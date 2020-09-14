Джейсон Момоа раскритиковал Warner Bros. и поддержал Рэя Фишера в борьбе со студией

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа выступил в поддержку Рэя Фишера в конфликте со студией Warner по поводу расследования проблем на съемках «Лиги справедливости». Момоа потребовал провести серьезную проверку и заявил, что Warner Bros. пыталась отвлечь внимание от ситуации новостью, что актер снимется в фильме о приключениях снеговика Фрости.

«ЭТА ХРЕНЬ ДОЛЖНА ПРЕКРАТИТЬСЯ, — написал Момоа. — НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО, ЧТО ПРОИЗОШЛО С РЭЕМ ФИШЕРОМ И ДРУГИМИ ПОД ПРИСМОТРОМ СТУДИИ WARNER. Мне просто кажется довольно ****, что они выпустили фальшивое объявление о Фрости без моего разрешения и попытались отвлечь внимание от Рэя Фишера, говорящего о том, как с нами обращались на пересъемках „Лиги справедливости“. Все было плохо. Ситуация должна быть расследована, и люди должны быть привлечены к ответственности. #IStandWithRayFisher».

1 июля, когда Фишер впервые обвинил режиссера Джосса Уидона и продюсеров Джеффа Джонса и Джона Берга в непрофессиональном поведении на съемках «Лиги справедливости», студия Warner объявила, что Момоа озвучит снеговика Фрости в новом игровом проекте.

21 августа WarnerMedia начала расследование в связи с заявлением Фишера. Однако проверка пока не дала результатов. Студия Warner утверждает, что актер отказывается сотрудничать, а Фишер в ответ заявил, что его пытаются дискредитировать.

В Twitter Фишер утверждает, что независимый следователь, нанятый студией, явно действует в пользу Warner Bros., выбирая, с кем говорить о случившемся на площадке «Лиги справедливости».

«На сегодняшний день „независимая“ фирма, нанятая Warner, удобно уклонилась от контактов с ключевыми свидетелями, которые дали изобличающие заявления HR-отделу. Они также начали опрашивать (и с тех пор прекратили связываться с ними) свидетелей, указывавших на причастность к ситуации бывших и нынешних руководителей высшего звена».

«Другие (включая человека, который звонил мне, чтобы извиниться) уже были опрошены. Мы не позволим ЛЮБОМУ следователю выбирать наиболее подходящих людей для разговора и остановим попытки Warner Bros. создать ложный нарратив и найти козлов отпущения. Все с историями БУДУТ услышаны!»

Представители студии пока никак не прокомментировали новое заявление.