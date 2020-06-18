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«"Ну, погоди!" тоже обнулились»: Реакция соцсетей на новых героев мультсериала

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18 июня студия «Союзмультфильм» представила новых героев, которые появятся в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!». Помимо Волка и Зайца, в новой версии зрители увидят сильного Барсука Тима, умного Ежика Шу и активную Косулю Улю. 

После публикации промо в соцсетях появились первые реакции на новых персонажей. Пользователи сравнивают их с героями «Зверополиса» и Instagram-звездами, а также гадают, какая современная музыка будет звучать в перезапуске.

Новые герои «Ну, погоди!» были придуманы по инициативе сочинского курорта «Роза Хутор», финансового партнера «Союзмультфильма». В будущем эти персонажи появятся в качестве символов горного курорта.

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