В трейлере «Венома 2» показали нового злодея. Рассказываем про него и про другие важные детали

В сети появился трейлер «Венома 2» — продолжения истории о репортере Эдди Броке (Том Харди), который стал носителем инопланетного паразита. Сиквел срежиссировал мастер CGI-героев Энди Серкис, заменивший постановщика первой части Рубена Фляйшера. Мы посмотрели ролик и выбрали главное, на что стоит обратить внимание.

Что стало с Эдди Броком после первой части?

Серкис намекнул, что после событий первой части прошло полтора года. Веном по-прежнему живет в теле Брока и помогает журналисту в быту, например готовит плотный завтрак. Впрочем, все не так гладко: в квартире Брока жуткий беспорядок, а сам герой выглядит измученным. Похоже, симбиоз с паразитом — изнурительный опыт.

При этом Брок все равно контролирует Венома. Судя по плакату «Не есть людей», герой запрещает носителю убивать. Еще он спасает с помощью симбиота тех, на кого нападают в безлюдных переулках. На это намекает сцена с женщиной в желтой одежде.

Новые герои

Кроме Брока и его подруги Энн Вейинг (Мишель Уильямс), в сиквеле появятся новые герои. Среди них главный антагонист картины — Карнаж. Это симбиот наподобие Венома, которому в качестве носителя достался серийный убийца Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон).

Кэссиди появился еще в конце первого фильма: в послетитровой сцене Брок пришел в тюрьму, чтобы взять у него интервью. В трейлере маньяк намекает Броку, что их объединяют трудные отношения с близкими людьми. У зрителей даже есть теория, что письмо, которое Кэссиди пишет в ролике, адресовано Броку и что именно его журналист держит в руках во время завтрака.

Скорее всего, Кэссиди сбежит из тюрьмы благодаря симбиоту: Карнаж пробуждается во время казни преступника. Зрители также полагают, что кто-то подменил яд в смертельной инъекции на симбиота, чтобы организовать побег Кэссиди.

В сиквеле также дебютирует детектив Маллиган в исполнении Стивена Грэма («Большой куш», «Банды Нью-Йорка»). Герой надеется раскрыть убийства Кэссиди с помощью Брока. Кстати, в комиксах Маллиган тоже слился с симбиотом — Токсином. Причем паразит попал в его тело благодаря Карнажу. Несмотря на это, Маллиган сопротивлялся влиянию существа. Он использовал суперсилы, чтобы ловить бандитов, и даже объединился с Человеком-пауком.

Девушку, которая сидит в одной тюрьме с Кэссиди, зовут Фрэнсис Баррисон (ее играет Наоми Харрис из «28 дней спустя» и «Пиратов Карибского моря»). В комиксах у нее было трудное детство: она в подвергалась насилию со стороны обоих родителей, а позже начала торговать наркотиками. Баррисон также была возлюбленной Кэссиди.

Кличка Баррисон — Визг. Она умеет создавать звуковые волны, которые позволяют ей летать и оглушать людей.

Отсылки

В трейлере есть отсылки к другим фильмам по комиксам Marvel и их создателям. Например, в магазине, куда заходит Брок, продается журнал со Стэном Ли на обложке. Автор комиксов, скончавшийся в 2018-м, появлялся в камео во многих экранизациях Marvel, включая «Мстителей», «Человека-паука 2» Сэма Рэйми и «Люди Икс: Апокалипсис».

Маллиган читает газету The Daily Bugle — ту самую, в которой работал Питер Паркер в комиксах. В соцсетях заметили, что у нее такой же логотип, как и в фильмах Рэйми.

The Daily Bugle уже не в первый раз связывает разные киновселенные. В конце фильма «Человек-паук: Вдали от дома» появился главный редактор газеты Дж. Дж. Джеймсон. Его сыграл Дж. К. Симмонс, он же исполнил эту роль в трилогии Рэйми.

Кто-то считает, что авторы намекнули и на «Мстителей»: на другой странице газеты есть возможный фрагмент слова «Avengers».

Сцена, где Кэссиди прихлопывает паука, — еще одна отсылка к историям о Питере Паркере.

Психбольница Рейвенкрофт — аналог лечебницы Аркхем из вселенной DC. Именно здесь, согласно комиксам, содержался Кэссиди. Серкис намекнул, что в фильме в ней могут быть заперты другие злодеи, связанные с Человеком-пауком.

Похоже, Кэссиди покинет лечебницу с боем, который закончится крупным пожаром.

«Веном 2» выйдет в кинотеатрах 16 сентября.