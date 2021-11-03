В нашем шоу Олег Трофим и Chuck Review обсуждают «Игру в кальмара» и лучшего Джокера

Фильм Ланса Оппенгейма, показанный на фестивале Beat Film Festival. Это история о маленьком американском городке, жители и администрация которого решили создать настоящую мегакомунну для пожилых людей. Создать для них условия, которые были бы похожи на идеальную пенсию, на рай для стариков. Конечно, там не все так просто, рай на Земле, в котором живут люди, это не совсем рай. И тем не менее, это удивительное место, сюрреалистичное и уникальное. Очень крутая документалка, их еще много есть в подборке фестиваля на КиноПоиске.