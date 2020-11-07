Что смотреть в кино: «Последний богатырь: Корень зла», «Фестиваль Рифкина» и «Охота на Санту»

Виктор Хориняк и Колобок спасают Белогорье, на Мэла Гибсона охотится киллер, а конь Юлий решает жениться. Рассказываем, что посмотреть в кино до Нового года и на каникулах.
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«Последний богатырь: Корень зла»
Сын Ильи Муромца должен определиться, на чьей он стороне.
Выяснив, что он сын знаменитого богатыря, но без знаменитой силы, Иван (Виктор Хориняк) разрывается на части между миром реальным и миром сказочным. В ожидании, когда силушка богатырская все же привалит, он таскает в Белогорье капучино и микроволновку, чтобы создать уютный дом вместе с возлюбленной Василисой (Мила Сивацкая). А тем временем в сказочной стране пробудилось древнее зло, и, чтобы спасти своих новых друзей и близких, Ивану придется вновь отправиться на подвиги. В команде героев пополнение: выручать народ из беды помогают красавчик Финист (Кирилл Зайцев) и боевой Колобок (Гарик Харламов), а на стороне зла вместе с княгиней Варварой (Екатерина Вилкова) сражается бывшая домработница Ивана, Галя (Елена Валюшкина), ставшая опасной колдуньей.
Факты о фильме
- Предыдущий фильм, «Последний богатырь», стал кассовым хитом 2017 года. Он собрал в прокате более 1,7 млрд рублей, установив рекорд по сборам за всю историю российского проката. Позже этот рекорд побило «Движение вверх».
- Бюджет нового фильма почти вдвое больше оригинала: если на создание первой части было потрачено примерно 350 млн рублей, то сейчас сумма превышает 650 миллионов.
- Одновременно со второй частью франшизы снималась третья, и это первый случай в истории отечественной киноиндустрии. «Последний богатырь 3» выйдет в конце декабря 2021 года.
- Основная часть съемок проходила недалеко от Химок, где специально для фильма выстроили столицу Белогорья. Съемки также велись в Карелии, на Урале и в Краснодарском крае.
«Фестиваль Рифкина»
Синефильская комедия Вуди Аллена о рефлексирующем интеллектуале.
Морт Рифкин (Уоллес Шоун) — писатель-неудачник. Много лет он пытается написать великий роман, который встал бы на одну полку с Прустом и Достоевским. Но получились только тонны разорванных рукописей и хроническая меланхолия. Чтобы как-то развеяться, а заодно и проследить за женой (Джина Гершон), Морт едет на фестиваль в Сан-Себастьяне, где его жена работает пиар-агентом модного кинорежиссера Филиппа (Луи Гаррель). Тот великовозрастному ворчуну не по вкусу. Рифкин когда-то преподавал на курсах историю кино, знает наизусть все фильмы Годара, Трюффо и Бергмана и считает, что по сравнению с ними работы Себастьяна — это поделки. Неприязнь усиливает и то, что у жены с режиссером, кажется, роман. В очередной раз впав в депрессию, писатель забредает на прием к кардиологу Джо (Елена Анайя) и внезапно влюбляется.
Факты о фильме
- «Фестиваль Рифкина» — 49-й полнометражный фильм Вуди Аллена, снятый по его же сценарию.
- Сначала Вуди Аллен представлял себе Рифкина молодым человеком. Но потом директор по кастингу Джульет Тейлор предложила попробовать на эту роль Уоллеса Шоуна, и концепция проекта сильно изменилась.
- Фамилию Рифкин можно услышать в другом фильме Вуди Аллена — «Разбирая Гарри».
- В фильме можно увидеть цитаты из «Жюля и Джима» Франсуа Трюффо, «Ангела-истребителя» Луиса Бунюэля и «8 с половиной» Федерико Феллини.
«Охота на Санту»
Кровавая история о том, как опасно дарить на Рождество неправильные подарки.
Для Санта-Клауса (Мэл Гибсон) настали трудные времена. Хороших детей с каждым годом становится все меньше и меньше, а дарить подарки малышам, которые сжигают дома или устраивают аварии на дорогах, он не имеет права. Поэтому количество рождественских доставок постоянно уменьшается. Вместе с ними тает и размер государственной субсидии. Тут жесткие правила: сколько подарков развез, столько денег и получил. Есть и еще одна проблема — дети, которым не нравятся подарки от Санты. Один из них разозлился настолько, что заказал Клауса киллеру по кличке Снеговик. И теперь судьба Рождества зависит от того, сможет Снеговик (Уолтон Гоггинс) убить Санту или нет.
Факты о фильме
- Сценарий «Охоты на Санту» (оригинальное название — Fatman, «Толстяк») братья Нелмс написали еще в 2006-м. Они предлагали свой проект студиям, однако приступить к съемкам им удалось только в феврале 2020-го.
- Уличная перестрелка между Снеговиком и Сантой снималась четверо суток, причем температура воздуха в эти дни опускалась ниже тридцати градусов.
- Хотя Мэлу Гибсону во время работы над фильмом было 64 года, большую часть трюков он старался выполнять самостоятельно.
- Несмотря на вполне рождественский сюжет, «Охоте на Санту» присвоен рейтинг R (в нашем прокате — 18+). В фильме есть ненормативная лексика и сцены насилия.
«Ведьмина служба доставки»
Тринадцатилетняя ведьма осваивает профессию курьера.
У ведьм есть древний обычай: когда юной колдунье исполняется 13 лет, она обязана сесть на метлу и улететь от родителей в другой город. Так делает и Кики — в первое же полнолуние после своих именин она отправляется на поиски приключений. Приключения, правда, оказываются прозаичнее, чем она ожидала. Случай забрасывает Кики в большой город у моря, где до нее никому нет дела. Хуже всего то, что ведьма из нее не очень: гадать не умеет и целебных рецептов не знает. Все, что она может, — это носиться верхом на метле. Поэтому Кики решает открыть свою службу доставки. Надо же хоть как-то заработать себе на жизнь! Но и этого дара она вскоре лишается. И тогда Кики задает себе вопрос: а есть ли смысл продолжать борьбу за право стать настоящей ведьмой?
Факты о фильме
- «Ведьмина служба доставки» — пятый полнометражный аниме-фильм Хаяо Миядзаки, выпущенный студией Ghibli в 1989 году.
- Изначально художник Кацуя Кондо нарисовал Кики как девочку с длинными волосами. Однако прорисовка развевающихся волос занимала слишком много времени при производстве полнометражного аниме, поэтому главную героиню «подстригли».
- «Ведьмина служба доставки» создавалась на основе рассказов Эйко Кадоно, однако несколько ключевых эпизодов Миядзаки придумал сам — к примеру, сцену с потерей волшебной силы или крушением дирижабля. Из-за этого писательница попыталась отозвать назад свое разрешение на экранизацию.
- В России аниме впервые было показано только в 1995 году на XXIX Фестивале японского кино и под названием «Экспресс-почта волшебницы». В кинотеатрах фильм можно было увидеть в 2008-м. Сейчас он выходит в повторный прокат.
«Конь Юлий и большие скачки»
Князь киевский сватает невесту для коня Юлия.
Конь Юлий решил жениться. Да не на ком-нибудь, а на любимой кобылице султана Рашида. Их знакомство произошло на границе, когда Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович спасали султана от разбойников. Но пока у Юлия любовь, у богатырей — депрессия: в том сражении победил силач-хитрец Асхан. А коню срочно нужны титулованные сваты для невесты царских кровей! Пришлось падать в ноги к князю киевскому. Но у того своих забот хоть отбавляй: объявились кредиторы, а казна-то пустая. Однако Юлий не сдается и вместе с другом, ослом Моисеем, решает украсть князя и заставить его стать сватом.
Факты о фильме
- История любовных злоключений коня Юлия стала десятым фильмом «богатырской» франшизы, совокупные сборы которой превысили 5 млрд рублей.
- Одним из актеров озвучания стал Сергей Бурунов — его голосом заговорил султан Рашид. Для Бурунова это первый опыт сотрудничества с кинокомпанией «Мельница».
- В саундтрек фильма вошла песня Марины Капуро «Маменька» («Серая лошадка в чистом поле скачет»).
«Дэвид Боуи. Человек со звезды»
Первый концертный тур — самый сложный.
1971 год. Дэвид Боуи (Джонни Флинн) уже выпустил хит «Space Oddity», но новым материалом его лейбл недоволен: никто не знает, как продавать эти песни. Продюсеры решают дать Боуи шанс. Агент Рони Оберман (Марк Мэрон) устраивает для него промотур по Америке, однако денег на это мероприятие лейбл дает крайне мало. Поэтому Боуи приходится выступать одному, под собственный гитарный аккомпанемент, причем концерты проходят в дешевых закусочных для кучки пьяных мужланов. Все интервью, которые Рони с таким трудом для него выбивает, Дэвид с треском проваливает: он не понимает, о чем говорить с журналистами, и не знает, как им объяснить, кто он такой.
Факты о фильме
- Дэвид Боуи запретил снимать о себе байопики. Поэтому семья музыканта была против появления этого проекта. Тем не менее режиссер «Человека со звезды» Гэбриел Рэндж утверждает, что к традиционным байопикам его кино отношения не имеет.
- Музыки Дэвида Боуи в «Человеке со звезды» нет. Главный герой поет каверы песен Жака Бреля «My Death» и «Amsterdam», а также «I Wish You Would» группы The Yardbirds.
- Дэвида Боуи в фильме «Человек со звезды» сыграл актер и музыкант Джонни Флинн. Специально для этого проекта он написал песню «Good Ol' Jane».
- В 1971 году, приехав в США, Дэвид Боуи действительно останавливался в доме семьи Оберман.
- В русском дубляже Дэвида Боуи озвучивает бывший участник группы «Корни» Павел Артемьев.
«Счастливо оставаться»
Женщина ищет своего сына.
Обычный визит к врачу закончился для Сюзи (Виржини Эфира) катастрофой: женщина узнала, что жить ей осталось совсем недолго. Перед тем как погаснет свет, Сюзи решается исполнить свою мечту — найти сына, которого родила в 15 лет от мимолетного романа с диджеем. Бюрократы из муниципальных органов не спешат ей помогать: архивы тридцатилетней давности не оцифрованы, поэтому ответа на запрос ждать придется годами. Придя в очередной раз в муниципалитет, Сюзи стала свидетельницей ЧП с паникой и пальбой: обиженный на несправедливое увольнение компьютерный гений Джей Би (Альбер Дюпонтель) попытался выстрелить в себя из ружья, но промахнулся и упал в обморок. Воспользовавшись суматохой, Сюзи решает выкрасть несостоявшегося самоубийцу, приняв его за крупную шишку. Ей кажется, таким радикальным способом она вынудит его заняться ее проблемой.
Факты о фильме
- Режиссером и сценаристом комедии «Счастливо оставаться» стал Альбер Дюпонтель («9 месяцев строгого режима», «До свидания там, наверху»). Он же сыграл одну из главных ролей.
- Название Adieu les cons можно перевести как «Прощайте, придурки!».
- Фильм посвящен актеру и режиссеру Терри Джонсу («Все могу», «Монти Пайтон и священный Грааль»), который умер в январе 2020 года. Он снялся в нескольких проектах Альбера Дюпонтеля.
- В фильме можно увидеть Терри Гиллиама, который сыграл эпизодическую роль рекламного агента.
«Соседи сверху»
Знакомство с темпераментными соседями помогает семейной паре реанимировать брак.
Хулио (Хавьер Камара) и Анна (Гризельда Сицилиани) за 15 лет брака порядком осточертели друг другу. Но внезапно у супругов появляется общая тема для разговора. В квартиру над ними въезжает молодая пара, которая предпочитает не тратить ночное время на сон. Устав от бесконечных криков и стонов, Анна приглашает соседей на ужин — познакомиться и поговорить. Те оказываются на редкость милыми людьми, открытыми и готовыми болтать обо всем на свете. И после пары бокалов вина стало понятно, что эта болтовня способна перевернуть жизнь Хулио и Анны с ног на голову.
Факты о фильме
- Идея снять комедию о двух семейных парах появилась у режиссера Сеска Гая в 2016 году, когда они с женой случайно услышали стоны и крики соседей, которые в этот момент занимались любовью.
- «Соседи сверху» — европейский дебют известной аргентинской танцовщицы и актрисы Аны Гризельды Сицилиани, которая до этого никогда не снималась в Европе.
- Роль соседа снизу сыграл Хавьер Камара, один из любимых актеров Педро Альмодовара. Вместе они работали над «Я очень возбужден», «Дурным воспитанием», «Поговори с ней». Также актер известен как кардинал Бернардо из «Молодого папы» и «Нового папы» Паоло Соррентино.
Автор: Вера Аленушкина