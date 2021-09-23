КиноПоиск
Попробовать Плюс

«Капитан Волконогов бежал» стал лучшим фильмом по версии зрителей «Кинотавра»

Обсудить0

Победителем зрительского голосования на 32-м «Кинотавре» стал фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Драма с Юрой Борисовым набрала 8,7 баллов из 10.

Партнером голосования выступил КиноПоиск. Награда традиционно вручается в конце фестиваля. Победитель получил фирменную статуэтку и умную колонку Яндекс.Станция с годовой подпиской на онлайн-кинотеатр КиноПоиска.

Действие фильма «Капитан Волконогов бежал» разворачивается в 1930-е годы. В центре истории — сотрудник правоохранительных органов Федор Волконогов (Юра Борисов). Его объявляют преступником, но капитану удается бежать до того, как за ним приходят сослуживцы. Экс-чекисту является посланник с того света — он объявляет, что после смерти Волконогов попадет в ад, если его не простит хотя бы один родственник репрессированных. Капитан отправляется в путь, чтобы получить прощение.

Среди других фильмов, показанных на «Кинотавре», Наташа Меркулова выделила «Море волнуется раз» Николая Хомерики и «Герду» Натальи Кудряшовой (фильм также оценил Гаспар Ноэ). Алексей Чупов тоже отметил «Герду» и еще «Дунай»,  режиссерский дебют Любови Мульменко, сценаристки фильмов «Комбинат „Надежда“» и «Верность».

Остальные оценки зрителей распределились следующим образом:

В 2020 году победа в зрительском голосовании досталась ленте Оксаны Карас «Доктор Лиза», а в 2019-м — картина Анны Пармас «Давай разведемся!».

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Портрет незнакомца»: суповой набор интеллигенции в эпоху застоя от труппы «Мастерской Фоменко»

«Портрет незнакомца»: суповой набор интеллигенции в эпоху застоя от труппы «Мастерской Фоменко»

Сегодня1
«Герда»: Спящая красавица в поисках лучшей жизни

«Герда»: Спящая красавица в поисках лучшей жизни

Вчера6
#щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

#щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

23 сентября10
«Подельники»: Юра Борисов в гостях у сказки

«Подельники»: Юра Борисов в гостях у сказки

23 сентября0

Главное сегодня

11 лучших трейлеров недели: Oxxxymiron руководит вампирами, а Бенедикт Камбербэтч рисует котят

Вчера21
11 лучших трейлеров недели: Oxxxymiron руководит вампирами, а Бенедикт Камбербэтч рисует котят
Почему «Клиника» не просто ситком
Культовые сериалы

ВидеоПочему «Клиника» не просто ситком

Сегодня0
«Герда»: Спящая красавица в поисках лучшей жизни

«Герда»: Спящая красавица в поисках лучшей жизни

Вчера6
#щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

#щелкнапамять: звезды снимают фестиваль «Кинотавр» на пленочные фотокамеры

23 сентября10
Что смотреть дома: «Основание», «Общага», «Мартин Иден»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Основание», «Общага», «Мартин Иден»

Вчера8
«Портрет незнакомца»: суповой набор интеллигенции в эпоху застоя от труппы «Мастерской Фоменко»

«Портрет незнакомца»: суповой набор интеллигенции в эпоху застоя от труппы «Мастерской Фоменко»

Сегодня1
«Капитан Волконогов бежал» стал лучшим фильмом по версии зрителей «Кинотавра»

«Капитан Волконогов бежал» стал лучшим фильмом по версии зрителей «Кинотавра»

3 часа назад4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт