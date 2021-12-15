На Disney+ выходит сериал о Бобе Фетте. Что про него известно?

В конце второго сезона «Мандалорца» показали возвращение Бобы Фетта — охотника за головами, появившегося еще в оригинальной трилогии. 29 декабря на стриминговой платформе Disney+ выйдет «Книга Бобы Фетта». Рассказываем, чем известен межзвездный охотник за головами и чего ждать от нового шоу.

Кто такой Боба Фетт и где он еще появлялся?

Впервые Боба Фетт, сыгранный Джереми Буллоком, появился в фильме «Империя наносит ответный удар». Образ Фетта вдохновлен героем Клинта Иствуда — Человеком без имени из спагетти-вестернов «долларовой трилогии» Серджио Леоне. В «Империя наносит ответный удар» Фетт выслеживал космический корабль «Тысячелетний сокол» и просил Дарта Вейдера отдать ему Хана Соло, за поимку которого назначили крупное вознаграждение. В эпизоде Боба Фетт пробыл на экране всего восемь минут, но уже тогда полюбился зрителям. В следующем фильме, «Возвращении джедая», после схватки с тем же Ханом Соло Боба Фетт оказался в пасти Сарлакка — похожего на осьминога огромного чудовища, которое обитает в пустынях на планете Татуин. Как ему удалось выбраться из Сарлакка — неизвестно, но на этом путь охотника не закончился.

В «Атаке клонов», втором фильме в трилогии приквелов, показана предыстория героя (тут его играет Дэниэл Логан). Оказалось, что Боба — клон Джанго Фетта (его роль досталась Темуэре Моррисону, который затем сыграл и взрослого Бобу Фетта). Джанго — знаменитый наемник, который воспитал Бобу. Во время битвы на Джеонозисе Джанго погибает на глазах Бобы Фетта (того ранит меч Мейса Винду, главы Высшего совета джедаев). Боба забирает шлем отца, чтобы продолжить его дело и отомстить Мейсу. История героя продолжается в мультсериале «Войны клонов»: Боба Фетт пытается убить Мейса Винду, становится главарем банды наемников и начинает выполнять заказы для Джаббы Хатта.

О чем сериал?

История Бобы Фетта начнется после финала второго сезона «Мандалорца». Там охотник вместе со своей напарницей Феннек Шанд (Мин-На Вэнь) убивает Биба Фортуну, бывшего прислужника Джаббы Хатта, и занимает трон короля преступного мира. «Джабба правил, внушая страх. Я намерен править, внушая уважение», — говорит герой в трейлере сериала. Спустя годы охоты за головами по всей галактике Боба Фетт попытается стать мудрым правителем на Татуине. Изменение в характере героя повлияет и на жанр: если «Мандалорец» и трилогии ориентировались на вестерны, то «Книга Бобы Фетта», скорее, ближе к кино о мафии. В шоу герой попытается завоевать доверие криминальных авторитетов.

В интервью The Hollywood Reporter шоураннер проекта Роберт Родригес рассказал, что для трейлеров использовали только половину пилотного эпизода, поэтому сериал мог показаться зрителям менее зрелищным, чем «Мандалорец». Родригес объяснил, что в каждой серии зрителей ждут сюрпризы, поэтому они не хотели раскрывать все карты в трейлерах. «Мы покажем вещи, которые вы даже не предполагаете увидеть», — добавил Родригес.

Кто работал над шоу?

В производстве участвовали создатели «Мандалорца»: продюсер «Мстителей» Джон Фавро, режиссер мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Дэйв Филони и режиссер «Города грехов» Роберт Родригес (он не только выступил шоураннером, но и поставил несколько эпизодов).

Создатели сериала с детства увлекались вселенной «Звездных войн», а Дэйву Филони в 5 лет даже подарили коллекционную фигурку Бобы Фетта. «Люди подшучивают над нами, говоря, что мы как дети, играющие в „Звездные войны“ на глазах у всех. И я хочу признаться, что это не так далеко от истины», — рассказал Джон Фавро в журнале Empire. К слову, The Hollywood Reporter предполагает, что бюджет у сериала такой же, как и у первого сезона «Мандалорца», — внушительные 100 млн долларов.

А что еще известно о проекте?

Всего в нем будет семь серий, новые эпизоды будут выходить на Disney+ по средам. Финальный эпизод появится 9 февраля.

Создатели обещают как новых, так и уже знакомых героев. Естественно, имена не раскрывают, но есть большая вероятность, что в шоу появится кто-то из «Мандалорца» («Книга Бобы Фетта» — его спин-офф).

По одной из теорий, в сериале вернется Грогу (так зовут Малыша Йоду). К такому выводу пришли, когда в сеть попали футболки для производственной команды сериала. На них в том числе был изображен бейби-Йода.

Что касается новых героев, то двух уже анонсировали в трейлере. Одна из них — девушка с ручным протезом, которая эффектно выезжает на байке на 45-й секунде ролика. Другая — представительница расы тви’леков, которую сыграла Дженнифер Билз, знакомая нам по фильму «Четыре комнаты» и сериалу «Обмани меня».

Темуэра Моррисон, играющий Фетта в «Книге», рассказал, что сюжет посвящен тому, где герой оказался после событий эпизода «Империя наносит ответный удар».

Съемки сериала прошли в конце 2020-го и первой половине 2021-го в Лос-Анджелесе.