«Золото Умальты»: живописный истерн Андрея Богатырёва и хабаровского губернатора

В новом фильме Андрей Богатырёв возвращается к приемам «Красного призрака». Это снова истерн, но еще более исторический — про то, как в 1917 году хабаровский купец (Александр Самойленко) собирает команду наемников, чтобы отыскать украденные у него 40 пудов золота. Но у персонажей Артёма Ткаченко и Софьи Эрнст свои планы насчет драгметалла. Так, а при чем тут губернатор? Объясняет Тимур Алиев.

О чем это

Артём Ткаченко

Зима 1917-го. С дальневосточных золотых приисков в Благовещенск везут на подводах ценный груз. Он принадлежит матерому купцу Леонтию Булыгину (Александр Самойленко). «Мы, Булыгины, чужого не берем, но свое не отдадим», — поясняет он друзьям за обедом в Петрограде. У неизвестных в масках шаманов иное мнение на счет булыгинской собственности: конвой перебит, и золото перекочевало в руки экспроприаторов.

Одному из конвойных, Чагину (Алексей Шевченков), удалось выжить. Тут на экране идет плагиат из «Дуэлянта»: раненый Чагин проваливается под лед реки Умальты, но добрые тунгусы вылавливают его, залечивают раны и возвращают к жизни. Тем временем весть об исчезновении золота доходит до Булыгина в Петрограде. В страховой компании разводят руками. «Банка больше не существует, выплат не будет», — бросает управляющий, пока из конторы выносят мебель.

Единственное утешение купца — актриса Софья (Софья Эрнст), которая делает первые шаги в русском кино (тут следует ироничное камео самого Андрея Богатырёва в микророли режиссера русского вестерна). Вместе с ней (и еще двумя актерами того самого вестерна) Булыгин едет на край земли, чтобы вернуть свое. Большая ошибка! Из флешбэков мы узнаем историю отставного офицера Долецкого (Артём Ткаченко), ограбившего караван с золотом. И что же вы думаете? Он тоже был любовником Софьи!

Кто это сделал

Александр Самойленко

Сам господин губернатор! «Золото Умальты» — проект, созданный при поддержке администрации Хабаровского края и лично Михаила Дегтярёва. Более того, он заявлен как автор идеи во вступительных титрах. Дегтярёв прочитал роман-хронику Станислава Глухова «Возвращение на Умальту», где описывалось реальное историческое ограбление обоза Нимано-Буреинской золотопромышленной компании, прииски которой работали на реке Умальте. По сей день исчезнувшее золото так и не нашли, а по мотивам этой истории решили сделать художественный фильм.

Скромную роль режиссера выполняет Андрей Богатырёв. После жанровой чехарды последних лет (спортивный байопик «Легенда о самбо», военно-патриотическая комедия «За Палыча!» и семейное фэнтези «Баба Мороз и тайна Нового года») он возвращается, так сказать, к истокам — вестерну «Красный призрак» с Юрой Борисовым.

Сценарий фильма написала Ольга Погодина-Кузмина, параллельно осуществившая новеллизацию картины. Так что если вдруг какие-то нюансы сюжета вызовут у вас вопросы, то есть куда заглянуть. «Если что-то покажется неясным, приобретайте книгу, там все подробно», — объявила Ольга на премьере «Золота Умальты».

Как это снято

Многослойный, но местами недокрученный истерн на благодатном историческом материале. Вступительная перестрелка, с которой фильм начинается, задает бодрый темп, и дальше будет немало интриг и кровавых убийств. Но постепенно фильм обрастает все новыми и новыми сюжетными разветвлениями, в которых сам черт ногу сломит. «Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее», — вопрос профессора Преображенского хочется адресовать и режиссеру, и сценаристу. Вероятно, тут и пригодится книга.

Богатырёв не скрывает влияния спагетти-вестернов, прямо цитируя их при первой удобной возможности: суровые мужские взгляды из-под густых бровей, рука на спусковом крючке, смертельный антагонизм между людьми в шляпах и людьми в перьях.

Большая часть картины снималась на живописной натуре — в Хабаровском крае, в Ленинградской области и в Карелии. Бескрайние леса и горы, устремленные ввысь, неплохо смотрятся при съемке с дрона. В кадре появляются и Амурские столбы, и заповедное ледниковое Медвежье озеро, вокруг которого скитаются наемники Булыгина. Фактурно и сочно смотрятся и другие локации, в которых происходит действие, — от пещеры, где Долецкий со товарищи прячут украденное золото, до хабаровского Чайна-тауна, квартала опиумных курилен и «квартала красных фонарей». Но есть нюанс: фильм снимался при поддержке Первого канала, и панорамы российской природы выглядят довольно сериально.

К золотому запасу фильма можно смело отнести и Самойленко с Ткаченко и Шевченковым. Самойленко в роли купчины-кулака смотрит на мир с кирпичным, безэмоциональным лицом. Шевченков вживается в амплуа таежного Рэмбо. Ткаченко безупречно отыгрывает роль отмороженного мерзавца, готового на все ради наживы. В этом ему помогают противные усики щеткой.

Вердикт

Софья Эрнст

«Золото Умальты» неидеальный, но все же интересный пример российского костюмно-видового экшена. Фильм, несмотря на явно растянутый (всей линией с Софьей) хронометраж, увлекает, предлагая окунуться в лихо (даже слишком лихо) закрученную историю о приключениях разношерстной таежной братвы. Богатырёв продолжает строить метавселенную русского истерна, пусть пока немного кособокую, с малыми народами вместо индейцев и каторжанами вместо ковбоев. Ну, и с самим Богатырёвым вместо Тарантино.

Автор: Тимур Алиев