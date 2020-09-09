Суд отклонил иск создателей «Дау» к Минкульту. Четыре фильма проекта не выйдут в прокат

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Феномен Филмз», которая просила обязать Минкульт выдать прокатное удостоверение четырем фильмам проекта «Дау». Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель проекта в России Дарья Виолина заявила, что «Феномен Филмз» намерена обжаловать решение. По ее словам, суд не стал проводить экспертизу фильмов для объяснения причин отказа в выдаче удостоверений.

В ноябре 2019 года Минкульт не допустил к прокату четыре эпизода «Дау» — «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера» и «ДАУ. Наташа», позднее получивший приз на Берлинском кинофестивале. Ведомство усмотрело в них пропаганду порнографии. При этом шесть фильмов проекта были одобрены для проката.

В феврале создатели «Дау» обратились в суд с требованием признать решение Минкульта незаконным. Они ссылались на конституционное право на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что режиссеру «Дау» Илье Хржановскому предлагали перемонтировать фильмы с учетом российского законодательства, но постановщик отказался.

«Дау» — экспериментальный проект о жизни советского физика Льва Ландау, действие которого происходит в месте под названием Институт. Специально для съемок Хржановский построил в Харькове павильон-город. Режиссер практиковал метод полного погружения в роль, поэтому актеры круглосуточно жили на площадке.

Съемки «Дау» сопровождались высокой текучкой кадров. Многие участники, покинувшие проект, жаловались на психологическое давление, грубое отношение организаторов и нарушение финансовых договоренностей.

Премьеры «Дау» в Париже и на Берлинском фестивале закончились скандалами. В частности, Хржановского критиковали за то, что Максим Марцинкевич, лидер нацистской группы «Формат 18», отрезал на съемах голову настоящей свинье. Также создателей ругали за сцену, в которой следователь пытает женщину, заставляя ее ввести себе во влагалище горлышко бутылки. Журналисты посчитали, что в кадре показаны несимулированные пытки.

В апреле 2020 года прокуратура Украины возбудила уголовные дела по фактам пыток несовершеннолетних на площадке «Дау». До этого детский омбудсмен написал, что для съемок проекта использовали младенцев-сирот. Представители «Феномен Филмз» заявили, что дети не подвергались насилию и все время были под присмотром опекунов.

В том же месяце фильмы «Дау» начали выходить на онлайн-платформе DAU Digital.