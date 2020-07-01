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WarnerMedia начала проверку производства «Лиги справедливости» после слов Рэя Фишера

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Компания WarnerMedia проверит производство блокбастера «Лига справедливости» на предмет возможных нарушений. Причиной расследования стали заявления Рэя Фишера, исполнителя роли Киборга, обвинившего режиссера Джосса Уидона и продюсеров Джеффа Джонса и Джона Берга в непрофессиональном поведении.

О начале проверки в Twitter объявил и сам Фишер, который похвалил компанию за желание улучшить рабочие условия для своих сотрудников.

«После пяти недель интервью с разными представителями актерского состава и съемочной группы, WarnerMedia официально начала независимое расследование, чтобы добраться до самой сути токсичной и оскорбительной рабочей среды, созданной во время пересъемок „Лиги справедливости“ Это ОГРОМНЫЙ шаг вперед!»

«Не сомневаюсь, проверка покажет, что Джефф Джонс, Джосс Уидон, Джон Берг (и другие) злоупотребляли своей властью в период неопределенности при слиянии AT&T и Time Warner. Спасибо WarnerMedia и AT&T за желание создать безопасные рабочие условия для всех!»

1 июля Фишер заявил в Twitter, что поведение Уидона на съемках «Лиги справедливости» было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он не раскрыл подробности и лишь отметил, что подобное отношение к актерам и съемочной группе поддерживали Берг и глава DC Entertainment Джонс, который, по словам Фишера, завуалированно угрожал разрушит его карьеру.

Источники Variety отмечают, что выводы делать пока рано, но у проверки нет конкретных сроков. При этом расследование не ограничивается действиями Уидона, Джонса и Берга, а для сохранения целостности расследования компания не будет проводить его публично.

Источник: Variety

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