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Warner Bros. обвинила Рэя Фишера в нежелании содействовать проверке съемок «Лиги справедливости»

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21 августа WarnerMedia начала расследование в связи с заявлением Рэя Фишера, обвинившего режиссера Джосса Уидона и продюсеров Джеффа Джонса и Джона Берга в непрофессиональном поведении на съемках «Лиги справедливости». Однако проверка пока не дала результатов. Студия Warner утверждает, что актер отказывается сотрудничать, а Фишер в ответ заявил, что его пытаются дискредитировать.

После начала проверки Фишер написал в Twitter: «Чтобы вы лучше понимали, насколько все плохо: после моего заявления о „Лиге справедливости“ мне позвонил президент DC Films и попытался сдать Джосса Уидона и Джона Берга в надежде, что я оставлю в покое Джеффа Джонса. Я не намерен этого делать».

В ответ на это студия Warner выпустила официальное заявление:

«В июле представители Рэя Фишера попросили президента DC Films Уолтера Хамаду поговорить с мистером Фишером о проблемах, возникших во время производства „Лиги справедливости“. Они ранее уже встречались, когда мистер Хамада попросил его вернуться в роли Киборга в предстоящем фильме Warner Bros. „Флэш“ вместе с другими членами Лиги справедливости.

Во время июльского разговора мистер Фишер рассказал о разногласиях с командой фильма относительно образа Киборга и пожаловался, что предложенные им изменения сценария не были приняты. Мистер Хамада объяснил, что творческие разногласия — нормальная часть производственного процесса, что в конечном счете сценарист/режиссер картины должен контролировать эти вопросы.

Кроме этого, мистер Хамада сказал мистеру Фишеру, что передаст его слова WarnerMedia, чтобы они могли провести расследование. Мистер Хамада никогда не пытался кого-то „сдать“, как ложно утверждал мистер Фишер, и не выносил никаких суждений по поводу съемок „Лиги справедливости“, в которых мистер Хамада не участвовал, поскольку съемки происходили до того, как мистер Хамада занял свою нынешнюю должность.

Хотя мистер Фишер никогда не раскрывал подробностей противоправных действий, WarnerMedia, тем не менее, начала расследование ситуации, связанной с его персонажем. Мистер Фишер также настоял, чтобы WarnerMedia наняла независимого стороннего следователя. Следователь несколько раз пытался встретиться с мистером Фишером, чтобы обсудить его инцидент, но до настоящего времени мистер Фишер отказывался от беседы».

Фишер рассказал в Twitter, что проверку на самом деле проводит не компания WarnerMedia, а сама студия Warner. По словам актера, он общался со следователем, но был вынужден закончить разговор заранее. Фишер заявил, что во время разговора на связи был еще один свидетель, и в итоге он решил связаться с собственным адвокатом, прежде чем продолжить общение.

«Спасибо всем за поддержку и за то, что обратили внимание на отчаянные попытки Warner Bros. дискредитировать меня, чтобы продолжать защищать власть имущих. Я встретился со следователем через Zoom 26 августа. Ниже приводится электронное письмо, которое я отправил своей команде и Гильдии актеров незамедлительно после».

«Стоит также отметить, что 21 августа я дал всему миру понять, что намерен лично утвердить следователя, чтобы обеспечить справедливый и защищенный процесс для всех свидетелей. Студия Warner вывела всю ситуацию на совершенно другой уровень, но я готов принять вызов».

1 июля Фишер заявил в Twitter, что поведение Уидона на съемках «Лиги справедливости» было «омерзительным, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым». Он не раскрыл подробности и лишь отметил, что подобное отношение к актерам и съемочной группе поддерживали Берг и глава DC Entertainment Джонс, который, по словам Фишера, завуалированно угрожал разрушить его карьеру.

Источник: Deadline

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