Что смотреть в кино: «Маяк», «Сквозь снег» и «Особенные»

Оформите абонемент КиноПоиск Go в приложении или на сайте и получите шесть походов в кино (один фильм каждый месяц) плюс шесть месяцев подписки на КиноПоиск HD.

«Маяк»

Новая Англия, 1890-е годы. Молодой лесоруб Ифраим Уинслоу (Роберт Паттинсон с усами Леонида Кулагина) приезжает на одинокий остров подработать месяцок смотрителем маяка. Его начальник — кривоногий и хромой Томас Уэйк (всклокоченный Уиллем Дефо с бородой Хемингуэя); он пердит, рыгает, плохо готовит, поднимает один и тот же тост и заставляет салагу делать всю черную работу. Ифраим — юноша тихий и работящий, надеется продержаться и сбежать. Но через две недели он уже беспробудно пьет, видит русалок и вступает с Уэйком в кровавую схватку.

Черно-белый психологический хоррор Роберта Эггерса произвел фурор на Каннском фестивале (люди стояли в очередях на показы по три часа) и получил номинацию на «Оскар» за операторскую работу Джарина Блашке. «Маяк» и правда визуальный праздник: он снят на пленку 35 мм в формате кадра 1.19:1 (то есть практически инстаграмный квадрат), и Блашке изумительно работает с композицией и светом. Эггерс, воспетый за свою дебютную «Ведьму», сконструировал «Маяк» как готический неонуар, проведя вместе с братом Максом тщательные исследования. Они изучали материалы о маяках и журналы их смотрителей, мифы, легенды, местные диалекты. Паттинсон на съемках пришлось несладко: катание тачек с углем, купание в ледяных волнах, секс на скалах и многое, многое другое. Наш подробный разбор фильма читайте вот здесь.

«Сквозь снег»

Фильм Пон Джун-хо о постапокалипсисе (планета покрылась льдами, и человечество спасается во мчащемся сквозь снег поезде) вышел еще семь лет назад. Но наши прокатчики не польстились на картину малоизвестного тогда корейца, несмотря на то что в ролях, помимо Криса Эванса, блистали Тильда Суинтон, Джон Хёрт, Эд Харрис, Джейми Белл и Октавия Спенсер. Спасибо «Паразитам»: теперь «Сквозь снег» можно посмотреть на большом экране. Вольная экранизация графического романа Жака Лоба с присущими Пон Джун-хо драйвом, юмором и жестью наглядно иллюстрирует систему классового распределения: самые отсталые слои населения обитают в последнем вагоне поезда и питаются брикетами из прессованных тараканов, а богачи, конечно же, шикуют в вагонах первого во всех смыслах класса. Однажды низы взбунтовались, взяли в руки кирку и отправились прорубать себе дорогу к сытой и справедливой жизни. Самое лучшее в картине — экшен-сцены, монолог персонажа Тильды Суинтон про обувь как метафору предназначения бедняков и финальная речь героя Эванса. В Америке фильм выпускал Харви Вайнштейн, который традиционно хотел вырезать в нем минут двадцать, но Пон Джун-хо спас ленту хитростью. Как и «Паразитов», «Сквозь снег» в Штатах превращают в сериал, так что успейте посмотреть полнометражный оригинал в кино.

«Особенные»

Режиссеры и сценаристы Оливье Накаш и Эрик Толедано, авторы хита «1+1», вновь рассказывают о важных социальных проблемах Франции с юмором и без надрыва. Венсан Кассель и Реда Катеб играют реальных людей — Бруно и Малика, которые уже 20 лет помогают подросткам и взрослым с расстройством аутического спектра. Они возглавляют некоммерческие организации, но если Малик работает легально, то фонд Бруно не имеет лицензии, поэтому однажды на его пороге появляется инспекция из Минздрава. Выясняется, что Бруно берется за самые тяжелые случаи, от которых отказываются все больницы — врачи сами переправляют ему пациентов. Главный метод героев фильма — приставить к таким пациентам кураторов из неблагополучных подростков, которые помимо денег получат и уникальную профессию. Касселя и Катеба в фильме окружают непрофессиональные актеры и настоящие подростки-аутисты. Описание картины звучит мрачно, но, как и «1+1», это абсолютно светлый и живой фильм, без сюсюканья и слезовыжимания. И особенные здесь не столько пациенты, сколько люди, бескорыстно и ежедневно дающие другим шанс на нормальную жизнь.

«(НЕ)идеальный мужчина»

Певцы народной комедии Жора Крыжовников и Марюс Вайсберг объединились: один написал сценарий, а другой снял по нему злободневную историю о том, как искусственный интеллект все больше заменяет нам друзей и любимых. Света рассталась с бойфрендом-изменником и устроилась работать в компанию по продаже роботов. Идеальные парни и девчонки в коробке с названием iFriend готовы стать надеждой и опорой любому, они чутко реагируют на все потребности и слабости владельца. У одного из таких роботов случается сбой, который Света принимает за проявление личности, влюбляется в него и выкупает себе домой. Робот красив, вежлив, обаятелен, умен и, главное, верен, а еще сыплет афоризмами вроде «Никогда не откладывай на завтра того, с кем можно переспать сегодня». Принесет ли Свете счастье такой идеал? Зловещую историю под смешным соусом разыгрывают муза Крыжовникова Юлия Александрова, Роман Курцын (нет, он не робот) и певец Егор Крид (а вот он как раз робот). У последних есть забавная сценка драки, из которой Крид, разумеется, выходит победителем, а бедняжке Александровой пришлось пережить шквал ненависти и затем такой же шквал любви 11-летних поклонниц Крида.

«Песня имен»

Канадец Франсуа Жирар после детективной мелодрамы «Красная скрипка» об инструменте, загадочным образом влияющем на судьбы владельцев, возвращается к струнным в военной драме. Лондон, Вторая мировая, семья маленького скрипача Довидла погибла при бомбежке. Мальчика приютили Симмондсы, чей сын Мартин — тоже скрипач, но не такой гениальный, как Довидл. Однажды в день своего первого концерта Довидл исчезает, и у Мартина уходит 40 лет на то, чтобы его разыскать. В главных ролях — Клайв Оуэн и Тим Рот, а музыку написал оскароносный автор саундтрека к «Властелину колец» Говард Шор.

«Проклятие»

Перезапуск одноименного хоррора 2004 года, который, в свою очередь, был ремейком культового японского фильма Такаси Симидзу. За новую версию отвечают продюсер Сэм Рэйми и режиссер Николас Пеш («Глаза моей матери»), главные роли сыграли Андреа Райзборо, Демиан Бичир и Джон Чо. По сюжету детектив полиции, она же мать-одиночка, расследует странные смерти в доме по соседству. Выясняется, что, после того как молодая женщина убила в свою семью, ее дом проклят: в нем живет призрак, который несет смерть всем входящим. «Когда кто-то умирает в страшном гневе, рождается проклятье» — гласит одна из мудростей трейлера. Берем на заметку и не нервничаем понапрасну.