Кинокритики и киноведы подвели итоги 2020 года. Лучший фильм — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского

В Москве состоялось вручение премии «Белый слон», присуждаемой российскими киноведами и кинокритиками. Лучшим фильмом стала драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, посвященная расстрелу рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Недавно режиссер объявил, что снимает фильм с номинации. Он объяснил это тем, что награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» является политическим жестом и потому противоречит философии «Белого слона». Позже организаторы уточнили, что устав премии не предусматривает исключение фильмов из перечня номинантов.
Якутскую картину «Пугало», победившую на последнем «Кинотавре», наградили дважды — за режиссуру (Дмитрий Давыдов) и главную женскую роль (Валентина Чыскыырай-Романова). Также две премии получила комедия Михаила Сегала «Глубже!» — ее отметили за сценарий и лучшую мужскую роль (Александр Паль).
Полный список победителей:
Лучший фильм
Лучшая режиссерская работа
Лучший сценарий
- Елена Киселева и Андрей Кончаловский, «Дорогие товарищи!»
- Михаил Сегал, «Глубже!»
- Иван. И. Твердовский, «Конференция»
Лучшая операторская работа
- Антон Громов и Алишер Хамидходжаев, «Преступный человек»
- Николай Желудович, «Трое»
- Андрей Найденов, «Дорогие товарищи!»
- Ирина Уральская, «Блокадный дневник»
Лучшая работа художника
- Ваня Боуден, «Конференция»
- Александр Загоскин, Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова, «Серебряные коньки»
- Ирина Очина, «Дорогие товарищи!»
- Ираида Шульц, «Блокадный дневник»
Лучшая музыка к фильму
Лучшая главная женская роль
- Юлия Высоцкая, «Дорогие товарищи!»
- Наталья Павленкова, «Конференция»
- Валентина Чыскыырай-Романова, «Пугало»
Лучшая главная мужская роль
Лучшая роль второго плана
- Татьяна Догилева, «Доктор Лиза»
- Сергей Дрейден, «Блокадный дневник»
- Виктория Исакова, «Человек из Подольска»
Лучший фильм-дебют
Лучший документальный фильм
- «Будьте здоровы!»
- «Государственные похороны»
- «Гунда»
- «Котлован»
Лучший анимационный фильм
- «Ба»
- «Боксбалет»
- «Привет, бабульник!»
- «Уточка и кенгуру»
- «Хозяйка медной горы»
Лучший короткометражный фильм
- «Из Ховрино»
- «Курчатов»
- «Мы — значит»
- «Роман»
Лучший сериал
Приз молодых кинокритиков «Голос»
Приз им. основателя премии Мирона Черненко
- Клара Исаева — за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность
Специальный приз «Событие года»
- Алексей Навальный и его творческий коллектив (документальные фильмы-расследования)
Специальный приз «Событие года»
Приз за вклад в искусство кино
В этом году «Белый слон» оказался в центре скандала. В марте, еще до заявления Кончаловского, между экспертным советом и учредителями премии произошел конфликт из-за предложения дать специальный приз Навальному. В результате учредившая премию Гильдия киноведов и кинокритиков, которая входит в Союз кинематографистов России, решила выйти из состава учредителей «Белого слона».
Источник: «Белый слон»
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