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«Ванюшка у нас слабачок»: Финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

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«Последний богатырь: Корень зла» — продолжение фэнтези 2017 года, которое установило в России кассовый рекорд, собрав более 1,7 млрд рублей.

Главный герой «Последнего богатыря» — обычный москвич Иван, который попал в сказочную страну Белогорье и узнал, что он сын Ильи Муромца. Победив заклятье, овладевшее Белогорьем, Иван остался там вместе с возлюбленной Василисой.

Вскоре герой начинает скучать по дому. Еще ему интересны Богатырские игры — съезд всех витязей Белогорья. Однако на состязаниях пробуждается древнее зло, и волшебный мир оказывается под угрозой. Иван объединяется со старыми друзьями и новыми недругами. Они отправляются в дальнее путешествие, чтобы найти истоки зла, а также узнать, как одолеть врагов и вернуть мир в Белогорье.

«Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат 1 января 2021 года.

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