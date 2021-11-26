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Что показали в тизере сериала «Властелин колец»?

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Во время финала Супербоула, который прошел в ночь с 13 на 14 февраля, показали тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Это амбициозный проект Amazon, на который хотят потратить 1 млрд долларов. До премьеры еще полгода (старт — 2 сентября на Amazon Prime Video). Разбираем, что показали в тизере шоу и что еще нужно о нем знать.

Что нужно знать о сериале?

Это потенциальный наследник «Игры престолов». Вероятно, Amazon планирует не только достичь, но и превзойти успех шоу HBO. О сериале стало известно еще 4,5 года назад: в ноябре 2017-го компания объявила о приобретении прав за 200–250 млн долларов, предложение Amazon оказалось более весомым, чем у Netflix и других конкурентов. Основой шоу стали не сами книги, а приложения Джона Толкина к ним. Создатели сериала не имели права менять основные сюжетные линии, установленные каноном Толкина, но были вольны добавлять новых персонажей, а также заполнять белые пятна в сюжете. На Третью эпоху, в рамках которой разворачивались события «Хоббита» и «Властелина колец», у Amazon прав нет, но в июле прошлого года она смогла получить права на события Первой и Второй (упоминаемые в «Сильмариллионе» и «Неоконченных сказаниях»), поскольку компания Tolkien Estate была довольна ходом разработки проекта.

На производство сериала из потенциально пяти сезонов планируют потратить 1 млрд долларов, из которых 462 миллиона было потрачено за 2021 год. Они ушли не только на съемки первого сезона, но и на создание костюмов, декораций и прочих производственных артефактов. В частности, они помогут при разработке второго сезона, который уже официально заказан. Съемки второго сезона, в отличие от первого, пройдут не в Новой Зеландии, а в Великобритании (создателей сериала не устроила стоимость съемок в первой стране).

Действие развернется за несколько тысячелетий до событий «Хоббита» и «Властелина колец», во времена до короля, башен и братства и даже до Единого Кольца, во Вторую эпоху Средиземья, когда было низвержено королевство Нуменор и были выкованы Кольца Власти. Судя по описанию, нам покажут масштабный мир саги — «от самых мрачных глубин в Туманных горах до величественных лесов эльфийского королевства Линдон, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира».

В материале Vanity Fair уточнено, что в сериале не будет сцен секса и насилия уровня «Игры престолов» (к слову, их подробных описаний не было и в «Сильмариллионе»). Проект рассчитан не только на взрослых, но и на детей и подростков 11–13 лет, что накладывает на создателей определенные ограничения. Из материала также стало известно, что в шоу будет сразу 22 основных персонажа. Среди них как знакомые лица (например Элронд и Галадриэль), так и новые герои.

Что было в тизере?

Возможный Нуменор. В начале видео показывают пейзаж с величественной цитаделью, статуей и горой на заднем плане. Вероятнее всего, это Нуменор — королевство к западу от Средиземья, величайшее людское государство, которое позже пало из-за козней Саурона.

С ростом силы Нуменора все больше росла его гордость и одновременно страх смерти, и часть нуменорцев возжелали жить вечно, надеясь обрести бессмертие в Бессмертных Землях. Под влиянием Саурона, который из пленника нуменорцев со временем превратился в советника короля Ар-Фаразона, нуменорцы отреклись от единого бога Эру Илуватара и снарядили огромный флот с целью высадиться в Бессмертных Землях. Валар (высшие существа, сопоставимые с библейскими архангелами) не были вольны вмешиваться в земные дела, поэтому они воззвали к Эру, и его волей мир был изменен. Так, Бессмертные Земли оказались полностью отрезаны от мира людей, ранее плоский мир стал шаром, а Нуменор почти со всеми жителями ушел под воду.

Статуя в кадре — это, скорее всего, Элрос, брат-близнец Элронда и первый правитель Нуменора. Элрос и Элронд могли выбирать, как жить — как люди, которые стареют и умирают, или как эльфы, которые бессмертны. Элрос выбрал удел человека, а Элронд — судьбу эльфа.

Предполагаем, что горой на заднем плане является Менельтарма — огромная скала в центре острова Нуменор, с вершины которой можно было увидеть весь остров.

Мохноног (так называется одно из трех племен хоббитов). Ее играет австралийская актриса Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы»). От других хоббитов мохноноги отличались меньшим ростом и проворностью. Именно к этому племени принадлежали Бильбо, Фродо и Сэм. Несмотря на то, что хоббиты (а в особенности мохноноги) крайне консервативны и не любят приключения, именно это племя первым отправилось заселять Шир. Возможно, на это могут намекать слова героини: «Разве вам никогда не было интересно, что находится за пределами наших земель? В мире вокруг так много чудес. Я чувствую это».

Галадриэль (Морвет Кларк), которую в фильмах Питера Джексона играла Кейт Бланшетт. В тизере она карабкается по замороженному водопаду с помощью кинжала, который ранее был показан на одном из промопостеров.

Халбранд. Персонаж, созданный специально для сериала. Его играет Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»). Возможно, он нуменорец. Известно, что судьба героя будет тесно связана с историей Галадриэли.

Лесной эльф Арондир. Это еще один новый персонаж. Его играет Исмаэль Крус. С героиней по имени Бронвин персонажа связывают запретные чувства: эльф и женщина-человек влюблены друг в друга.

Таинственный «человек с метеора». О персонаже Дэниэла Веймана пока не известно практически ничего.

Гил-Галад, наблюдающий за метеором (Бенджамин Уокер из «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»). Это легендарный эльфийский король из племени нолдор и основатель королевства Линдон. В Битве Последнего Союза Гил-Галад пал от руки Саурона.

Снова Галадриэль, на этот раз возглавляющая атаку конных всадников.

Неизвестный герой, которого играет Кип Чэпман («Вершина озера»). Он пробирается сквозь пещеру, держа факел. В пещере он обнаруживает существо, похожее на тролля, и убегает от него.

Эльфийская церемония в месте, похожем на Линдон. Там присутствуют персонажи, похожие на Гил-Галада и Галадриэль.

Король народа Дурина (то есть гномов) и властитель Казад-Дума (или Мории) Дурин IV в исполнении Овайна Артура («Смерть в раю»). Во времена основных событий «Колец власти» Дурин еще был принцем. Вероятно, в сериале будет несколько временных линий, как и в «Ведьмаке».

Гномья принцесса Диса (Софиа Номвете). Это новый персонаж, которого не было в книгах Толкина.

Элронд (Роберт Арамайо из «Игры престолов»). Во времена событий сериала Элронд служил под руководством Гил-Галада, а впоследствии он создал убежище от темных сил, известное как Ривенделл.

Флешбэк из Первой эпохи. Персонаж Уилла Флэтчера в центре битвы между эльфами и орками — не кто иной, как Финрод, брат Галадриэли. Он погиб еще в Первую эпоху, задолго до основных событий сериала.

А можно поближе рассмотреть героев?

Да, кадрами поделилось издание Vanity Fair.

Галадриэль, которую играет Морвет Кларк («Святая Мод»)
Галадриэль и Халбранд встречаются во время шторма
Халбранд
Элронд в исполнении Роберта Арамайо («Игра престолов»). Изначально персонажа должен был играть Уилл Поултер («Черное зеркало. Бандерснэтч»)
Элронд и Галадриэль в королевстве эльфов Линдон
Бронвин, человек, молодая мать и целительница — Назанин Бониади («Двойник»)
Бронвин и Арондир в деревне Тирхарад
Гномья принцесса Диса у ворот Казад-Дума — Софиа Номвете
Дурин IV, король народа Дурина и властитель Казад-Дума — Овэйн Артур

В Vanity Fair и тизере показали не всех. Какие еще герои будут?

— Одним из центральных персонажей сериала начиная с третьего эпизода станет Исилдур, старший сын Элендила Высокого, второй правитель королевств Дунэдайн в Средиземье, управлявший Гондором с момента его основания совместно с братом Анарионом. Именно Исилдур сумел отрубить Саурону палец, на котором было Единое Кольцо, после чего телесная оболочка Саурона разрушилась. Исилдура играет Максим Болдри («Годы»).

Джозеф Моул (Бенджен Старк из «Игры престолов») играет нового героя персонажа по имени Адар.

— Кузнеца Келебримбора, выковавшего эльфийские Кольца Власти, сыграет Чарльз Эдвардс («Корона»).

Эма Хорват, по сообщениям инсайдеров, сыграет оригинального персонажа, сестру Исилдура по имени Карин или Карайн.

Помимо них, в сериале сыграют Амели Чайлд Виллерс («Цензор»), Бо Кэссиди, Синтия Аддай-Робинсон («Стрела»), Йэн Блэкберн, Энтони Крам, Максин Канлифф, Тусита Джейасундера («Люди»), Тристан Гравель («Открытие ведьм»), Фабиан МакКаллум («Ты, я и конец света»), Джефф Морелл («Банда Келли»), Тайро Мухафидин, Питер Муллан («Дитя человеческое»), Ллойд Оуэн («Зачистка»), Август Прю («Высотка»), Дилан Смит («Имя мне ночь»), Питер Тейт (играл орка Шаграта в «Возвращении короля»), Алекс Таррант («Морская полиция: Гавайи»), Леон Уэдем, Бенджамин Уокер («В сердце моря») и Сара Звангобани («Люби, как я хочу»).

А как встретили тизер и кадры зрители?

Не все оценили попытку Amazon взяться за сложный мир книг Толкина. Под тизером «Колец власти» на YouTube русскоязычные фанаты приводят цитату автора книг: «Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы». Правда, такого Толкин не писал (в оригинале фраза звучала по-другому и относилась к сотворению орков). Зато вот что Толкин писал точно (в письме 131, адресованном Мильтону Уолдману, редактору лондонского издательства «Коллинз»): «Одни легенды я бы представил полностью, но многие наметил бы только схематически, как часть общего замысла. Циклы должны быть объединены в некое грандиозное целое и, однако, оставлять место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма».

Впрочем, выражение недовольства зрителей началось еще после объявления части кастинга. Фанатов не устроил выбор Софиа Номвете на роль принцессы гномов Дисы и Исмаэля Круса на роль лесного эльфа Арондира. Проблемой стало то, что появление темнокожих гномов и эльфов вносит несоответствие с образами, знакомыми зрителям по книгам Толкина и фильмам Питера Джексона.

Реакцию фанатов предвосхитила продюсер сериала Линдси Вебер. «Нам казалось естественным, что адаптация произведения Толкина будет отражать то, как в действительности выглядит мир. Толкин для всех. Его истории рассказывают о выдуманных им расах, которые лучше работают, когда покидают рамки своих собственных культур и объединяются», — заявила она. Вебер также убеждена, что расовое многообразие поможет лучше продемонстрировать идеи Толкина о единстве.

В поддержку сериала выступила и исследовательница творчества Толкина Марина Риос Малдонадо: «Негативная реакция была очевидна. Однако вопрос в том, от кого она исходит. Кто эти люди, которые испытывают такую угрозу или отвращение от мысли, что эльф — это черный, латиноамериканец или азиат?»

Кто делает сериал?

Шоураннерами выступили Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Они вместе работали, например, над фильмами «Стартрек: Бесконечность» и «Круиз по джунглям». Первые два эпизода поставил Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), с третьего по шестой — Уэйн Йип («Утопия»), а последние два — Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Чужестранка»).

Вместе с шоураннерами сценарий пишут Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Сопрано»), Джастин Добл («Очень странные дела»), Брайан Когман («Игра престолов»), Стефани Фольсом («История игрушек 4») и Хелен Шан («Ганнибал»).

Автор: Иван Трифонов

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