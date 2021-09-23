«Капитан Волконогов бежал» стал лучшим фильмом по версии зрителей «Кинотавра»

Победителем зрительского голосования на 32-м «Кинотавре» стал фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Драма с Юрой Борисовым набрала 8,7 баллов из 10.

Партнером голосования выступил КиноПоиск. Награда традиционно вручается в конце фестиваля. Победитель получил фирменную статуэтку и умную колонку Яндекс.Станция с годовой подпиской на онлайн-кинотеатр КиноПоиска.

Действие фильма «Капитан Волконогов бежал» разворачивается в 1930-е годы. В центре истории — сотрудник правоохранительных органов Федор Волконогов (Юра Борисов). Его объявляют преступником, но капитану удается бежать до того, как за ним приходят сослуживцы. Экс-чекисту является посланник с того света — он объявляет, что после смерти Волконогов попадет в ад, если его не простит хотя бы один родственник репрессированных. Капитан отправляется в путь, чтобы получить прощение.

Среди других фильмов, показанных на «Кинотавре», Наташа Меркулова выделила «Море волнуется раз» Николая Хомерики и «Герду» Натальи Кудряшовой (фильм также оценил Гаспар Ноэ). Алексей Чупов тоже отметил «Герду» и еще «Дунай», режиссерский дебют Любови Мульменко, сценаристки фильмов «Комбинат „Надежда“» и «Верность».

Остальные оценки зрителей распределились следующим образом:

В 2020 году победа в зрительском голосовании досталась ленте Оксаны Карас «Доктор Лиза», а в 2019-м — картина Анны Пармас «Давай разведемся!».