В России переснимут советскую киносказку «Варвара-краса, длинная коса». Над ней работают «Марс Медиа» и Киностудия им. Горького

К разработке новой адаптации приступили компания «Марс Медиа», чей фильм «Мастер и Маргарита» собрал более 2 миллиардов в прокате, и Киностудия им. Горького. Советский фильм, снятый главным киносказочником СССР Александром Роу, вышел в 1970 году. Рассказываем, что известно о готовящейся картине.

Что известно о новой адаптации

Съемки начнутся в 2025 году. Автор сценария — Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина»). Продюсеры — Рубен Дищдишян, Юлия Иванова, Виктория Локтева-Добрынина, Юлиана Слащева, Лика Бланк, Асмик Мовсисян. Подробностей об актерском составе и режиссере пока нет.

Основой советского фильма и новой адаптации стали баллада поэта Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею» и русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». «Варвара-краса» была пятнадцатой киносказкой в фильмографии Александра Роу. В ней сыграли Михаил Пуговкин (царь Еремей), Георгий Милляр (Чудо-юдо), Татьяна Клюева (Варвара-краса), Алексей Катышев (рыбацкий сын Андрей) и другие. В кинотеатрах за первый год проката советский фильм посмотрело 32,9 миллиона человек.

Что говорят ее создатели

Евгения Хрипкова, сценаристка

Эти сказки и советский фильм я обожала в детстве, и мы с сестрой перечитывали и пересматривали их множество раз. Очень хорошо помню палец подболотного царя Чуда-юда, вылезающий из водоемов: «Должок!» Сказка полна юмора, доброты и населена персонажами с очень яркими запоминающимися характерами.

Мне показалось интересным сделать ее сейчас с теми возможностями современного кинопроизводства, которые можно использовать, чтобы усилить все ее лучшие качества. Но мне также интересно развить и осовременить ее драматургию. Я бы хотела сохранить хулиганскую энергию оригинала и добавить эмоциональности. Мы не хотим переносить действие сказки в современность, мы хотим осовременивать ее деталями, в которых зритель будет считывать наше время.

Рубен Дишдишян, генеральный продюсер «Марс Медиа»

«Варвара-краса, длинная коса» — один из самых интересных советских фильмов-сказок. В нем есть всё: много юмора, яркие персонажи и увлекательно рассказанная история. Мы рады, что совместно с Киностудией им. Горького сможем сделать новую версию этого произведения, дополнив историю новыми сюжетными поворотами, и, используя современные кинотехнологии, сделать фильм не менее эмоциональным, но еще более зрелищным.

Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии им. Горького

На классических сказках Киностудии им. Горького — добрых и поучительных, ярких и зрелищных — в России выросли поколения зрителей. Конечно, мы очень гордимся нашей золотой коллекцией. Особое место в ней занимают картины Александра Роу — главного киносказочника страны и новатора в области детского кинематографа мирового уровня. Созданные им образы и сегодня остаются актуальными, вдохновляя современных авторов. И мы рады дать любимым персонажам вторую жизнь в интересных масштабных проектах, таких как новый фильм «Марс Медиа», основанный на знаменитой истории о Варваре-красе. Киностудия выступит сопродюсером новой картины.

Какие еще фильмы-сказки сняли или снимают в России

Тренд на киносказки в отечественной индустрии крепнет. В прошлом году на экраны вышли «По щучьему велению» Александра Войтинского (фильм собрал 2,4 млрд рублей в прокате, производство кинокомпаний СТВ и «Глобус-фильм) и картина «Баба-яга спасает мир» (компании Fresh Film и «Лайм Синема», 606 млн рублей сборов), которую продлили на вторую часть.

«По щучьему велению» «Бременские музыканты»

2024-й начался с «Бременских музыкантов» Алексея Нужного («ТриТэ», 2,9 млрд рублей), на очереди — «Летучий корабль» Ильи Учителя (компания «Рок»), чей выход перенесли на 21 марта. В «Корабле» сыграли Ксения Трейстер (принцесса Забава), Александр Метелкни (Иван), Леонид Ярмольник (царь), а Водяного озвучил Сергей Гармаш. Музыкальные партии главных героев исполнили Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Feduk. В этом году также должна выйти киносказка «Огниво», снятая Александром Войтинским для СТВ. В главных ролях — Роман Евдокимов («Лада Голд») и Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»).

1 января 2025 года на экраны планируют выпустить фильм «Волшебник Изумрудного города» («Кинослово», «ТриТэ»), в котором снялись Светлана Ходченкова (Бастинда), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Екатерина Червова (Элли) и другие. Пса Тотошку озвучил Денис Власенко («Страсти по Матвею»). Участвовать с «Волшебником» в «новогодней битве» будет «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко («Чебурашка»), приквел серии «Последний богатырь». Финиста играет Кирилл Зайцев, а Бабу-ягу в молодости — Юлия Пересильд.

Какие еще были анонсированы фильмы-сказки: «Буратино» Игоря Волошина, «Золотой петушок» Рената Давлетьярова, «Стальное сердце» Карена Оганесяна, где Илья Муромец и Соловей-разбойник сражаются в наши дни. Киносказочный формат распространился и на сериалы. По трилогии «Последний богатырь» готовится сериал «Последний богатырь. Наследие», постановщик которого — Антон Маслов («Вампиры средней полосы»). Режиссер Рустам Мосафир («Король и Шут») снимет сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

Автор: Лиза Кузнецова