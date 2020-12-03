КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

«Не время умирать» перенесли на октябрь 2021-го. «Uncharted» и «Морбиуса» отложили на 2022-й

Обсудить0

Universal и Sony вновь скорректировали график будущих премьер. 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» теперь ожидается в кинотеатрах 8 октября 2021-го, а не 1 апреля, как планировалось до этого. Релиз адаптации игры «Uncharted» перенесли на следующий год — приключенческая картина теперь должна увидеть свет 11 февраля 2022-го.

Обновленный график выглядит так:

Все переносы в первую очередь связаны с нестабильностью проката на фоне пандемии коронавируса. В США по-прежнему высок уровень заболеваемости, и 65% кинотеатров страны закрыты. Среди них крупнейшие площадки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, без которых окупаемость дорогостоящих блокбастеров невозможна.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть»

Источник: Deadline / Variety

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
От виртуального короля до инстаграм-целителя — доксериал про тех, кто мастерски умеет притворяться
В главных ролях:Александр Молочников, Фима
Режиссер:Савва Савельев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Годзилла против Конга» выйдет 26 марта одновременно в кино и на HBO Max

«Годзилла против Конга» выйдет 26 марта одновременно в кино и на HBO Max

16 января23
Выход «Морбиуса» отложили на осень. СМИ полагают, что «Не время умирать» и «Черную Вдову» тоже перенесут

Выход «Морбиуса» отложили на осень. СМИ полагают, что «Не время умирать» и «Черную Вдову» тоже перенесут

12 января17
Disney отложила нового «Тора» и «Черную Пантеру». «Главный герой» с Рейнольдсом выйдет в мае 2021-го

Disney отложила нового «Тора» и «Черную Пантеру». «Главный герой» с Рейнольдсом выйдет в мае 2021-го

11 декабря 20209
«Матрица 4», «Дюна» и другие фильмы Warner Bros. выйдут одновременно в кино и на HBO Max

«Матрица 4», «Дюна» и другие фильмы Warner Bros. выйдут одновременно в кино и на HBO Max

3 декабря 202039

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»

Сегодня5
Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»
Почему все недовольны «Фрагментами женщины» Корнела Мундруцо?
Мнение

Почему все недовольны «Фрагментами женщины» Корнела Мундруцо?

Вчера8
Фильм недели: «Душа» — веселое путешествие в загробный мир и обратно

Фильм недели: «Душа» — веселое путешествие в загробный мир и обратно

Вчера12
В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча

В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча

20 января11
Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

35 минут назад1
Кристофер Нолан может разорвать отношения с Warner Bros. Он сотрудничал со студией 20 лет

Кристофер Нолан может разорвать отношения с Warner Bros. Он сотрудничал со студией 20 лет

Сегодня, 10:593
Хью Грант и Джош Хартнетт снимутся в новом шпионском триллере Гая Ричи

Хью Грант и Джош Хартнетт снимутся в новом шпионском триллере Гая Ричи

Сегодня, 10:223
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт