Что показали в тизере сериала «Властелин колец»?

Во время финала Супербоула, который прошел в ночь с 13 на 14 февраля, показали тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Это амбициозный проект Amazon, на который хотят потратить 1 млрд долларов. До премьеры еще полгода (старт — 2 сентября на Amazon Prime Video). Разбираем, что показали в тизере шоу и что еще нужно о нем знать.

Что нужно знать о сериале?

Это потенциальный наследник «Игры престолов». Вероятно, Amazon планирует не только достичь, но и превзойти успех шоу HBO. О сериале стало известно еще 4,5 года назад: в ноябре 2017-го компания объявила о приобретении прав за 200–250 млн долларов, предложение Amazon оказалось более весомым, чем у Netflix и других конкурентов. Основой шоу стали не сами книги, а приложения Джона Толкина к ним. Создатели сериала не имели права менять основные сюжетные линии, установленные каноном Толкина, но были вольны добавлять новых персонажей, а также заполнять белые пятна в сюжете. На Третью эпоху, в рамках которой разворачивались события «Хоббита» и «Властелина колец», у Amazon прав нет, но в июле прошлого года она смогла получить права на события Первой и Второй (упоминаемые в «Сильмариллионе» и «Неоконченных сказаниях»), поскольку компания Tolkien Estate была довольна ходом разработки проекта.

На производство сериала из потенциально пяти сезонов планируют потратить 1 млрд долларов, из которых 462 миллиона было потрачено за 2021 год. Они ушли не только на съемки первого сезона, но и на создание костюмов, декораций и прочих производственных артефактов. В частности, они помогут при разработке второго сезона, который уже официально заказан. Съемки второго сезона, в отличие от первого, пройдут не в Новой Зеландии, а в Великобритании (создателей сериала не устроила стоимость съемок в первой стране).

Действие развернется за несколько тысячелетий до событий «Хоббита» и «Властелина колец», во времена до короля, башен и братства и даже до Единого Кольца, во Вторую эпоху Средиземья, когда было низвержено королевство Нуменор и были выкованы Кольца Власти. Судя по описанию, нам покажут масштабный мир саги — «от самых мрачных глубин в Туманных горах до величественных лесов эльфийского королевства Линдон, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира».

В материале Vanity Fair уточнено, что в сериале не будет сцен секса и насилия уровня «Игры престолов» (к слову, их подробных описаний не было и в «Сильмариллионе»). Проект рассчитан не только на взрослых, но и на детей и подростков 11–13 лет, что накладывает на создателей определенные ограничения. Из материала также стало известно, что в шоу будет сразу 22 основных персонажа. Среди них как знакомые лица (например Элронд и Галадриэль), так и новые герои.

Что было в тизере?

Возможный Нуменор. В начале видео показывают пейзаж с величественной цитаделью, статуей и горой на заднем плане. Вероятнее всего, это Нуменор — королевство к западу от Средиземья, величайшее людское государство, которое позже пало из-за козней Саурона.

С ростом силы Нуменора все больше росла его гордость и одновременно страх смерти, и часть нуменорцев возжелали жить вечно, надеясь обрести бессмертие в Бессмертных Землях. Под влиянием Саурона, который из пленника нуменорцев со временем превратился в советника короля Ар-Фаразона, нуменорцы отреклись от единого бога Эру Илуватара и снарядили огромный флот с целью высадиться в Бессмертных Землях. Валар (высшие существа, сопоставимые с библейскими архангелами) не были вольны вмешиваться в земные дела, поэтому они воззвали к Эру, и его волей мир был изменен. Так, Бессмертные Земли оказались полностью отрезаны от мира людей, ранее плоский мир стал шаром, а Нуменор почти со всеми жителями ушел под воду.

Статуя в кадре — это, скорее всего, Элрос, брат-близнец Элронда и первый правитель Нуменора. Элрос и Элронд могли выбирать, как жить — как люди, которые стареют и умирают, или как эльфы, которые бессмертны. Элрос выбрал удел человека, а Элронд — судьбу эльфа.

Предполагаем, что горой на заднем плане является Менельтарма — огромная скала в центре острова Нуменор, с вершины которой можно было увидеть весь остров.

Мохноног (так называется одно из трех племен хоббитов). Ее играет австралийская актриса Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы»). От других хоббитов мохноноги отличались меньшим ростом и проворностью. Именно к этому племени принадлежали Бильбо, Фродо и Сэм. Несмотря на то, что хоббиты (а в особенности мохноноги) крайне консервативны и не любят приключения, именно это племя первым отправилось заселять Шир. Возможно, на это могут намекать слова героини: «Разве вам никогда не было интересно, что находится за пределами наших земель? В мире вокруг так много чудес. Я чувствую это».

Галадриэль (Морвет Кларк), которую в фильмах Питера Джексона играла Кейт Бланшетт. В тизере она карабкается по замороженному водопаду с помощью кинжала, который ранее был показан на одном из промопостеров.

Халбранд. Персонаж, созданный специально для сериала. Его играет Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»). Возможно, он нуменорец. Известно, что судьба героя будет тесно связана с историей Галадриэли.

Лесной эльф Арондир. Это еще один новый персонаж. Его играет Исмаэль Крус. С героиней по имени Бронвин персонажа связывают запретные чувства: эльф и женщина-человек влюблены друг в друга.

Таинственный «человек с метеора». О персонаже Дэниэла Веймана пока не известно практически ничего.

Гил-Галад, наблюдающий за метеором (Бенджамин Уокер из «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»). Это легендарный эльфийский король из племени нолдор и основатель королевства Линдон. В Битве Последнего Союза Гил-Галад пал от руки Саурона.

Снова Галадриэль, на этот раз возглавляющая атаку конных всадников.

Неизвестный герой, которого играет Кип Чэпман («Вершина озера»). Он пробирается сквозь пещеру, держа факел. В пещере он обнаруживает существо, похожее на тролля, и убегает от него.

Эльфийская церемония в месте, похожем на Линдон. Там присутствуют персонажи, похожие на Гил-Галада и Галадриэль.

Король народа Дурина (то есть гномов) и властитель Казад-Дума (или Мории) Дурин IV в исполнении Овайна Артура («Смерть в раю»). Во времена основных событий «Колец власти» Дурин еще был принцем. Вероятно, в сериале будет несколько временных линий, как и в «Ведьмаке».

Гномья принцесса Диса (Софиа Номвете). Это новый персонаж, которого не было в книгах Толкина.

Элронд (Роберт Арамайо из «Игры престолов»). Во времена событий сериала Элронд служил под руководством Гил-Галада, а впоследствии он создал убежище от темных сил, известное как Ривенделл.

Флешбэк из Первой эпохи. Персонаж Уилла Флэтчера в центре битвы между эльфами и орками — не кто иной, как Финрод, брат Галадриэли. Он погиб еще в Первую эпоху, задолго до основных событий сериала.

А можно поближе рассмотреть героев?

Да, кадрами поделилось издание Vanity Fair.

Галадриэль, которую играет Морвет Кларк («Святая Мод») Галадриэль и Халбранд встречаются во время шторма Халбранд Элронд в исполнении Роберта Арамайо («Игра престолов»). Изначально персонажа должен был играть Уилл Поултер («Черное зеркало. Бандерснэтч») Элронд и Галадриэль в королевстве эльфов Линдон Бронвин, человек, молодая мать и целительница — Назанин Бониади («Двойник») Бронвин и Арондир в деревне Тирхарад Гномья принцесса Диса у ворот Казад-Дума — Софиа Номвете Дурин IV, король народа Дурина и властитель Казад-Дума — Овэйн Артур

В Vanity Fair и тизере показали не всех. Какие еще герои будут?

— Одним из центральных персонажей сериала начиная с третьего эпизода станет Исилдур, старший сын Элендила Высокого, второй правитель королевств Дунэдайн в Средиземье, управлявший Гондором с момента его основания совместно с братом Анарионом. Именно Исилдур сумел отрубить Саурону палец, на котором было Единое Кольцо, после чего телесная оболочка Саурона разрушилась. Исилдура играет Максим Болдри («Годы»).

— Джозеф Моул (Бенджен Старк из «Игры престолов») играет нового героя персонажа по имени Адар.

— Кузнеца Келебримбора, выковавшего эльфийские Кольца Власти, сыграет Чарльз Эдвардс («Корона»).

— Эма Хорват, по сообщениям инсайдеров, сыграет оригинального персонажа, сестру Исилдура по имени Карин или Карайн.

Помимо них, в сериале сыграют Амели Чайлд Виллерс («Цензор»), Бо Кэссиди, Синтия Аддай-Робинсон («Стрела»), Йэн Блэкберн, Энтони Крам, Максин Канлифф, Тусита Джейасундера («Люди»), Тристан Гравель («Открытие ведьм»), Фабиан МакКаллум («Ты, я и конец света»), Джефф Морелл («Банда Келли»), Тайро Мухафидин, Питер Муллан («Дитя человеческое»), Ллойд Оуэн («Зачистка»), Август Прю («Высотка»), Дилан Смит («Имя мне ночь»), Питер Тейт (играл орка Шаграта в «Возвращении короля»), Алекс Таррант («Морская полиция: Гавайи»), Леон Уэдем, Бенджамин Уокер («В сердце моря») и Сара Звангобани («Люби, как я хочу»).

А как встретили тизер и кадры зрители?

Не все оценили попытку Amazon взяться за сложный мир книг Толкина. Под тизером «Колец власти» на YouTube русскоязычные фанаты приводят цитату автора книг: «Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы». Правда, такого Толкин не писал (в оригинале фраза звучала по-другому и относилась к сотворению орков). Зато вот что Толкин писал точно (в письме 131, адресованном Мильтону Уолдману, редактору лондонского издательства «Коллинз»): «Одни легенды я бы представил полностью, но многие наметил бы только схематически, как часть общего замысла. Циклы должны быть объединены в некое грандиозное целое и, однако, оставлять место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма».

Впрочем, выражение недовольства зрителей началось еще после объявления части кастинга. Фанатов не устроил выбор Софиа Номвете на роль принцессы гномов Дисы и Исмаэля Круса на роль лесного эльфа Арондира. Проблемой стало то, что появление темнокожих гномов и эльфов вносит несоответствие с образами, знакомыми зрителям по книгам Толкина и фильмам Питера Джексона.

Реакцию фанатов предвосхитила продюсер сериала Линдси Вебер. «Нам казалось естественным, что адаптация произведения Толкина будет отражать то, как в действительности выглядит мир. Толкин для всех. Его истории рассказывают о выдуманных им расах, которые лучше работают, когда покидают рамки своих собственных культур и объединяются», — заявила она. Вебер также убеждена, что расовое многообразие поможет лучше продемонстрировать идеи Толкина о единстве.

В поддержку сериала выступила и исследовательница творчества Толкина Марина Риос Малдонадо: «Негативная реакция была очевидна. Однако вопрос в том, от кого она исходит. Кто эти люди, которые испытывают такую угрозу или отвращение от мысли, что эльф — это черный, латиноамериканец или азиат?»

Кто делает сериал?

Шоураннерами выступили Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Они вместе работали, например, над фильмами «Стартрек: Бесконечность» и «Круиз по джунглям». Первые два эпизода поставил Хуан Антонио Байона («Голос монстра»), с третьего по шестой — Уэйн Йип («Утопия»), а последние два — Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Чужестранка»).

Вместе с шоураннерами сценарий пишут Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Сопрано»), Джастин Добл («Очень странные дела»), Брайан Когман («Игра престолов»), Стефани Фольсом («История игрушек 4») и Хелен Шан («Ганнибал»).

Автор: Иван Трифонов

