Премьеру «King’s Man: Начало» отложили на полгода

Disney отложила выход нескольких фильмов, снятых компаниями 20th Century Studios и Searchlight. Среди них — боевик «King’s Man: Начало», который выйдет на полгода позже — 20 августа вместо 12 марта 2021-го.
Другие изменения в графике студии:
- Мультфильм «Неисправимый Рон» выйдет 22 октября вместо 23 апреля 2021-го;
- Хоррор «Ночной дом» с Ребеккой Холл — 16 июля 2021-го;
- Драма «Глаза Тэмми Фэй» с Джессикой Честейн и Эндрю Гарфилдом — 24 сентября 2021-го;
- Триллер Скотта Купера «Оленьи рога» — 29 октября 2021-го;
- «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо — 3 декабря 2021-го.
Кроме того, Disney исключила из расписания мультфильм «Закусочная Боба». Он должен был выйти 9 апреля.
Недавно MGM и Sony также отложили свои новые проекты. Теперь «Не время умирать» должен выйти ближайшей осенью, а «Морбиус» и экранизация серии игр «Uncharted» — в начале 2022 года.
Переносы премьер по-прежнему связаны с пандемией. Несмотря на то, что во многих странах уже идет вакцинация от COVID-19, в киноиндустрии точно не знают, когда кинотеатры вернутся к полноценной работе.
Источник: Variety
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