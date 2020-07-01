WarnerMedia начала проверку производства «Лиги справедливости» после слов Рэя Фишера

Компания WarnerMedia проверит производство блокбастера «Лига справедливости» на предмет возможных нарушений. Причиной расследования стали заявления Рэя Фишера, исполнителя роли Киборга, обвинившего режиссера Джосса Уидона и продюсеров Джеффа Джонса и Джона Берга в непрофессиональном поведении.

О начале проверки в Twitter объявил и сам Фишер, который похвалил компанию за желание улучшить рабочие условия для своих сотрудников.

«После пяти недель интервью с разными представителями актерского состава и съемочной группы, WarnerMedia официально начала независимое расследование, чтобы добраться до самой сути токсичной и оскорбительной рабочей среды, созданной во время пересъемок „Лиги справедливости“ Это ОГРОМНЫЙ шаг вперед!»

«Не сомневаюсь, проверка покажет, что Джефф Джонс, Джосс Уидон, Джон Берг (и другие) злоупотребляли своей властью в период неопределенности при слиянии AT&T и Time Warner. Спасибо WarnerMedia и AT&T за желание создать безопасные рабочие условия для всех!»

1 июля Фишер заявил в Twitter, что поведение Уидона на съемках «Лиги справедливости» было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он не раскрыл подробности и лишь отметил, что подобное отношение к актерам и съемочной группе поддерживали Берг и глава DC Entertainment Джонс, который, по словам Фишера, завуалированно угрожал разрушит его карьеру.

Источники Variety отмечают, что выводы делать пока рано, но у проверки нет конкретных сроков. При этом расследование не ограничивается действиями Уидона, Джонса и Берга, а для сохранения целостности расследования компания не будет проводить его публично.

Источник: Variety