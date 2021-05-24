9 лучших трейлеров недели: Джоли спасает мир, Тейлор-Джой танцует в кабаре, а Безруков сидит в клетке

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«Вечные»

Первый в коллекции Marvel кинокомикс от оскароносного режиссера — китаянки Хлои Чжао, получившей статуэтку за «Землю кочевников». Вечными называют бессмертных людей с суперсилой, которых создали космические боги Целестиалы. Более 7000 лет Вечные тайно жили на Земле и защищали человечество от злых суперлюдей — Девиантов. На замену Мстителям пришли воительница Тена (Анджелина Джоли), превращающая космическую энергию в оружие, летающий лидер Вечных Икарис (Ричард Мэдден), манипулирующая материей Серси (Джемма Чан) и целительница Аджак (Сальма Хайек).

«Прошлой ночью в Сохо»

Аня Тейлор-Джой снова отправляется в 1960-е в психологическом триллере Эдгара Райта. Студентка Элоиза (ее играет звезда «Кролика Джоджо» Томасин МакКензи) мечтает о карьере в моде. Однажды во сне она перемещается в свингующий Лондон, где все принимают ее за певицу Сэнди (Тейлор-Джой). Постепенно грань между грезами и реальностью стирается, и призраки прошлого угрожают героине. Подробнее о трейлере и культурных отсылках Райта мы рассказывали тут.

«Пороховой коктейль»

Женская версия «Джона Уика» со звездой Marvel Карен Гиллан и Линой Хиди, Серсеей Ланнистер из «Игры престолов». Наемная убийца Сэм проваливает задание, чтобы спасти 8-летнюю девочку. Теперь ее боссы — криминальная шайка «Фирма» — грозят героине расправой. Чтобы спастись, Сэм объединяется с бросившей ее 12 лет назад мамой (тоже киллером) и стильной троицей библиотекарей-наемниц. Комедийный боевик поставил режиссер «Очень плохих парней» Навот Папушадо.

«Бендер: Начало»

Приквел «12 стульев», в котором Сергей Безруков играет Ибрагима Бендера — турецко-подданного афериста и предполагаемого отца Остапа Бендера (Арам Вардеванян). Сюжет разворачивается в 1919 году, когда оба Бендера пытаются украсть царский бриллиантовый жезл, за которым параллельно охотятся бандиты и белые офицеры. В приключенческой комедии также снялись Юрий Колокольников, Александр Цекало, Гарик Харламов и Ольга Сутулова. Режиссером выступил Игорь Зайцев («За час до рассвета», «Каникулы строгого режима»).

«Война будущего»

Крис Пратт снова спасает мир. Во время футбольного матча на поле из ниоткуда появляются солдаты из будущего. Дело в том, что через 30 лет на Землю нападает инопланетная раса, и люди возвращаются в прошлое, чтобы найти и забрать с собой новобранцев. Помимо Пратта, ряды спасателей Земли пополнят Ивонн Страховски («Рассказ служанки») и Дж. К. Симмонс («Одержимость»). Научную фантастику поставил режиссер «Робоцыпа» и «ЛЕГО Фильм: Бэтмен» Крис МакКей.

«Время»

Запутанный триллер М. Найта Шьямалана о летнем отдыхе, который оборачивается катастрофой. Семья приезжает на дикий пляж по совету из интернета и обнаруживает, что время там течет иначе, чем в других местах. Дети взрослеют за несколько часов, а родители стремительно старятся. Как выбраться из песчано-временной ловушки, никто не знает. Фильм основан на французском комиксе «Замок из песка».

«Вызов ограничен»

Корейский ремейк испанского триллера «Незнакомец». Банковский сотрудник оказывается в заложниках в собственной машине: под его сиденьем заложена бомба. Стоит герою встать, машина взорвется вместе с ним и двумя его детьми, сообщает по телефону аноним. В это время на глазах героя от такой же бомбы погибает коллега, а виновником аноним выставляет его самого. Теперь мужчине предстоит спасти себя и детей от преступника в телефоне, параллельно скрываясь от полиции. В роли злодея — звезда дорам Чи Чхан-ук.

«Повесть о конце света», 1-й сезон

Экранизация одноименной манги с жестокими боями. На общем собрании божества решают, что человечество неисправимо в своих пороках и в целом бесполезно, поэтому его пора уничтожить. Одна из валькирий убеждает дать людям шанс, если те победят в честной борьбе. Она собирает выдающихся представителей человечества для сражений с богами.

«Ложноположительный»

Хоррор об ужасах беременности. Семейная пара обращается к известному врачу (Пирс Броснан), чтобы завести ребенка. Вскоре женщине удается забеременеть, но после этого у нее начинаются ужасные видения. Она подозревает, что врач что-то с ней сделал, но ее близкие ей не верят.