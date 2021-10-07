На Кинопоиске выйдет сериал от аниматоров, работавших над антологией «Любовь. Смерть. Роботы». Что о нем известно?

На Кинопоиске эксклюзивно появится анимационный сериал Artificial Detective. Его создает российская студия Vivix. В 2019-м члены ее команды работали над эпизодами шоу Netflix «Любовь. Смерть. Роботы». Илья Мозжухин был ведущим 3D-аниматором новеллы Blindspot об ограблении группой киборгов. Художники его нынешней команды также работали над эпизодом Shape-Shifters про морпехов-оборотней. Теперь в разработке у Vivix собственный сериал.

В нем будет 12 серий, первые четыре выйдут на Кинопоиске в 2023 году. Вот что о шоу говорит Илья Мозжухин, сооснователь Vivix и режиссер анимации.

О чем будет проект?

Драмеди Artificial Detective (русское название еще обсуждается) посвящено приключениям робота-детектива Эда. Он создан, чтобы помогать людям-полицейским. Однажды Эда выключают на десятки лет, и он просыпается в мире, где пропали все люди. Так Эд открывает свое самое важное дело — дело о пропаже человечества. Во время расследования герой встречает различных обитателей мира будущего: робота-психолога, боевого робота-собаку и сервисных ботов, сошедших с ума.

Какой будет эта вселенная?

Это альтернативная история нашей планеты, где технологии будущего совмещены со стилистикой 1920 — 30-х. Середина XXII века. Мир пережил глобальную катастрофу, приведшую к созданию мегагородов с миллиардами людей. Чтобы решить проблему перенаселения, человечество испытывает различные технологии, включая роботизацию. Последствия этих поисков привели мир к краху цивилизации в ее стандартном понимании.

В каком визуальном стиле выполнен проект? На что больше похож?

Стилистика проекта — декопанк с отсылками к ар-деко, ретрофутуризму и неонуару. Вдохновлялись в первую очередь ар-деко, которое было популярно в западной культуре в 1920-х и оказало значительное влияние на советскую архитектуру 1930-х.

Интонационно он похож на «Стражей Галактики», «Любовь. Смерть. Роботы» (эпизод «Три робота» из первого сезона) и фильм «Робот по имени Чаппи». По стилистике близок к эпизоду «Звездная команда» из второго сезона альманаха Netflix.

Сколько художников над ним работает?

На сегодня над проектом работает команда из 50 русскоязычных художников с опытом создания крупнейших анимационных, игровых и кинопроектов, таких как «Любовь. Смерть. Роботы», кинофраншизы Marvel и DC («Человек-паук: Вдали от дома», «Тор: Рагнарёк», «Аквамен»), игровые трейлеры «League of Legends» и «Call of Duty», полнометражный анимационный проект «Кингсглейв: Последняя фантазия XV».

Больше всего мы гордимся тем, что делаем один из крупнейших анимационных проектов в мире, который станет знаковым для рынка взрослой анимации. Для этого мы детально проработали мир сериала, который сможет развиваться и в компьютерных играх. Проект обладает уникальным визуальным стилем, и мы надеемся встать на один уровень с мировыми грандами анимации, такими как Pixar и Blur Studio.