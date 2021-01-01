Премьеру «King’s Man: Начало» отложили на полгода

Disney отложила выход нескольких фильмов, снятых компаниями 20th Century Studios и Searchlight. Среди них — боевик «King’s Man: Начало», который выйдет на полгода позже — 20 августа вместо 12 марта 2021-го.

Другие изменения в графике студии:

Кроме того, Disney исключила из расписания мультфильм «Закусочная Боба». Он должен был выйти 9 апреля.

Недавно MGM и Sony также отложили свои новые проекты. Теперь «Не время умирать» должен выйти ближайшей осенью, а «Морбиус» и экранизация серии игр «Uncharted» — в начале 2022 года.

Переносы премьер по-прежнему связаны с пандемией. Несмотря на то, что во многих странах уже идет вакцинация от COVID-19, в киноиндустрии точно не знают, когда кинотеатры вернутся к полноценной работе.