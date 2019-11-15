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Новый «Ну, погоди!» станет полным перезапуском советского мультсериала

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Глава «Союзмультфильма» Юлия Слащева рассказала, что с новыми эпизодами «Ну, погоди!» студия планирует перезапустить классический мультсериал для современного зрителя. По ее словам, они намерены переосмыслить не только истории о Волке и Зайце, но и сделать главных героев более современными.

«Это не будет продолжение в его классическом понимании, — говорит Слащева. — „Ну, погоди!“ — это полный перезапуск с изменением техники, но с сохранением идей сериала и персонажей. Будут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе, с появлением новых второстепенных персонажей».

«Оставаясь собой, герои будут существовать в новой реальности», — добавила глава студии.

Анимация новых серий будет выполнена в технике квази-3D, максимально приближенной к стилистике оригинала. При этом неизменным останется жанр мультфильма — комедия с гэгами и погонями Волка за Зайцем.

Для озвучки героев «Ну, погоди!» студия пригласит отечественных знаменитостей. «Мы также сейчас выбираем всяких звезд, смотрим и думаем, кто будет озвучивать, — призналась Слащева. —  Это точно будут популярные наши актеры. Вы помните, что в „Ну, погоди!“ мало слов, и мы также в этой же концепции собираемся остаться. У нас будут отдельные реплики и фразы у основных и второстепенных персонажей».

Мультсериал рассчитан на зрителей 6—8 лет, а хронометраж каждой серии составит 7 минут. В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода. Слащева уверена, что у проекта есть международный потенциал.

Производство и перезапуск новых серий «Ну, погоди!» профинансирует курорт «Роза Хутор», с которым студия уже подписала соответствующие документы.

«Ну, погоди!» — серия короткометражных мультфильмов о вечной погоне наглого хулигана Волка за милым и смышленым Зайцем, выходившая с 1969-го по 2006-й. В июне 2019 года ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить любимый анимационный проекта россиян. По результатам исследования, 65% опрошенных отдали предпочтение «Ну, погоди!».

Источник: ТАСС

Все эпизоды классических «Ну, погоди!» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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