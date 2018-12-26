«Оскар-2019»: Номинанты

В Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Оскар-2019». О приятных и неприятных сюрпризах мы расскажем вам отдельно, а пока что вот сами номинации.
Лучший фильм
«Зеленая книга»
«Рома»
«Звезда родилась»
«Фаворитка»
«Черный клановец»
«Богемская рапсодия»
«Черная Пантера»
«Власть»
Лучший актер
Рами Малек — «Богемская рапсодия»
Кристиан Бэйл — «Власть»
Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»
Брэдли Купер — «Звезда родилась»
Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»
Лучшая актриса
Гленн Клоуз — «Жена»
Леди Гага — «Звезда родилась»
Оливия Колман — «Фаворитка»
Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»
Ялица Апарисио — «Рома»
Лучший режиссер
Альфонсо Куарон — «Рома»
Адам МакКей — «Власть»
Спайк Ли — «Черный клановец»
Павел Павликовский — «Холодная война»
Йоргос Лантимос — «Фаворитка»
Лучший актер второго плана
Махершала Али — «Зеленая книга»
Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»
Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»
Адам Драйвер — «Черный клановец»
Сэм Рокуэлл — «Власть»
Лучшая актриса второго плана
Эмма Стоун — «Фаворитка»
Рэйчел Вайс — «Фаворитка»
Эми Адамс — «Власть»
Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Марина де Тавира — «Рома»
Лучший адаптированный сценарий
«Баллада Бастера Скраггса»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Звезда родилась»
«Сможете ли вы меня простить?»
«Черный клановец»
Лучший оригинальный сценарий
«Зеленая книга»
«Фаворитка»
«Рома»
«Власть»
«Дневник пастыря»
Лучший фильм на иностранном языке
«Рома» (Мексика), режиссер Альфонсо Куарон
«Холодная война» (Польша), режиссер Павел Павликовский
«Магазинные воришки» (Япония), режиссер Хирокадзу Корээда.
«Капернаум» (Ливан), режиссер Надин Лабаки
«Работа без авторства» (Германия), режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Лучший анимационный фильм
«Суперсемейка 2»
«Человек-паук: Через вселенные»
«Ральф против интернета»
«Остров собак»
«Мирай из будущего»
Лучший документальный фильм
«RBG»
Minding the Gap
«Свободный подъем в одиночку»
«Об отцах и сыновьях»
«Округ Хейл утром и вечером»
Лучший оператор
«Рома»
«Фаворитка»
«Звезда родилась»
«Работа без авторства»
«Холодная война»
Лучший композитор
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Остров собак»
«Черная Пантера»
«Черный клановец»
Лучший монтаж
«Зеленая книга»
«Богемская рапсодия»
«Черный клановец»
«Фаворитка»
«Власть»
Лучший дизайн костюмов
«Баллада Бастера Скрагсса»
«Черная Пантера»
«Фаворитка»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Две королевы»
Лучшее сведение звука (sound mixing)
«Рома»
«Богемская рапсодия»
«Человек на Луне»
«Звезда родилась»
«Черная Пантера»
Лучший монтаж звука (sound editing)
«Человек на Луне»
«Тихое место»
«Богемская рапсодия»
«Черная Пантера»
«Рома»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Точка. Конец предложения»
«Конец игры»
«Ночь в саду»
«Шлюпка»
«Паршивая овца»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Бао»
«Выходные»
«Один маленький шаг»
«Поздний полдень»
«Поведение животных»
Лучший короткометражный фильм
«Задержание»
«Маргарита»
«Дикарь»
«Кожа»
«Мать»
Лучший художник-постановщик
«Фаворитка»
«Человек на Луне»
«Рома»
«Черная Пантера»
«Мэри Поппинс возвращается»
Лучшие визуальные эффекты
«Человек на Луне»
«Мстители: Война бесконечности»
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»
«Первому игроку приготовиться»
«Кристофер Робин»
Лучший грим и прически
«Власть»
«Две королевы»
«На границе миров»
Лучшая песня
«Shallow» — «Звезда родилась»
«All the Stars» — «Черная Пантера»
«I’ll Fight» — «RBG»
«The Place Where Lost Things Go» — «Мэри Поппинс возвращается»
«When A Cowboy Trades His Spurs for Wings» — «Баллада Бастера Скраггса»
Номинантов объявляли Кумэйл Нанджиани и Трэйси Эллис Росс.
91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. В этом году зрителей ждет две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.