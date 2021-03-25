Кинокритики и киноведы подвели итоги 2020 года. Лучший фильм — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского

В Москве состоялось вручение премии «Белый слон», присуждаемой российскими киноведами и кинокритиками. Лучшим фильмом стала драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, посвященная расстрелу рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Недавно режиссер объявил, что снимает фильм с номинации. Он объяснил это тем, что награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» является политическим жестом и потому противоречит философии «Белого слона». Позже организаторы уточнили, что устав премии не предусматривает исключение фильмов из перечня номинантов.

Якутскую картину «Пугало», победившую на последнем «Кинотавре», наградили дважды — за режиссуру (Дмитрий Давыдов) и главную женскую роль (Валентина Чыскыырай-Романова). Также две премии получила комедия Михаила Сегала «Глубже!» — ее отметили за сценарий и лучшую мужскую роль (Александр Паль).

Полный список победителей:

Лучший фильм

Лучшая режиссерская работа

Лучший сценарий

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника

Лучшая музыка к фильму

Лучшая главная женская роль

Лучшая главная мужская роль

Лучшая роль второго плана

Лучший фильм-дебют

Лучший документальный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший короткометражный фильм

Лучший сериал

Приз молодых кинокритиков «Голос»

Приз им. основателя премии Мирона Черненко

Клара Исаева — за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность

Специальный приз «Событие года»

Алексей Навальный и его творческий коллектив (документальные фильмы-расследования)

Специальный приз «Событие года»

Приз за вклад в искусство кино

В этом году «Белый слон» оказался в центре скандала. В марте, еще до заявления Кончаловского, между экспертным советом и учредителями премии произошел конфликт из-за предложения дать специальный приз Навальному. В результате учредившая премию Гильдия киноведов и кинокритиков, которая входит в Союз кинематографистов России, решила выйти из состава учредителей «Белого слона».