Александр Пэйн опроверг обвинения в домогательствах к Роуз МакГоун. Она ответила в грубой форме

18 августа актриса Роуз МакГоун обвинила Александра Пэйна в неподобающем поведении. По ее словам, 30 лет назад режиссер «Небраски» пригласил ее к себе домой, показал эротический фильм и вступил с ней в сексуальную связь.

4 сентября Пэйн опроверг ее слова в ответном заявлении:

«У нас с Роуз МакГоун всегда были теплые отношения. Я восхищался ее приверженностью к активизму и ее участием в важном историческом движении, но то, что она недавно написала про меня в соцсетях, — неправда.

Роуз ошибается, когда говорит, что мы встретились в конце 1980-х, когда ей было 15 лет. C 1984 по 1990 год я изучал кинематографию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и знаю, что наши пути точно не пересекались.

С ее слов, я показал ей “софткор-порно”, которое снял для Showtime “под другим именем”. Это невозможно, потому что на тот момент я вообще ничего не снимал, в том числе эксплуатационные фильмы. Кроме того, я никогда не работал с Showtime и не делал кино под другими именами.

Я встретился с Роуз только в 1991 году, когда готовил свою первую режиссерскую работу. Она прослушивалась для короткометражки, которую я снимал для сериала Playboy Channel. Роуз не получила роль, но оставила мне записку с просьбой перезвонить ей. У меня не было причин сомневаться в ее возрасте, поскольку на роль, для которой она прослушивалась, искали совершеннолетнего актера. Мы сходили на пару свиданий и потом поддерживали дружеские отношения.

Я не могу допустить, чтобы ложные заявления о событиях 29-летней давности оставались без комментариев, и желаю Роуз МакГоун только самого наилучшего».

МакГоун отреагировала на заявление Пэйна в грубой форме: «На*** его ложь и его самого. Я попросила Пэйна признать вину и извиниться. Я сказала, что не хочу рушить чью-то жизнь, но теперь передумала. Почему эти мужчины всегда лгут? Теперь моя задача — разоблачить его».

Актриса добавила, что зрители, которые смотрят фильмы Пэйна, разделяют те ценности и мысли, которые в них заложены. Она напомнила, что режиссер снял фильм «Выскочка», в котором взрослый учитель «фантазирует о сексе с молодой ученицей», и назвала Пэйна человеком, который «наживался на работе с Вайнштейном».

В 2017 году Роуз МакГоун была одной из первых женщин, выступивших против Харви Вайнштейна. Она обвинила продюсера в изнасиловании.