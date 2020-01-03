«Властелин колец»: Как Говард Шор создал музыку Средиземья

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Почему Говард Шор выбрал для мира Средиземья классический симфонический стиль? Как в саундтреке работают лейтмотивы и что композитор взял от Вагнера и позднеромантической традиции? Почему Шор при написании музыки ориентировался в первую очередь на Толкина, а не на идеи Питера Джексона? И как на разницу между темами хоббитов, орков и всадников Рохана влияет выбор инструментов?
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В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает об особенностях саундтрека Говарда Шора к «Властелину колец», одному из самых масштабных киномузыкальных произведений в истории.
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Автор: Лев Ганкин
Фото: Michael Loccisano / Getty Images