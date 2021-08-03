Что показали в новом тизере сериала по миру «Властелина колец»?

Первый тизер «Властелин колец: Кольца власти» продемонстрировали в феврале на Супербоуле. В этом материале мы рассказывали, что в нем показали, что нужно знать о сериале и какие персонажи в нем появятся. Второй тизер, впрочем, стал лишь затравкой к еще одному видео по «Кольцам власти», которое покажут 14 июля. О нем мы напишем чуть позже, а пока рассказываем, что заметили в свежем тизере.

Amazon продолжает промокампанию крупнобюджетного сериала (на пять сезонов планируют потратить 1 млрд долларов) по миру «Властелина колец». Новый тизер компания показала 6 июля только подписчикам Amazon Prime Video (общедоступен был лишь 15-секундный сник-пик), а спустя два дня, 8 июля, полную версию ролика выложили в соцсетях Amazon.

В самом начале ролика мы видим сторожевую башню в поселении Тирхарад — это людская деревня в регионе Харад или рядом с ним. На одном из промокадров была показана эта башня, на ее вершине стоял лесной эльф Арондир (Исмаэль Круз). Вероятно, он же один из двух путников, идущих к башне.

В Тирхараде живет молодая мать-одиночка и целительница Бронвин (Назанин Бониади), влюбленная в Арондира, а также ее сын Тео (Тайро Мухафидин). Если пик на заднем плане кажется вам смутно знакомым, вы не ошиблись — это, по всей видимости, знаменитый вулкан Ородруин, также известный как Роковая гора.

«Властелин колец: Возвращение короля»

На следующих кадрах мы видим старейшину мохноногов Садока Берроуза (Ленни Генри). Его племя кочует от места к месту, и именно представительница мохноногов станет одним из важнейших персонажей сериала. Садок читает некий древний том, написанный на языке, отличном от всех известных письменностей Средиземья.

Джоэл Мерринер, исследователь и лектор в области истории искусств Плимутского университета, в своем Twitter написал (Роскомнадзор заблокировал соцсеть в России. — Прим. ред.), что пиктограммы из книги в кадре совпадают с пиктограммами из труда британского археолога и историка Майлза Кроуфорда Беркитта о древней истории Европы. Получается, авторы сериала переносят неолитические символы во Вторую Эпоху Средиземья. Любопытно, что и сам Толкин обращался к трудам Беркитта — именно на его символах был основан алфавит орков.

По всей видимости, Садок обращается к книге, поскольку падение метеорита (главное событие трейлера) описано в книге либо как некое пророчество, либо как что-то, что уже происходило ранее (на странице можно увидеть нечто крайне похожее на звезды или кометы).

Вновь повторяется небольшая сцена из тизера с Супербоула: за метеоритом наблюдает Гил-Галад (Бенджамин Уокер из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»). Это легендарный эльфийский король из племени нолдор и основатель королевства Линдон.

Одна из немногих сцен тизера, не связанная с метеоритом, — Галадриэль (Морвет Кларк) и еще несколько эльфов плывут на знаменитом «лебедином» корабле к странному источнику света, а рядом с кораблем летят лебеди, на которых и смотрят плывущие на корабле. Лебеди — важнейшие для эльфов-мореплавателей птицы. Оссэ, один из майар (младших божественных духов), в свое время научил эльфов строить корабли и даровал им лебедей, которые указывали мореходам путь.

Источником света, возможно, является Валинор, часть Бессмертных Земель. Одна из фанатских теорий гласит, что кораблю не дадут пройти в Валинор, и кораблекрушение, жертвой которого оказывается Галадриэль (это показывали на кадрах из сериала), произойдет именно тогда. На это указывает и тот факт, что в новом тизере Галадриэль носит ту же одежду, что и на раннем кадре после кораблекрушения.

Еще один взгляд на Дурина IV, будущего короля народа Дурина и властителя Мории, или Казад-Дума. Его играет Овэйн Артур из сериала «Смерть в раю». Смотрит ли Дурин на пролетающий метеорит или на кого-то из персонажей? Пока неизвестно.

За падением метеорита наблюдают еще два важнейших персонажа сериала — эльфы Элронд (Роберт Арамайо из «Игры престолов») и Келебримбор (Чарльз Эдвардс из «Короны»). Элронда зрители прекрасно знают по событиям трилогии «Властелин колец», его в фильмах сыграл Хьюго Уивинг. А Келебримбор был эльфийским кузнецом, невольно ставшим орудием в руках Саурона. Именно Келебримбор выковал те самые Кольца власти.

Элронда и Келебримбора сопровождают два эльфа-охранника, сцена происходит где-то в лесу. Учитывая, что, судя по промокадрам, Элронд потом попадет в Казад-Дум, возможно, действие происходит в Эрегионе, неподалеку от Врат Дурина.

В следующей сцене за падением метеорита наблюдают лесной эльф Арондир и Бронвин, о которых мы писали выше. На Арондире можно заметить брошь в виде листа — такие же броши получили участники Братства в Лориэне. Арондир и Бронвин держатся за руки, что напоминает нам еще об одной сюжетной линии — любви этих персонажей.

Практически полностью повторяется вид из промокадра: Арондир на вершине той самой сторожевой башни в Тирхараде (переводится как «Южный Дозор»; вероятно, находится на границе с Мордором).

Вероятно, на метеорит смотрит и Тар-Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон из «Стрелы»), дочь нуменорского короля Тар-Палантира и наследная принцесса Нуменора. Впоследствии нуменорский трон узурпировал Ар-Фаразон, муж Тар-Мириэль, но он стал последним королем Нуменора, затонувшего из-за козней Саурона и гордыни самих нуменорцев.

В этой сцене в воздух летят лепестки, что напоминает о церемонии коронации Арагорна в конце «Властелина колец». По-видимому, в этот момент разворачивается церемония коронации, и Тар-Мириэль находится в столице Валинора — Арменелосе, где было знаменитое Белое Древо Нимлот.

А вот и энты! Это первое официальное подтверждение того, что существа появятся в сериале. Интересно, что в этой сцене мы видим двух взрослых энтов и энта-ребенка. Это напоминает об одной из главных неразгаданных тайн «Властелина колец»: жены энтов пропали после уничтожения их садов Сауроном во Вторую Эпоху. И энты так и не смогли их найти: либо жены погибли из-за применения Сауроном тактики выжженной земли в войне Последнего Союза, либо куда-то спрятались. Одним из немногих персонажей, кто мог бы появиться в сериале во времена Второй Эпохи, является энт Фангорн, или Древобород. Возможно, мы увидим его на экранах.

На сей раз на метеорит смотрит та самая представительница расы хоббитов, о которой было сказано выше. Это Эланор «Нори» Брендифут из племени мохноногов. Ее играет молодая австралийская актриса Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы», «Подлинная история банды Келли»). Метеорит падает на землю недалеко от того места, где находится Нори. Судя по всем промоматериалам сериала, внутри метеорита находился человек, с которым Нори встречается на месте крушения.

Кто этот загадочный человек из метеорита, пока никто не знает. Есть множество фанатских теорий и мемов на эту тему. Одни считают, что это Саурон, другие — что это один из магов-истари или Том Бомбадил, которого Фродо Бэггинс встречает в Старом лесу. Третьи думают, что это новый оригинальный персонаж. Узнаем в сериале, который стартует на Amazon 2 сентября.

Еще один взгляд на нуменорскую гавань. В кадре видно несколько лиц, высеченных в камне, а также статуя человека рядом с лошадьми, из ладони которого течет водопад. Вероятно, чуть дальше располагается та самая цитадель со статуей, которую мы видели в начале первого тизера.

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