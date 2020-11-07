Что смотреть в кино: «Последний богатырь: Корень зла», «Фестиваль Рифкина» и «Охота на Санту»

У ведьм есть древний обычай: когда юной колдунье исполняется 13 лет, она обязана сесть на метлу и улететь от родителей в другой город. Так делает и Кики — в первое же полнолуние после своих именин она отправляется на поиски приключений. Приключения, правда, оказываются прозаичнее, чем она ожидала. Случай забрасывает Кики в большой город у моря, где до нее никому нет дела. Хуже всего то, что ведьма из нее не очень: гадать не умеет и целебных рецептов не знает. Все, что она может, — это носиться верхом на метле. Поэтому Кики решает открыть свою службу доставки. Надо же хоть как-то заработать себе на жизнь! Но и этого дара она вскоре лишается. И тогда Кики задает себе вопрос: а есть ли смысл продолжать борьбу за право стать настоящей ведьмой?