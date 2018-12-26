«Оскар-2019»: Номинанты

В Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Оскар-2019» . О приятных и неприятных сюрпризах мы расскажем вам отдельно, а пока что вот сами номинации.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. В этом году зрителей ждет две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.