстоит жить. Всегда.

Кто это сделал

«Шиттс Крик» — семейное предприятие, работа канадского комедийного актера Юджина Леви и его сына Дэна, которые придумали сериал и сыграли в нем соответственно роли отца и сына Роузов. Первый сезон вышел в 2015 году на канадском телеканале CBS, а в Америке транслировался скромным кабельным каналом PopTV. Особого успеха за пределами Канады он поначалу не снискал. Американские критики лишь отметили, что он эксплуатирует темы классических ситкомов 1960-х «Зеленые просторы» и «Деревенщины из Беверли-Хиллз», где персонажи внезапно попадали из одной социальной страты в другую и барахтались там как рыбы на суше.

Юджин Леви, Энни Мерфи и Дэн Леви

Но на самом деле идея сериала про обнищавших миллиардеров в деревне пришла в голову Дэну Леви, когда он смотрел шоу Кардашьянов. Леви задумался: остались бы эти гламурные знаменитости самими собой, если бы внезапно обеднели? Другим источником вдохновения послужил случай с Ким Бейсингер: она купила за 20 миллионов город Бразелтон, чтобы сдавать в аренду киношникам, и потеряла на этом кучу денег. Продать землю в итоге ей удалось всего за миллион.

Как менялся сериал на протяжении шести сезонов

Поначалу сценарий «Шиттс Крик» топтался вокруг темы ужасных соседей, перемежая ее туалетными шутками — Юджин Леви как-никак участвовал во всех фильмах франшизы «Американский пирог» и хорошо владел темой. Зато роль Мойры Роуз стала неожиданным бенефисом для Кэтрин О’Хары, партнерши Юджина по другому комедийному шоу о провинциальном городе — «В ожидании Гаффмана», которое он придумал вместе с Кристофером Гестом. Кто бы мог подумать, что из скромной мамы Кевина из фильма «Один дома» получится сногсшибательная зараза Мойра, которая дефилирует по Шиттс Крик в дизайнерских нарядах в стиле «инопланетный техношик» и лелеет свою коллекцию безумных париков.

Юджин Леви и Кэтрин О’Хара

В первом сезоне сериал в основном отрабатывал тему того, как богачам пришлось хлебнуть реальной жизни. Модную фифу Алексис определили на общественные работы за езду в нетрезвом виде, и ей пришлось в дизайнерских шмотках собирать мусор вдоль дорог Шиттс Крик и флиртовать с местным ветеринаром. Дэвид завел роман с мрачной Стиви и был вынужден говорить о своей бисексуальности, его отец Джонни отправился на биржу труда за пособием, а Мойра свысока оценивала местное дамское общество (простецкие обитательницы Шиттс Крик ей не чета, всякий раз при этом бестактная Мойра попадает впросак).

Но по мере развития сюжета «Шиттс Крик» нарастил сценарную мощь, и драматургия изменилась кардинально. Обитатели маленького городка перестали выглядеть карикатурными деревенщинами. Все они, включая поначалу противного Роланда Шитта, раз за разом оказывают Роузам поддержку, которую те совсем не ценят.

Из немудрящего шоу о том, что «ад — это другие», сериал постепенно превратился в рассказ о серьезных вещах. О том, что такое эмпатия и как важна она в нынешнем разобщенном социуме. Об эгоизме, себялюбии и эмоциональной холодности, которые не дают Мойре разглядеть в соседях хороших людей (да она даже второе имя собственной дочери не помнит!). Или о том, как ближайшие родственники считают нормальным все время нарушать наши личные границы — особенно страдает от этого трепетный Дэвид, когда старшие Роузы беспардонно лезут в его жизнь.

Даже пресловутые туалетные шутки превратились в нечто совсем противоположное. Например, в деликатный разговор о пределах допустимого. Однажды Дэвид от стресса обмочился в собственной постели: «Боже, я испортил дорогой матрас! Но он не дороже моего достоинства — по крайней мере, сопоставимо». А Мойра случайно выложила их разговор об этом в социальные сети. Задачей Роузов стало уберечь Дэвида от еще большего стресса, и из этой дико неловкой ситуации, когда, кажется, ниже падать уже некуда, получился один из самых трогательных эпизодов сериала.

Всякий раз, когда сценаристы «Шиттс Крик» не чурались самых неудобных тем, они обыгрывали их с редкой деликатностью: дерзкие шутки в их исполнении выглядели исключительно по-доброму.

После первых двух сезонов сериал начал набирать популярность и обзавелся преданной фан-базой. В 2017 году «Шиттс Крик» подхватила платформа Netflix и заново открыла его для американской аудитории. Это событие отразилось и в сценарии: Мойру как бывшую звезду мыльной оперы «Санрайз Бэй» пригласили сниматься в трешевом сериале «Вороны» для стриминговой платформы «Интерфлекс», и она стала жить надеждой, что это возродит ее карьеру. Поздний успех самого сериала превзошел все ожидания: в 2020 году «Шиттс Крик» был номинирован на телепремию «Эмми» в 15 категориях и выиграл в девяти, установив рекорд среди ситкомов, а в нынешнем году получил «Золотой глобус» как лучшая комедия года. Так к финальному, шестому сезону сериал, начинавшийся как простоватый ситком о заносчивых богачах, превратился в одно из лучших шоу на нынешнем телевидении.