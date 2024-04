Немая комедия про бобров и шоу-экзорцизм: гид по программе хорроров «Дикие ночи» на ММКФ-2024

На ММКФ существуют не только конкурс и спецпоказы (в этом году фестиваль закрывает долгожданный блокбастер «Майор Гром: Игра»). Даже после радикального реформирования репертуарной политики ММКФ (сегодня его международная программа напоминает зрителю не о Каннах или Венеции, а о фестивале кино стран Азии и Африки, когда-то проходившем в советском Ташкенте) в лайн-апе смотра можно разыскать кое-что диковинное и любопытное. Например, в разделе черно-белых фильмов (да, сегодня это довольно неожиданные критерии для селекции программ) спрятана антиколониальная драма про юные годы Франца Фанона, одного из идеологов алжирской революции и теоретика психомарксизма, повлиявшего на Че Гевару и Герберта Маркузе. Но самые странные, страшные, смешные и абсурдные картины собраны в программе Егора Москвитина «Дикие ночи».

Главный гвоздь программы — неожиданный хоррор-хит, который полюбился американским критикам еще с момента премьеры на фестивале South by Southwest (на Rotten Tomatoes у него 97% положительных рецензий). Это жуткое и стильное мокьюментари о скандальном хеллоуинском выпуске вымышленного вечернего шоу «Ночные совы» 1977 года, во время которого ведущий Джек Дэлрой (Давид Дастмалчян) приглашает в эфир одержимую девушку Лили (Ингрид Торелли), а также экспертов по паранормальщине и скептиков. Критики ставят «Полночь с дьяволом» в число лучших фильмов про экзорцизм наряду с «Изгоняющим дьявола» Фридкина. Всё благодаря актерским работам (Дастмалчян очень хорош в роли циничного телеведущего), шокирующим сюжетным поворотам и умелой стилизации под телевизионную картинку 1970-х. В июне «Полночь с дьяволом» также выйдет в российский прокат.

Еще один хит американского независимого кино, но на этот раз не жутко страшный, а дико смешной. Главный герой — непутевый потребитель и производитель яблочного бренди Жан Каяк (Райланд Бриксон Коул Тьюз, он же соавтор сценария), который спалил все свое хозяйство и теперь мечтает жениться на дочери торговца пушниной. Но отец ставит условие: свадьба состоится, только если Каяк добудет ему сотню бобровых шкур. «Сотни бобров» сняты довольно причудливо — это не просто комедия, а немой черно-белый слэпстик, который похож и на ранние комедии в духе Чарли Чаплина, и на анимацию в духе Тома и Джерри, и на «Деревню дураков» из «Каламбура». Количество гэгов тут зашкаливает (забавные моменты раз в полминуты), а изобретательность авторов по-хорошему изумляет, хотя к финалу от безудержного креатива становится тяжеловато.

Подросток-синефил Баки (Логан Брунер) мечтает делать претенциозное арт-кино, но вынужден снимать зомби-хоррор для любительского фестиваля. Важный нюанс: главной звездой фильма становится его отец, превратившийся в нежить после контакта с метеоритом, который приземлился у них на заднем дворе. All You Need is Blood — немного кринжовый (не все шутки про кино тут кажутся удачными), но все же искренний и забористый дебют Купера Робертса. Фильм напоминает одновременно ранние фильмы Сэма Рэйми и первые треш-эксперименты Питера Джексона. Неожиданный сюрприз: роль актрисы-неудачницы сыграла Мена Сувари, звезда «Американского пирога» и «Красоты по-американски».

Единственная документалка в программе посвящена брюсплотейшену — так называют десятки фильмов, в которых продюсеры пытались повторить успех боевиков с Брюсом Ли после скоропостижной смерти актера. В итоге актеры-двойники под псевдонимами Брюс Ле, Брюс Лай, Драгон Ли и другие вынуждены были играть Брюса Ли в завиральных байопиках или сниматься в неавторизованных сиквелах-приквелах-пародиях-спин-оффах «Выхода дракона», «Кулака ярости» и «Большого босса». Дошло даже до фильма «Дракон жив», где мастер боевых искусств (его сыграл Брюс Люн) попадает в ад и встречает там Попая, Дракулу, Эммануэль и Клинта Иствуда. Документалка с трепетом фиксирует то, до каких чудовищных, но по-своему прекрасных масштабов может мутировать жанровое кино, а многие из клонов Ли также дают развернутые комментарии по поводу своей карьеры.

Отреставрированная классика японского хоррора. В 1988 году Банмэй Такахаси снял пугающий триллер, напоминающий итальянское джалло (с поправкой на то, что личность маньяка мы знаем сразу). Молодая домохозяйка Ясуко (Кэйко Такахаси) живет в типичном многоквартирном доме с сыном и мужем. Когда муж уезжает на несколько дней командировку, она начинает стремительно сходить с ума от телефонного спама и назойливых коммивояжеров. Однажды она случайно калечит дверью руку одного из них, и мстительный сейлсмен начинает планомерно изводить Ясуко. «Дверь» даже по меркам 2024 года выглядит как минимум небанально: напряженный саспенс тут контрастирует с приятным медитативным саундтреком, а главная героиня слышит всех собеседников как бы сквозь шум телефонных помех, даже если говорящий находится прямо перед ней.

Французский слоубёрнер, действие которого разворачивается в 1990-х; что-то вроде «Сумерек», если бы главным героем был Эдвард. Семья с сыном-вампиром въезжает в новый район, где подросток влюбляется в соседскую дочь. Меланхоличный и неторопливый представитель жанра в духе недавних «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь» и «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца».

Фильм, снятый по мотивам реальных событий, которые произошли в Кыргызстане в 2009 году. Время бандитизма потихоньку заканчивается, но подростки в глубинке все еще живут по понятиям. Школьники Актан (Раун Ахмедов), Бекзат (Камбар Нургали) и Кубат (Дамир Амангельдин) оказываются в центре скандала, связанного с огнестрельным оружием, из которого убивают одного из посетителей кафе. «Приговор» — это мрачная криминальная драма, напоминающая и социальные боевики Юрия Быкова, и «Штурм» Адильхана Ержанова.

Короткий и средний метр

Еще один блок «Диких ночей» будет состоять сразу из трех фильмов с хронометражем поменьше. Туда входят: испанское мрачное фэнтези «Джаггернаут» — молчаливый фильм о рыцаре, который несет свою ношу (что-то среднее между «Легендой о Зеленом Рыцаре» и «Седьмой печатью»); британский черно-белый фолк-хоррор «Ты придешь к огню» про нескольких мужчин, сопровождающих гроб с покойником («Маяк» встречает «Поле в Англии»); и испанский хоррор «Проклятые» про девочек, которые связаны друг с другом загадочной куклой.

Автор: Марат Шабаев