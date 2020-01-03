«Властелин колец»: Как Говард Шор создал музыку Средиземья

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает об особенностях саундтрека Говарда Шора к «Властелину колец», одному из самых масштабных киномузыкальных произведений в истории.

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