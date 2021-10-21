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На Кинопоиске выйдет сериал о вспышке ВИЧ в СССР. Как его снимают?

В Москве и Волгограде начались съемки сериала Кинопоиска «Нулевой пациент». Его сюжет основан на реальных событиях — первой в СССР вспышке ВИЧ, возникшей в детской больнице Элисты в 1980-е годы. Тогда было заражено более 70 детей и несколько взрослых.

В главной роли снимается Никита Ефремов («Хороший человек»). Он играет врача-эпидемиолога Дмитрия Гончарова, который раньше помогал солдатам в Афганистане, а затем был руководителем первого СПИД-центра в СССР. Он отправляется в Элисту, чтобы расследовать массовое заражение в детской больнице. В сериале также снимаются Павел Майков, Аскар Ильясов, Игорь Гордин, Евгений Стычкин и Елизавета Шакира. Премьера шоу, над которым работает продюсерская компания «Среда», состоится весной 2022 года только на Кинопоиске.

Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
Никита Ефремов
Евгений Стычкин
Никита Ефремов и Елизавета Шакира
Павел Майков
Дмитрий Колчин
Евгений Санников
Сергей Трофимов
Евгений Санников
Никита Ефремов
Евгений Стычкин, Павел Майков
Аскар Ильясов

Драму снимают Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарий написал Олег Маловичко («Хрустальный»). Специально для Кинопоиска он рассказал, как работали над этой историй.

Олег Маловичко

Сценарист

Мне крайне важной показалась возможность порассуждать о ВИЧ не в медицинском, а в социальном аспекте. Дополнительный интерес представляла сама эпоха слома страны, накладывающая отпечаток на происходящее. Это атмосфера перепутья, предощущения надвигающейся катастрофы, но в то же время надежды на новую, лучшую жизнь, отзывающейся в судьбах героев.

Во время подготовки картины мы небольшой группой выезжали в Элисту, где говорили с участниками событий. Родителями, потерявшими детей в результате заражения. Это была эмоционально крайне тяжелая встреча, оставившая неизгладимый след в моей душе уж точно. Именно по результатам этой встречи мы решили отойти от документальности, избегая параллелей с судьбами реальных участников событий, в сторону, скорее, художественного высказывания.

Персонаж Никиты Ефремова, Дмитрий — это немного блюзовый герой. Он мучительно пытается разобраться в том, хороший он или нет. И получает возможность ответить на этот вопрос в столкновении с тяжелым выбором. Не между хорошим поступком и плохим — это было бы как раз просто, — а между двумя кривыми и неудобными правдами.

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