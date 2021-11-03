В нашем шоу Олег Трофим и Chuck Review обсуждают «Игру в кальмара» и лучшего Джокера

Вышел третий выпуск нашего познавательно-развлекательного шоу «Докажи, если сможешь». Его гостями стали Даниил Лазаренков, создатель видеоблога о кино Chuck Review, и режиссер Олег Трофим, поставивший кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор».
Участники шоу должны за 30 секунд рассказать о фильме или сериале, который называет ведущий Женя Калинкин. Игроку нужно так описать проект, чтобы все поверили, что он его смотрел (даже если это не так). Гостями первых выпусков были рэпер GONE.Fludd и клипмейкер Алина Пязок, а также режиссер Юрий Быков и музыкант Loqiemean (Роман Худяков). Эпизоды с ними уже доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.
Что советуют посмотреть герои выпуска?
Олег Трофим, режиссер
«Мне двадцать лет»
Удивительное, масштабное полотно о жизни подростков середины прошлого века в Советском союзе. В фильме задаются важные вопросы для каждого молодого человека. Это вопросы о пути и о том, во что верить. Это очень красивый фильм. Я бы мечтал оказаться в Советском союзе той эпохи, прогуляться там, просто увидеть город, людей глазами Марлена Хуциева.
«Кинг Конг»
Пожалуй, один из самых впечатляющих из просмотренных за последнее время фильмов благодаря своему тонкому юмору, размаху, чувству сказки, которое дарит гений Питер Джексон. В картине совершенно невероятные, непредсказуемые и динамичные экшн-сцены. Пожалуй, только на его фильмах у меня случаются моменты, когда я ловлю себя на том, что челюсть отвисла до пола, а глаза перестали моргать.
«Что-то вроде рая»
Фильм Ланса Оппенгейма, показанный на фестивале Beat Film Festival. Это история о маленьком американском городке, жители и администрация которого решили создать настоящую мегакомунну для пожилых людей. Создать для них условия, которые были бы похожи на идеальную пенсию, на рай для стариков. Конечно, там не все так просто, рай на Земле, в котором живут люди, это не совсем рай. И тем не менее, это удивительное место, сюрреалистичное и уникальное. Очень крутая документалка, их еще много есть в подборке фестиваля на КиноПоиске.
Даниил Лазаренков, видеоблогер
«Легенда о волках»
Потрясающий мультфильм от не менее потрясающего Томма Мура. Очень обидно, что из-за Covid премьера прошла сравнительно тихо, хотя мультфильм заслуживает масштабной огласки. Эта работа вызывает не меньший эмоциональный отклик, чем условный «Король лев», здесь все приправлено невероятным колоритом Ирландии. Потрясающий мультфильм, которую нужно всем посмотреть, наравне с остальными работами Томма Мура.
«Дюна»
Я очень скучал по эпическим фэнтези на большом экране. И Дени Вильнёв наконец-то дал нам КИНО. После «Дюны» ты чувствуешь запах большой франшизы с супер проработанным миром и, разумеется, запах специй.
«Голяк»
Я люблю Гая Ричи, но Гая Ричи очень мало и сериал «Голяк» восполняет эту нехватку. Очень веселый, непринужденный и компанейский сериал с английским Колоритом. Местами ржал как заведенный.