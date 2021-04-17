Кино сталинской эпохи: Между искусством и идеологией

Что такое соцреализм? Чем советские фильмы конца 1930-х отличались от картин эпохи авангарда? Почему тяжелейшие годы Великой Отечественной войны оказались освобождающими для режиссеров? И как в кино воплотился культ личности Сталина?

В этом видеоэссе мы рассказываем о кинематографе сталинской эпохи (1930—1950-е) — от «Чапаева» и «Веселых ребят» до эйзенштейновского «Ивана Грозного» и послевоенных производственных драм.

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