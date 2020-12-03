«Не время умирать» перенесли на октябрь 2021-го. «Uncharted» и «Морбиуса» отложили на 2022-й

Universal и Sony вновь скорректировали график будущих премьер. 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» теперь ожидается в кинотеатрах 8 октября 2021-го, а не 1 апреля, как планировалось до этого. Релиз адаптации игры «Uncharted» перенесли на следующий год — приключенческая картина теперь должна увидеть свет 11 февраля 2022-го.
Обновленный график выглядит так:
- «Не время умирать» выйдет 8 октября вместо 1 апреля;
- «Морбиус» выйдет 21 января 2022-го вместо 8 октября 2021-го;
- Uncharted выйдет 11 февраля 2022-го вместо 16 июля 2021-го;
- «Охотники за привидениями: Наследники» выйдет 11 ноября вместо 11 июня;
- «Никто» выйдет 2 апреля вместо 26 февраля;
- «Прошлой ночью в Сохо» выйдет 22 октября вместо 23 апреля;
- «Семейка Аддамс: Горящий тур» выйдет 1 октября вместо 8 октября;
- BIOS выйдет 13 августа вместо 16 апреля;
- «Золушка» выйдет 16 июля вместо 5 февраля;
- «Кролик Питер 2» выйдет 11 июня вместо 1 апреля;
- «Скорая помощь» выйдет 18 февраля 2022-го.
Все переносы в первую очередь связаны с нестабильностью проката на фоне пандемии коронавируса. В США по-прежнему высок уровень заболеваемости, и 65% кинотеатров страны закрыты. Среди них крупнейшие площадки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, без которых окупаемость дорогостоящих блокбастеров невозможна.
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