«Не время умирать» перенесли на октябрь 2021-го. «Uncharted» и «Морбиуса» отложили на 2022-й

Universal и Sony вновь скорректировали график будущих премьер. 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» теперь ожидается в кинотеатрах 8 октября 2021-го, а не 1 апреля, как планировалось до этого. Релиз адаптации игры «Uncharted» перенесли на следующий год — приключенческая картина теперь должна увидеть свет 11 февраля 2022-го.

Обновленный график выглядит так:

Все переносы в первую очередь связаны с нестабильностью проката на фоне пандемии коронавируса. В США по-прежнему высок уровень заболеваемости, и 65% кинотеатров страны закрыты. Среди них крупнейшие площадки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, без которых окупаемость дорогостоящих блокбастеров невозможна.

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Источник: Deadline / Variety