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Шум и яркость

Подкаст«Властелин колец»: Как Говард Шор создал музыку Средиземья

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Почему Говард Шор выбрал для мира Средиземья классический симфонический стиль? Как в саундтреке работают лейтмотивы и что композитор взял от Вагнера и позднеромантической традиции? Почему Шор при написании музыки ориентировался в первую очередь на Толкина, а не на идеи Питера Джексона? И как на разницу между темами хоббитов, орков и всадников Рохана влияет выбор инструментов?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает об особенностях саундтрека Говарда Шора к «Властелину колец», одному из самых масштабных киномузыкальных произведений в истории.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Автор: Лев Ганкин

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

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В главных ролях:Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз
Режиссер:Артем Аксененко
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